Прогулки по Парижу и новая программа. Что делает Валиева во Франции перед стартом сезона?

Камила Валиева активно готовится к своему возвращению – и уже видны первые результаты. После отпуска фигуристка восстановила прыжки, в том числе коронный четверной тулуп – а сейчас активно отрабатывает программы. После сборов в группе Светланы Соколовской Валиева отправилась во Францию, в лагерь к Бенуа Ришо, который стал постановщиком её новой короткой.

Многие фигуристы сборной России в это межсезонье отправились за границу, так что Валиева не исключение: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ставили программу у Романа Агенауэра в Монреале, Анастасия Мишина и Александр Галлямов летали на сборы в Бергамо, Пётр Гуменник и Мария Захарова потренировались в Калифорнии. У того же Ришо и в Италии, и во Франции работают Евгений Семененко и Алексей Мишин. Так что за международным опытом отправилась и Камила.

О поездке Валиевой на сборы во Францию сообщила её тренер Светлана Соколовская – в Анже Камила отправилась без неё:

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа – это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин – я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи».

Сама Камила поделилась впечатлениями от работы с Бенуа в разговоре с Первым каналом: «Короткую программу вообще никак не трогаем, потому что ставил Бенуа. Очень надеюсь приехать к нему на сборы и с ним поработать. С Бенуа было интересно. Это было необычно для меня, потому что какую-то часть времени я ставилась только у одного постановщика. И в принципе пойти к человеку, который по-другому ставит программы, по-другому видит – это уже новый опыт. Конечно, мне нравится развивать себя как спортсмена, развивать себя в работе с другими людьми».

В лагере Бенуа Камила – с начала августа. Тренировки на сборах проходят в Анже, на той же самой арене, где последние годы проводился этап Гран-при ISU. На одном льду занимаются фигуристы совершенно из разных стран, как талантливые юниоры, так и опытные взрослые. В это же время в Анже работают и олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, и двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, и чемпион Европы Ника Эгадзе – и это только малая часть группы.

Камила Валиева, Михаил Шайдоров, Ника Эгадзе и Бенуа Ришо Фото: Из личного архива Валиевой

При этом абсолютно точно нельзя сказать, что в лагере Ришо Камила занимается исключительно хореографией – Валиева показала видео с исполнением четверного тулупа, прыжок высокий, пролётный, он показывает, что фигуристка сейчас в отличной рабочей форме. Тройные прыжки и каскады тоже на месте.

Фигуристка поучаствовала в еженедельном отчётном шоу и откатала макет новой программы – правда, на таких мероприятиях настоятельно просят не снимать, так что пока мы можем довольствоваться только теми отрывками, которыми делятся Камила и Бенуа. В специальном шоу для зрителей, на которое продавались билеты для всех желающих, Камила участия не принимала. Даже насчёт музыки никаких догадок нет.

График на сборах позволяет и немного попутешествовать – выходные Камила проводила в Париже, как и многие другие ребята из кэмпа.

Камила Валиева в Париже Фото: Из личного архива Валиевой

Появились и слухи о новой произвольной – тоже от Ришо

От «РИА Новости» совсем недавно поступила информация, что Валиева занимается с Ришо постановкой ещё одной программы – предположительно, это будет произвольная. Для Камилы, если информация верна, эта программа станет уже второй произвольной в сезоне – ведь в Москве она уже поработала с Анжеликой Крыловой.

«Впереди ещё много работы, но уже сейчас хочется, чтобы зрители почувствовали ту энергию и эмоции, которые мы вложили в эти программы», – отметила Крылова, объявляя о сотрудничестве со знаменитой одиночницей. Хореограф даже поделилась отрывком постановки – по первому впечатлению показалось, что программа будет на восточную тематику.

Кажется, ясность наступит только к первым стартам Камилы или же вообще к контрольным прокатам, ведь в официальной заявке на «челленджер» в Японии её нет. Но самое главное – есть нейтральный статус, с которым Валиева может абсолютно спокойно выступать на международных стартах.

А тренировочный лагерь команды Бенуа во Франции завершает свою работу уже в эту субботу, после чего хореограф на неделю отправится в Торонто.