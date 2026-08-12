Возможно, истинные причины снятия скрываются. Но итог один — Лена не едет на турнир, а болельщики негодуют.

Кто виноват в снятии Костылевой? Совсем недавно Плющенко говорил о травмах в другом штабе

Ещё несколько дней назад казалось, что Елена Костылева уверенно движется к своему долгожданному международному дебюту. После закрытых прокатов именно действующая чемпионка России среди юниоров выглядела главным кандидатом на поездку в Сиань, а вокруг её возвращения на международную арену было создано немало ожиданий.

Но на днях стало известно: Костылеву сняли с первого этапа юниорского Гран-при ISU в Китае. Вместо неё выступит София Дзепка. Официальная причина — медицинские показания.

На первый взгляд, ситуация вполне понятна: спортсменка получила травму, врачи не рекомендуют ей стартовать, поэтому от соревнований решили отказаться. Но есть нюанс: вопросы появились не столько к самому снятию, сколько к тому, как Елена к нему пришла и почему всего за несколько дней до этого вокруг неё создавалась совершенно другая информационная картина.

Какова официальная причина снятия Лены с турнира?

После новости о снятии близкие к академии «Ангелы Плющенко» журналисты постарались успокоить болельщиков. Главный посыл был вполне логичным: не стоит искать катастрофу там, где её нет. Речь идёт о небольшом повреждении, которое спортсменка залечивает, а пропуск одного турнира не ставит крест ни на сезоне, ни на международной карьере Костылевой.

При этом отдельно подчёркивалось, что решение отказаться от старта — правильное. Если есть выбор между здоровьем и турниром, выбирать нужно здоровье. У Костылевой по-прежнему остаётся возможность отобраться на юниорский чемпионат мира, а международных стартов в будущем должно быть ещё немало.

Однако затем последовали комментарии Яны Рудковской, которые добавили ситуации ещё один важный контекст. По словам генерального директора академии, Лена получила воспаление ягодичной мышцы после того, как начала активно накатывать большое количество ультра-си.

Елена Костылева Фото: РИА Новости

Причём Рудковская прямо связала травматичность с количеством сложнейших элементов: «Когда спортсмен прыгает в 2 программах 6 ультра-си — это бриллиант, который должен увидеть весь мир. Но накатать такой контент архисложно. И, конечно, есть падения на тренировках».

Рудковская также отметила, что Костылева не использует защитные шорты, поскольку ей в них неудобно — и это повышает травматичность при падениях. При этом, как утверждает Яна Александровна, после появления боли спортсменку оперативно отправили на обследование, а академия полностью финансирует лечение. Сейчас Лена продолжает работать в зале без нагрузки на повреждённую ногу и занимается с хореографом.

Решение о снятии, по словам Рудковской, принималось коллегиально — вместе с самой Костылевой, её родителями и врачами. И здесь вроде бы тема закрылось. Но вопросы ведь всё равно появляются?

Кто следил за Костылевой и почему она так много прыгала?

Главный вопрос касается не самого решения сняться, а тренировочного процесса, который ему предшествовал. Костылевой всего 14 лет. Она действительно обладает уникальным для юниорского катания набором ультра-си, а её команда открыто говорила о желании показывать сразу несколько четверных и тройных акселей.

Но если спортсменка регулярно падает с большого количества сложнейших элементов, закономерно возникает вопрос: насколько оправдана такая гонка за контентом именно сейчас?

Особенно если речь идёт не просто о попытке освоить отдельные прыжки, а о включении огромного количества ультра-си непосредственно в две программы. Рудковская сама признаёт: шесть ультра-си в двух программах — крайне сложный контент, а падения при его накатывании практически неизбежны.

Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, команда говорит о необходимости беречь здоровье спортсменки и не выходить на старт с травмой. С другой — именно стремление максимально насытить программы сложными элементами стало одной из причин большого количества падений и последующего повреждения.

Как Плющенко обвинял другой штаб в травматичности их спортсменов?

Вопросы к тренерскому штабу усиливаются ещё и из-за недавних слов самого Евгения Викторовича. Ранее он говорил о необходимости бережного отношения к спортсменам и критиковал другие тренировочные группы за большое количество травмированных фигуристов:

«Важный момент — чтобы спортсмены были здоровыми. Мы сейчас можем посмотреть — есть тренерские штабы и группы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных. Важно, чтобы они жили в спорте долго, тренировались и показывали результат».

Теперь эти слова неизбежно вспоминаются в контексте Костылевой. Потому что главная спортсменка из собственной академии Плющенко не смогла выйти на первый в своей карьере международный старт именно из-за травмы, полученной после большого количества падений на ультра-си.

При этом нельзя утверждать, что именно тренерский штаб стал причиной повреждения. Официально речь идёт о воспалении мышцы и решении врачей не рисковать здоровьем спортсменки. Но вопросы к методике подготовки и постоянным противоречиям вполне закономерны.

Что о снятии фигуристки пишут болельщики?

При этом в комментариях к новости о снятии Костылевой пользователи задаются куда более жёсткими вопросами. Многие считают, что проблемы со здоровьем у фигуристки возникли не внезапно, а команда на протяжении нескольких лет слишком активно продвигала образ спортсменки, готовой к огромному количеству ультра-си.

«Ситуация, как и все у Плющенко, недоступная к пониманию. Лена итак в плохом состоянии, старших даже тройных нет, с вращениями беда, явно не восстановлено здоровье… А ведь когда выходить, если не сейчас?».

«Репутация Плющенко, как тренера, уже максимально разрушена. При этом мало того, что хоть как-то одного спортсмена вывести на старт не могут, так ещё и даются интервью о травмах в других группах, масса пиара Лены, её платья, героического возвращения квот. Обещания пяти ультра-си на этом фоне, и буквально сразу — снятие. Про травмы других хотя бы промолчать можно было, но и то не догадались».

«На фоне официального заявления Рудковской хочется, чтобы журналисты не замалчивали многие другие вопросы к «Ангелам Плющенко и к Плющенко в частности:

Что у Костылевой со старшими зубцовыми? Она их не прыгает уже полгода из-за травмы. Так в её арсенале есть обязательный в этом сезоне лутц? В чем прикладное значение бешеной гонки за количеством доступных квадов, организованной Евгением Плющенко для Костылевой? Зачем она напрыгивает так много? Ведь хватило бы и каскада с трикселем в короткой и произвольной программах, плюс еще триксель и один квад в ПП. Для Китая — уж точно. Ну, а чтобы бороться с японками, можно было бы усилится к зиме, выйти на пик формы к главным стартам, как делают все нормальные тренера. Если у вас 14-летняя юниорка прыгает бешеное количество квадов и много падает с них, почему вы хотя бы не натягиваете на неё защиту?? Как это вообще вяжется с бесконечными спичами о «длинных карьерах» и «бережном отношении»?? Или бережное отношение реализуется исключительно выборочно, например к сыну, а Костылева — лишь инструмент для самоутверждения главного тренера? За 8 лет карьеры тренера Плющенко слил в шоу (в лучшем случае) карьеры всех своих спортсменов».

«Не устаю удивляться лицемерию Плющенко, ведь он знал что Лена травмирована, но продолжал всем пускать пыль в глаза. А то, что он заявил, что в других штабах много травмированных, — это вообще верх цинизма. Быть отличным фигуристом — не равно быть хорошим тренером и человеком. Евгений — самый яркий пример этого высказывания».

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

«В этой ситуации меня интересует, когда конкретно ответственные лица Федерации узнали о травме, которая привела к замене на Дзепку? В пятницу была официальная новость от пресс-службы ФФКР о том, что основной состав на этап в Китае не изменится. А в субботу вечером — уже замена. Прошло менее дня. Эти игрища достали. Не в субботу же Лену осматривала комиссия и врачи. Лене здоровья, очень жаль, что не выступит».

«Какой Плющенко, мягко говоря, недальновидный человек. Сплошной пиар и шапкозакидательство накануне супер-ответственного старта Лены, а на выходе — пшик и, скажем так, вполне ожидаемый итог чрезмерного бахвальства своей акадЭмией и одновременно бросание камешков в огород товарищей по цеху. Человек красен своими делами, а не словами. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Но данного «ангела» жизнь ничему не учит, ведь он вообразил себя Богом во плоти, не иначе».

«Бросая бумеранг в другие тренерские штабы, надо знать и помнить, что он возвращается и может попасть по голове бросающему… Лене здоровья, успешного лечения и восстановления».

«Опозорились, конечно, знатно и Рудковские, и те, кто им подвывал, рассказывая о травмированных спортсменах в другом штабе. Прямо с разбега в лужу».

«Самое мерзкое, что всё про Лену было еще с зимы известно. Что нет лутцов, что разваливаются вращения. Про программы и разговора не стояло — не самая ее сильная сторона. Это знали и Плющенко, и мама Ирина и Федерация. Но такой шапкозакидательный пиар чуть ли не пятикратной олимпийской чемпионки устроили. И новые суперплатья, и пять ультра-си чуть ли не впервые в мире. И техника Евгения Викторовича самая лучшая, зреложенская, и мы вернем все квоты… На деле — пшик. Я хотел въехать в город на белом коне… Осталось только сальто её обучить и можно прыгать вокруг Гном Гномыча в шоу за 2 копейки».

«Лену жаль. Только всё сложилось с международкой, а у неё старта не будет. Незалеченные травмы дали о себе знать, а тренер стал форсировать их исполнение? Хорошо бы ей дали всё залечить, а не просто подлечить, если всё там так серьезно. Даже если придётся пропустить сезон. Но даст ли ей это сделать взрослое окружение?».

Елена Костылева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Часть этих комментариев носит явно эмоциональный характер, поэтому воспринимать их как установленные факты нельзя. Однако они хорошо показывают, почему история с Костылевой вызвала такую бурную реакцию у аудитории, следящей за фигурным катанием.

Вопрос сейчас не только в том, почему 14-летняя фигуристка получила травму. Вопрос в том, насколько оправданным было стремление максимально быстро вывести в программы огромное количество ультра-си, насколько спортсменка действительно была готова к сезону и когда именно тренерский штаб и федерация узнали о проблеме.

И, пожалуй, самый неприятный вопрос для Евгения Плющенко — почему слова о необходимости беречь здоровье фигуристов теперь так легко вспоминаются именно в связи с его собственной ученицей.

При этом важнее всего сейчас всё-таки не спор о тренерских методиках и не очередная информационная война. Костылевой необходимо спокойно восстановиться. Международный дебют можно отложить, а здоровье 14-летней спортсменки — вещь куда более важная, чем любой отдельно взятый старт.