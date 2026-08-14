Трусова снялась, Усачёва — в коляске. Каким был последний старт наших фигуристов в Токио?

Российские фигуристы на японской земле брали золото чемпионатов мира, золото Олимпиады, покоряли местных болельщиков в шоу – и именно здесь начнётся новая глава для тех спортсменов, которые соревнуются по взрослым. На Kinoshita Group Cup в начале сентября ожидается большое представительство россиян, пусть и выступающих в нейтральном статусе.

За время отстранения наши фигуристы посещали Японию – Евгения Медведева вела балетное шоу, Елизавета Туктамышева работала корреспондентом, а Анна Щербакова и Алина Загитова участвовали в ледовых шоу. Но вот на соревнованиях наших спортсменов не было почти пять лет!

Каким был последний турнир в Стране восходящего солнца для наших фигуристов до периода бана? Вспоминаем непростой NHK Trophy в ноябре 2021 года.

Последний старт в карьере Усачёвой

В женском турнире для России всё сложилось очень грустно. В Токио должны были выступить две ученицы Этери Тутберидзе – Александра Трусова и Дарья Усачёва. Саша в итоге до Токио так и не доехала, за несколько дней до старта она снялась с соревнований по состоянию здоровья. В СМИ появилась информация, что фигуристка лечит стрессовый перелом стопы. Вместе с возможностью выступить на этапе Трусова потеряла и шанс на отбор в финал, который в итоге был отменён из-за нового витка пандемии. Сашу на этом турнире экстренно заменили – вместо неё выступила Мана Кавабэ.

Вся ответственность легла на плечи 15-летней Дарьи Усачёвой. Для неё этот старт стал бы вторым взрослым международным турниром в карьере. Даша прилетела в Японию, провела запланированные тренировки, вышла на лёд на разминку – а дальше случилось то, что атлету может привидеться только в кошмаре. Разминая прыжки, Даша упала и уже не смогла нормально подняться. Было видно, что случилось что-то неладное. От бортика фигуристку уносили на руках, а позже выяснилось, что у Усачёвой травма бедра – причём такая, которая в итоге поставила крест на её дальнейшей карьере…

Победу же на этом этапе одержала Каори Сакамото, обойдя Ману Кавабэ почти на 20 баллов. Интересно, что на этом же этапе выступала американка Алиса Лью, но она не попала в топ-3, набрав чуть более 200 баллов. Из участниц того этапа до сих пор карьеру продолжают лишь Алиса (уходившая на перерыв), Эмбер Гленн и Ён Ю.

Рекорд Игнатова не помог ему взять медаль

В мужском одиночном катании на том этапе от России выступали Александр Самарин и Макар Игнатов. Сейчас четырьмя четверными в произвольной никого не удивить, это базовый минимум – а тогда в 2021-м Макар стал первым российским фигуристом, которому удалось сделать такое количество квадов в одной программе. Лишь на четверном риттбергере тогда судьи увидели недокрут в четверть, два сальхова и тулуп были исполнены чисто.

Макар Игнатов Фото: РИА Новости

Однако такая погоня за квадами не помогла Макару подняться на пьедестал. И дело было даже не в провале в короткой программе. За технику в произвольной с четырьмя квадами Макару тогда поставили 91,54 балла, тогда как Александр Самарин сделал в произвольной один четверной лутц – и за все элементы в комплексе получил 92,61 балла. Потери в надбавках за прыжки, нехватка уровней на вращениях – всё это нивелировало преимущество за счёт квадов. До медали этапа Игнатову не хватило пары баллов: сделай он хотя бы одно вращение тогда на третий уровень, а не на первый – и, вероятно, был бы в призах.

Выиграл те соревнования с завидным преимуществом Сёма Уно, на пьедестале оказались Винсент Чжоу и Чха Чун Хван, благодаря удачной короткой программе они удержались в тройке. До нынешней поры из участников турнира в Токио добрались Сота Ямамото, Као Миура и Маттео Риццо, Сёма Уно завершал карьеру, но сейчас перепридумывает себя в танцах на льду.

Синицина/Кацалапов устроили битву с Чок/Бейтс

Основная интрига танцевального турнира заключалась в противостоянии России с США. Виктория Синицина/Никита Кацалапов приехали в Токио обыгрывать Мэдисон Чок и Эвана Бейтса и справились с задачей – но и соперники им в этом тоже чуть-чуть помогли.

В ритм-танце судьи предельно сблизили лидеров: обе пары набрали по 86 баллов, Вика и Никита вырвались вперёд буквально на копейки. Причём сделали это за счёт компонентов: технику Чок/Бейтс тогда выиграли на 0,5 балла, у Синициной и Кацалапова слетел уровень на поддержке. Зато во второй оценке у россиян набралось аж восемь десяток.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: РИА Новости

В день произвольных всё сложилось примерно так же – по технике пары были примерно равны, у обеих набралось по 70 баллов, но компонентами ученики Александра Жулина со своим танцем под второй концерт Рахманинова привезли уже четыре балла. На оценке американцев не могло не сказаться нелепое падение партнёра в самом начале проката, не будь его, разрыв бы точно сократился.

С 2021 года в строю и в том же составе остались Лайла Фир и Льюис Гибсон. Маржори Лажуа и Захари Лага продолжают кататься, но в других дуэтах.

В парах определился чёткий лидер сборной России

На этапе в Токио сошлись два сильных дуэта из сборной России – и по сути, именно здесь Анастасия Мишина и Александр Галлямов чётко заявили, что к олимпийскому сезону они готовы максимально серьёзно. Евгению Тарасову и Владимира Морозова, увы, продолжало штормить.

Благодаря безупречному прокату «Эсмеральды» Мишина и Галлямов оторвались в первый соревновательный день. Даже с падением в короткой компоненты у Тарасовой/Морозова были заслуженно выше – однако перебить такое техническое превосходство только второй оценкой в этом виде фигурного катания нереально.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

В произвольной ошибки Евгении и Владимира только умножились – их технический набор и так был меньше, чем у основных конкурентов, но и чистоты не оказалось: проблемы с каскадом, с выездами на выбросах привели к отставанию почти в 11 баллов. Настя и Саша же допустили лишь помарку на финальном выбросе, в остальном же к ним не было никаких вопросов. Эта победа стала ещё одним шагом к попаданию в командный турнир на ОИ-2022 в Пекине: ставку сделали именно на эту пару, потому что на их стабильность и технику всегда можно было положиться.

Многих пар, участвовавших в том турнире, уже не существует – Миша Митрофанов тогда катался с Одри Лу (сейчас – с Алисой Ефимовой), Треннт Мишо теперь выступает в паре с Лией Перейрой, а не с Эвелин Уолш, а Минерва Фабьенне Хазе – с Никитой Володиным, а не с Ноланом Зегертом.