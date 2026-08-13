Как ученики Тутберидзе готовы к международным стартам? Прокаты в Новогорске всё показали

Полина Шешелева и Егор Карнаухов уже через неделю дебютируют в серии Гран-при! Как прошла последняя проверка для них и их конкурентов?

В Новогорске состоялась вторая часть предсезонных контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию. Снова пары команды Тутберидзе доминируют: Филипп Тарасов привёз в Новогорск сразу пять дуэтов. Ещё две пары приехали из клуба Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге, а один дуэт – из Перми.

Как готовы к сезону наши сильнейшие парники и чего стоит ждать от них на международной арене? «Чемпионат» – с обзором парных контрольных прокатов.

Какими выглядят программы по новым правилам?

Из коротких программ исчезла такая знаковая вещь, как параллельное вращение – по нему определяют уровень скатанности пары, налаженности движений. Парное хореовращение в произвольной – тоже одно из новшеств. Этот элемент в большинстве случаев напоминает вращательную танцевальную поддержку.

В произвольной программе почти все пары сделали упор на ойлерные каскады, как и ожидалось после смены правил. В Новогорске только Кира Доможирова/Илья Вегера заходили на более привычную по прошлым сезонам секвенцию: она теперь не так выгодна, ведь стоит меньше «ойлерника» – но это более надёжный вариант.

Большинство ошибок пары как раз сделали на прыжковых элементах, какие-то каскады после осечек приходилось переставлять, кто-то этого сделать не сумел. Сложности возникают и с синхроном: подстроить технику каскада с ойлером не так уж легко, а слаженность напрямую влияет на надбавки.

Как готовы к международным стартам ученики Тутберидзе?

Полина Шешелева и Егор Карнаухов на этих прокатах показали, что к их кандидатуре придраться невозможно – на оба проката пришлась только одна заминка, да и то между элементами. В остальном действующие чемпионы России среди юниоров готовы отлично: они отлично выполнили все элементы и выкатали обе программы на большой скорости.

Короткую Полина и Егор оставили с прошлого сезона, однако доработали согласно изменившимся правилам. В произвольной же у учеников группы Тутберидзе две композиции: This Means War и Peace Will Surely Come. В чём-то темперамент и композиция похожи на их предыдущие постановки, но сейчас важно выгодно представить себя на международной арене – и лучше сделать это в той музыке, которая паре точно идёт.

Отметим, что от четверной подкрутки в произвольной программе фигуристы отказались, однако пока наличие ультра-си не так важно: в первую очередь фигуристы должны брать чистотой выполнения элементов и сложными прыжками. А четверной подкрут можно будет вполне добавить по сезону, когда фигуристы уже полностью адаптируются к правилам.

Неплохо готовы и запасные пары – в заявке на этап в Сиане это Таисия Гусева и Даниил Овчинников, Полина Сажина и Алексей Белкин, призёры ПР-2026. Гусева и Овчинников как раз таки стали единственной парой с ультра-си на этих прокатах – лёгкая четверная подкрутка в их исполнении случилась в произвольной программе. Образы каждой паре подобраны очень яркие: Таисия и Даниил катаются в короткой программе под индийские мотивы, а в произвольной совмещают «Ночь на Лысой горе» и «Пер Гюнт». Полина и Алексей показали короткую под Sign of the times и произвольную «Матрица» – это уже почти тренд сезона!

Что показали конкуренты из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми?

Альбина Камалдинова и Степан Маришин, ученики Александра Смирнова, входят в первый полноценный совместный сезон. На этих прокатах они представили две новые программы – короткую под песню «Чёрная луна» и произвольную под композицию Iron sky.

Перед выходом во взрослые София Диана Касинс и Александр Брегей выступили и на юниорских контрольных прокатах. По элементам пока всё непросто: в произвольной Соня, к сожалению, упала и с прыжков и не устояла на одном из выбросов. На прокатах фигуристка выступала с повязкой на руке. С другой стороны, этой паре не нужно показывать звенящую форму в августе, она пригодится гораздо позже. Обе программы пары поставлены под саундтреки: в короткой – сериал «Наследники», в произвольной – «Леон».

Кира Доможирова и Илья Вегера входят в сезон с прошлогодней короткой программой и новой произвольной под Power-Haus – более взрослой и статной, чем раньше. Кира выросла, повзрослела, сейчас дуэт смотрится очень гармонично. Не всё удалось на прокатах: фигуристы допустили ошибку на поддержке в короткой программе, смазали выезд на прыжке в произвольной, но впечатление от программ осталось приятным. А какую булаву Кира и Илья исполнили в качестве хореовращения!

Кира Доможирова и Илья Вегера Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Арина Парсегова окончательно перешла в парное катание – в этом виде у фигуристки действительно получается лучше. Вместе с Матвеем Богдановым они представили две новые постановки – яркую короткую под Kashmir от Led Zeppelin и произвольную «Артист» с совсем другим, более лиричным настроением. Техника и чистота продолжают быть сильными сторонами этой пары.

Зоя Ковязина встала в пару с новым партнёром – теперь она катается с Дмитрием Родионовым. Всего несколько месяцев они катаются вместе, однако уже настроили почти все элементы и отточили две программы. Особенно очаровательной вышла произвольная – хоть фигуристы выступали в тренировочном, Зоя сделала «кошачий» макияж, нарисовав мордочку и усы.

Следующая остановка – контрольные прокаты одиночников, они пройдут в Новогорске через неделю (19-20 августа) и частично наложатся на этап Гран-при в Сиане.