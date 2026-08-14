«Не могу исправить то, что сделала». Сакамото от золота Олимпиады отделил одинарный прыжок

В итоге она проиграла той, которая приехала в Милан не за медалью, а чтобы кайфануть.

Сейчас Каори Сакамото — уже бывшая фигуристка. Четырёхкратная чемпионка мира завершила карьеру после яркого сезона-2025/2026, на который выпали и Олимпийские игры в Милане. Казалось, у японки был идеальный шанс поставить точку золочёной — после бронзы Пекина в 2022 году она шла за своим главным олимпийским титулом, тем более что накануне Игр трижды подряд выигрывала чемпионат мира. Но по итогу итальянской битвы на льду Сакамото осталась второй.

Всему виной — небольшая техническая ошибка у обычно невероятно стабильной Каори. «Чемпионат» продолжает цикл «Фигурные драмы» — и прокат произвольной программы Сакамото на Олимпиаде, который в итоге стоил ей золота, ещё долгие годы в сознании болельщиков будет восприниматься одним из самых драматичных в нашем виде спорта.

Сакамото была близка к золоту, но один прыжок всё изменил

Перед произвольной программой ОИ-2026 ситуация была максимально интригующей. Каори занимала второе место (77,23), а до лидировавшей Ами Накаи, исполнившей тройной аксель, было всего 1,48 балла. Действующая на тот момент чемпионка мира и победительница финала Гран-при Алиса Лью шла третьей — 76,59.

Всё решалось в произвольной программе. Американка закончила свою программу, которая оставила на второй год специально для Олимпийских игр, и получила за неё огромные 150,20 балла, в итоге — 226,79. Чтобы бороться за золото, Сакамото надо было кататься чисто. Но всё сразу пошло не так.

В её технической заявке было заявлено два тройных флипа, первый из которых — в каскаде. Приземлившись на первом флипе не очень уверенно, японка не стала цеплять к нему второй прыжок. Шанс исправить ошибку у Каори был — она могла перенести каскад с флипом во вторую половину программы, но не сделала этого! Она как будто просто забыла про это или боялась лишиться баллов.

В итоге Сакамото сделала лишь два каскада вместо необходимых трёх, а также получила снижение на тройной флипе, потому что повторила один и тот же элемент сольно, что запрещёно правилами. Каори получила 147,67 балла и закончила соревнования с 224,90. Это всего на 1,89 меньше, чем оценка Алисы Лью.

Каори Сакамото Фото: Andy Cheung/Getty Images

Известный американский журналист Джеки Вонг подсчитал: если бы Сакамото не побоялась и сделала хотя бы довольно лёгкий для себя каскад тройной флип — одинарный тулуп, базовая стоимость этого элемента была бы на 2,19 балла выше. Этого бы хватило, чтобы обойти Лью на 0,30 балла.

Получается, олимпийское золото японки действительно заключалось буквально в одном одинарном тулупе! Но в прокате Сакамото не могла знать, что разница будет настолько маленькой и лишь позднее признала, что, возможно, ей всё-таки было стоило рисковать с риттбергером.

После объявления оценок уже было поздно что-либо менять: «Я думала, что если бы я приземлила (одинарный) тулуп, то получила бы эти баллы. Но нет смысла говорить об этом, когда всё закончилось, и я не могу исправить то, что сделала».

Эта фраза, пожалуй, и стала идеальным описанием олимпийской драмы Сакамото.

Именитая японка рыдала на фоне веселящейся американки

Сакамото ещё до Игр в Милане объявила, что текущий сезон станет её последним. Поэтому цена каждой ошибки была особенно высокой. После завершения проката Каори не смогла сдержать слёз. Она получила серебряную медаль — лучший олимпийский результат в карьере после бронзы Пекина, — но сама воспринимала его именно как упущенное золото.

«Я очень расстроена», — призналась фигуристка после соревнований. Она также говорила, что обычно умеет показывать лучший результат именно на важнейших стартах, поэтому сама не до конца понимала, почему именно на Олимпиаде не смогла выступить так, как хотела.

При этом Сакамото не пыталась обвинять судей, соперниц или обстоятельства. Она прямо признала собственную ошибку. Возможность добавить тулуп была, но в конкретный момент она приняла другое решение — и теперь уже навсегда знает, насколько дорогим оно оказалось.

История американки Алисы Лью выглядит почти противоположной. За четыре года до Милана она завершила карьеру из-за эмоционального выгорания. Затем вернулась, выиграла домашний чемпионат мира, финал Гран-при и приехала на вторую Олимпиаду уже совсем с другим отношением к соревнованиям.

В Милане Лью постоянно повторяла, что медаль не является для неё главной целью: «Золотая медаль? Мне это не нужно. А вот сцена мне была нужна, и я её получила». Даже новое платье для произвольной было для неё более важной частью, чем само выступления — Лью шутила, что всё равно была бы рада выйти в нём на лёд, даже если бы упала на каждом прыжке.

Но она вышла на лёд и выдала лучший прокат турнира. Лью каталась под зажигательный трек MacArthur Park Донны Саммер, получила 150,20 балла за произвольную программу и подарила США первое золото в женском одиночном катании с 2002 года. Даже после триумфа её тренер Массимо Скали заявлял, что подобный результат не планировался и Алиса приезжала в Милан «не за медалью», а исключительно, чтобы «показать радость»:

«Вы мне сейчас не поверите, но я искренне говорю: мы реально приехали на Олимпиаду без ожиданий. Ноль, полный ноль! Мы знали, что она хорошо готова, но не думали о медали. Она приехала в Милан не за медалью, понимаете? Она приехала, чтобы выразить себя, показать свое искусство и радость, с какой она катается. И это уникально.

Я знаю, что звучит странно, но это правда. У Алисы очень танцевальная произвольная, и я все время повторял: «Представь, что мы пошли в клуб!» Расслабься, заставь нас почувствовать, словно мы на танцполе. И она смогла! Такое не каждый поймет, но это правда. Она никогда не нервничает. Ей нравится выступать, нравится болеть за других… Мы ехали сюда на автобусе, когда выступала Эмбер Гленн. И Алиса подключилась онлайн и с телефона болела за Эмбер. Даже во время разминки в зале она поддерживала других. В этом вся Алиса. Я не хочу сказать, что такой подход сработает для каждого, но для Алисы он единственный возможный».

Каори Сакамото и Алиса Лью Фото: Tim Clayton/Getty Images

Именно поэтому после соревнований контраст с Сакамото выглядел особенно сильным. Одна фигуристка годами шла к олимпийскому золоту, была лидером цикла, но в решающем прокате проиграла из-за небольшой, но очень дорогой технической ошибки. Другая вернулась в спорт после паузы и приехала на Игры с мыслью прежде всего о том, чтобы просто получить удовольствие от своего катания.

Всё это не говорит о том, что одна действительно заслуживала олимпийское золото, а другая лишь случайно его получила. Но это очень ярко подсвечивает драму Каори, с которой теперь ей придётся жить всю оставшуюся жизнь.