«Знаю физику тела, вижу, когда прыжок идёт». Секреты воспитания от мамы фигуристки Ляшенко

Зачастую на первом плане мелькают сами фигуристы и их тренеры, а тот, кто приводит их в спорт, поддерживает каждый день и помогает превратиться в настоящих звёзд, остаётся в тени. Речь о родителях спортсменов, которые играют немаловажную роль в их становлении — помогают преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием. Представляем вам новый добрый проект «Чемпионата», посвящённый мамам и папам наших фигуристов, — «Семейный каскад»!

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Иными словами — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо была адаптирована ради успеха своих детей.

Новой героиней нашего проекта стала мама фигуристки, которая представляла тренерский штаб Юлии Липницкой и удивила тем, что решилась на смену дисциплины после вполне удачного для неё сезона… И это Татьяна Етко, чьи воспитание и поддержка в том числе помогли Анне Ляшенко стать заметной спортсменкой на ледовой арене.

Гимнастка, которая выступала в компании Хоркиной

Спортивное будущее Ани Ляшенко было предопределено, ведь её мама была профессиональной гимнасткой. В секцию спортивной гимнастики Татьяна попала в пять лет в родном Тбилиси. До 15 лет она посвящала всю себя тренировкам и выступлениям на соревнованиях. После распада СССР Татьяна начала представлять на международной арене Грузию, участвовала в юношеских Олимпийских играх и в чемпионате Европы. На некоторых стартах соревновалась с легендарной Светланой Хоркиной.

Татьяна получила звание мастера спорта уже позже, после основного образования, которое дополнила тренерским дипломом, однако работать по тренерской специальности так и не стала. Она окончила химический факультет Ростовского государственного университета — так же могла бы преподавать, но выбрала практическую работу.

С 2002 года она трудится инженером-технологом. Её деятельность включает в себя разработку и корректировку рецептур лакокрасочных материалов, внедрение их на производствах, исследование новых добавок, других сырьевых компонентов и готовых материалов, разработку нормативно-технической документации, технологическую поддержку клиентов, организацию тренингов для менеджеров и производителей, участие в специализированных конференциях и выставках и много чего ещё.

На данный момент Татьяна работает технологом в крупной российской дистрибьюторской компании. Однако до переезда в столицу из Ростова-на-Дону она была частью международной корпорации, где руководила лабораторией с современным оборудованием для уникальных тестов. Смена локации в жизни Татьяны произошла из-за того, что компания ушла с российского рынка, а ещё потому, что в Москве спортивная карьера дочери сделала мощный рывок вверх.

«Почти каждый год на день рождения сидела в гипсе — Ане я желала другого»

— Татьяна, история, когда спортсмены наследуют дело своих родителей, нередка, но при этом обычно дети остаются в той же дисциплине. Так почему же Аня оказалась не в спортивной гимнастике, а в фигурном катании?

— Призна́юсь, спортивная гимнастика — очень сложный вид спорта. Тренировки по семь-восемь часов каждый день, множество сложных элементов, силовая, прыжковая подготовки, жёсткие падения, частые травмы, мозоли до крови, ледяной зал зимой, неимоверная жара летом, старые снаряды, отсутствие современных на тот момент технологий, которые были доступны российским спортсменам, но не спортсменам из бывших союзных республик. Почти каждый год на свой день рождения я сидела в гипсе. А Ане желала другого.

Во время своих тренировок часто наблюдала за тем, как работают художественные гимнастки, думала, что им проще, чем спортивным. Поэтому и мечтала, что моя дочь будет заниматься именно этим видом спорта.

Два раза пыталась отдать её в секцию, но не получалось то из-за возраста, то из-за физических параметров. В итоге Аня пошла на танцы в местный дворец культуры, ей тогда было четыре года. А через год тренер ансамбля уехала, и мы остались без занятий. Тогда я нашла секцию эстетической гимнастики рядом с работой. Это то же самое, что и художественная гимнастика, но групповая и без предметов.

Дочери это очень нравилось: и весело, и тренировки по три часа каждый день. Аня оказалась самой маленькой по росту в команде и поэтому была «ведущей», как солистка она выполняла несложные поддержки и в процессе программы исполняла более сложные элементы, чем другие участники команды. Но, увы, нас снова настиг уход тренера. И вот уже тогда в нашей жизни появилось фигурное катание, совершенно случайно.

— Неужто наткнулись на тренера на улице?

— Почти (смеётся). Аня всегда была танцевальным ребёнком, поэтому я думала, какой вид спорта зацепит её и поддержит стремление танцевать. Однажды я увидела объявление от тренера по фигурному катанию — занятия проводились прямо на катке в торговом центре! Мы поехали туда.

Первым человеком, который поставил Аню на лёд, завязал ей коньки и вышел с ней на каток, была Марина Руслановна Вагизова. В дальнейшем, вплоть до перехода в парное катание, Марина Руслановна всегда была рядом с Аней, да и сейчас рядом… Сначала занятия проходили индивидуально, и у Ани даже не было своих коньков. Но в какой-то момент Аня решила, что хочет заниматься серьёзно. Я тоже поняла, что разовые тренировки — это не то, что ей нужно. Нужны были группа и система.

— И где вы продолжили тренировки?

— Однажды я приехала к знакомой по работе, чтобы забрать оборудование. Мы разговорились, и она рассказала мне о новой частной ледовой арене неподалеку. Там объявляли набор детей в школу фигурного катания, занятия были бесплатными. Я предложила Ане попробовать. Дочери тогда было уже шесть с половиной лет. Ледовой подготовки практически не было, на тот момент было всего несколько занятий, удивительно, что её взяли в спортивную школу. Но уже через несколько месяцев Аня перешла в группу к Ирине Владимировне Дёминовой.

Несмотря на то что Аня очень отставала от большинства в группе по выученным элементам, потому что пришла без предварительной подготовки (когда все прыгали двойные — она только учила «фонарики» и элементарные шаги), специалисты отмечали, что она невероятно трудолюбивая. Да, она могла поболтать с детьми, побеситься где-то, но затем пахала, невзирая даже на ограниченное количество льда и множество спортсменов на арене.

Повезло, что Аня сразу попала к опытным и грамотным специалистам, которые смогли раскрыть её потенциал. Часто Ирина Владимировна при