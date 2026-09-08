После японского «челленджера» весь мир говорит только о Трусовой, Дикиджи и Бойковой с Козловским. Но были и те, кто раскритиковал россиян.

«Русские показали, что мы упускали». Реакция иностранцев на возвращение Трусовой и других

События, развернувшиеся на японском «челленджере», стали сигналом для всего мира фигурного катания: российские фигуристы полноценно вернулись, пусть и под нейтральным флагом. Русская школа снова в действии, и для многих дисциплин это означает реальные перемены, несмотря на ограничения, выставленные ISU. Сокращение прыжков у одиночников не заставит некоторых спортсменов идти на «пятиквадку», а низкая базовая стоимость четверного выброса не остановит парников «биться» об ультра-си. Россияне вышли на международную арену, чтобы показать, в каком состоянии находится отечественный спорт, переживший несколько лет бана.

Реакция иностранной публики была неоднозначной. Одни восхищались Трусовой, Дикиджи и Бойковой с Козловским. Другие нашли, к чему придраться. Конечно, не обошлось, без упоминания Тутберидзе и Глейхенгауза.

«Похоже, «Русская ракета» вернулась!»

Конечно же, главным хедлайнером соревнований стала Александра Трусова. То, в какой форме находится серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, было загадкой для зарубежных фанатов, которые знали лишь то, что фигуристка недавно стала мамой и именно поэтому брала длительный перерыв в карьере. Когда же Саша приземлила великолепный четверной лутц в произвольной программе, для всех это стало шоком.

«Это всё ещё кажется нереальным, но так чудесно видеть Сашу спустя всего год, как она подарила жизнь, приземляющую лучший четверной лутц, какой я видела, и выигрывающую серебро на Kinoshita Group Cup. Она определённо иначе устроена».

«Похоже, «Русская ракета» вернулась!»

«С учётом низкого уровня выступлений на Олимпиаде-2026 Саша стала бы там первой».

«Восхитительно. Её артистизм улучшился так сильно. Вот Бенуа Ришо ставил бы и её произвольную программу вместо Даниила Глейхенгауза».

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«Напомнил мне молодого Плющенко»

Свою порцию похвалы получила не только серебряный призёр женского турнира, но и чемпион в мужском одиночном катании. Владислав Дикиджи не знаком мировой публике, в отличие от Петра Гуменника и Евгения Семененко, которых встретили очень тепло. Однако перформанс, который устроил ученик Олега Татаурова, восхитил всех так сильно, что в Сети обсуждали его активнее всего.

«Поздравляю, Владислав. Напомнил мне Плющенко — прыжки, движения, в целом аура. Как будто молодая его версия».

«Умираю от того, как он изобразил то же выражение лица, которое изображено на его костюме».

«Актёрская игра была такой интересной и захватывающей. Возвращайся в Японию снова».

«Поэтому им не давали соревноваться»

Результаты российских спортивных пар были неоспоримы — с этим согласились и эксперты, и болельщики.

Именно в этой дисциплине за рубежом случился упадок, а возвращение воспитанников русской школы фигурного катания дало надежду на прогресс. Его предводителями видят Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые продемонстрировали идеальный квад-выброс.

Под впечатлением оказался даже американский парник Дэнни О’Ши. Он выразился довольно лаконично: «Красота!»

Поклонники нашей пары были более многословны:

«Саша, Дима, добро пожаловать на международную арену обратно. Это большой подарок парному катанию».

«Русские вернулись, и настоящие соревнования начались».

«Русские пришли и показали всем, что мы упускали. Каким же захватывающим будет этот сезон!»

«Именно поэтому им не давали соревноваться».

«Мне кажется, ISU начал отзывать нейтральный статус у россиян после того, как увидел, как мощно они вернулись, даже в мужском одиночном, как у юниоров, так и у взрослых. Но чтобы выигрывать соревнования, нужно побеждать всех!»

«Этери, спустя четыре года ты начала заботиться о Саше»

Обсудили болельщики и воссоединение Этери Тутберидзе и Александры Трусовой. Многие оказались рады возобновлению работы тренера и фигуристки.

«Этери, спустя четыре года, кажется, ты начала заботиться о Саше правильно. Она, кажется, рада быть тут. Я доволен тем, что она получает удовольствие от второго места, и заинтригован тем, что вы ещё припасли для нас».

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«Они мой любимый дуэт. Видеть их вместе снова восхитительно. Они добьются так многого вместе. Мы верим в потенциал и силу обеих. Крутая работа».