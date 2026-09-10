Кондратюку, Валиевой и Степановой/Букину отказали в статусе. Наши фигуристы идут в CAS!

ISU отклонил апелляции Камилы и Марка, а Саше и Ване и вовсе ничего не одобрил.

После череды одобрений нейтральных статусов российским фигуристам последовали отказы. Причём у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка статус уже был получен, но впоследствии его отозвали. Фигуристы подали апелляции, однако Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил их. Александре Степановой и Ивану Букину и вовсе нейтральный статус не выдали — об этом всём сообщается на сайте ор