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ISU отклонил апелляцию Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса, Степановой и Букину отказано, подробности, CAS

Кондратюку, Валиевой и Степановой/Букину отказали в статусе. Наши фигуристы идут в CAS!
Анастасия Рацкевич
Наши фигуристы идут в CAS
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ISU отклонил апелляции Камилы и Марка, а Саше и Ване и вовсе ничего не одобрил.

После череды одобрений нейтральных статусов российским фигуристам последовали отказы. Причём у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка статус уже был получен, но впоследствии его отозвали. Фигуристы подали апелляции, однако Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил их. Александре Степановой и Ивану Букину и вовсе нейтральный статус не выдали — об этом всём сообщается на сайте ор