«Алёна Савченко — мой главный пример для подражания». Интервью с Алёной Косторной

Персона Алёны Косторной всегда интересна болельщикам — даже с учётом того, что 23-летняя фигуристка последние два года не соревновалась и участвовала только в шоу — за исключением турнира по шоу-программам. В последний раз пара Косторная/Куница появилась на контрольных прокатах в сезоне-2024/2025, а затем объявила о пропуске сразу двух лет. И теперь спустя два года дуэт намерен вернуться на соревновательный лёд в сезоне 2026/2027!

За два года в жизни Алёны произошло многое: она много каталась в шоу, тренировала, путешествовала, участвовала в различных проектах, а ещё стала мамой. А теперь намерена вернуться и достигать высот в парном катании. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Косторная рассказала, почему они с Куницей сейчас не тренируются и что за травма её беспокоит, как ей даётся материнство, какие программы запланированы на сезон и как вообще она успевает столько всего в этой жизни.

«Я много раз уже пропускала сезоны и возвращалась, поэтому для меня это обыденность»

— Недавно поступила информация, что вы сейчас не тренируетесь. Что-то случилось?

— Дела у нас хорошо, сейчас путешествуем. Несколько недель назад, ещё в августе, у меня была операция. Мы не очень хотели её делать, честно сказать. Но ситуация стала критической – тренировки дальше были невозможны. И уже по ходу операции выяснилось, что травма оказалась намного сложнее, чем изначально. Сейчас наши тренировки никак не проходят, потому что я долечиваю травму: ждём заживления и разрешения от врачей. Пока врачи не разрешают делать ничего: максимальная нагрузка на руку – это сжимание и разжимание эспандера. И всё.

— А что за травма — рука?

— Повторная травма левого плеча. Диагноз я бы не хотела называть. Но скажу, что была сложная операция с последующим долгим восстановлением.

— Вы планируете возвращаться на соревновательный лёд — каково это для вас? Нет ли какого-то особого мандража? Всё-таки это возвращение после большого перерыва!

— Я довольно много раз уже пропускала сезоны и много раз возвращалась, поэтому для меня это обыденность. Ничего страшного и серьёзного я в этом не вижу, поэтому особого мандража нет. Выйдем, сделаем свою работу, подождём, посмотрим, как судьи оценят. Ничего сверхъестественного.

— Как вообще вам удалось так быстро прийти в форму после рождения сына? Вы уже спустя пару недель выводили на лёд Георгия, вашего супруга, для подтверждения разряда.

— Из роддома я вышла с примерно соревновательным весом. То есть за пять дней вес из беременного пришёл в добеременный. И я для этого не делала ничего!

— Как вам даётся материнство? Есть бессонные ночи или Дима у вас спокойный малыш и дает выспаться?

— Дима иногда плачет ночью, в основном только когда хочет есть. В остальном всё довольно спокойно. Но, как у всех детей, бывают истерики: он становится старше, у него появляется своё мнение, свои желания. Мы учимся с этим сосуществовать вместе, без скандалов.

— Самый банальный вопрос, который задают всем фигуристам на тему детей: хотели бы отдать сына в спорт? Поставить на коньки?

— Сына мы отдадим в спорт, но пока не знаем в какой, — это будет его выбор. Если у ребёнка будет желание, мы поддержим любые его адекватные интересы.

«Очень часто слышу, что я эталон скольжения для молодых фигуристок»

— Cледите за турнирами как в России, так и за рубежом? Уровень женской одиночки сейчас такой, что, кажется, вы вполне бы могли побеждать даже без ультра-си — если учитывать ваше прекрасное скольжение.

— Да, я очень внимательно слежу за всеми турнирами. Не могу говорить за женское одиночное, потому что я больше к нему не отношусь, но, действительно, технический уровень по прыжкам чуть упал, стало проще. Однако при этом сильно усложнилось катание, вращения и всё остальное. Поэтому нельзя сказать, что раньше было тяжелее, а теперь — легче: просто сложность сместилась — если раньше нужно было докатать программу с большим количеством элементов, то сейчас задача в другом — выполнить меньшее количество элементов, но на более высоком уровне качества.

— Сколько юных фигуристок в интервью говорят, что хотят скользить, как вы! Не было мыслей вернуться в одиночное?

— Очень часто слышу, что я эталон скольжения для молодых фигуристок. Это очень приятно! Но, конечно же, хочется расти и развиваться дальше, чтобы это так и оставалось.

— Хотелось бы спросить про постановки на сезон: в Сети была информация, что у вас новая короткая, а произвольная — оставляете «Мастера и Маргариту». Почему так решили?

— Насчёт «Мастера и Маргариты» мы решили ещё до того, как взяли паузу, что оставим её: уже тогда знали, что будем катать эту программу долго. По сути, мы проехали её всего один раз – на контрольных прокатах, – и сразу после этого взяли паузу. Поэтому вопроса о смене произвольной у нас вообще не стояло.

Алёна Косторная и Георгий Куница в произвольной программе «Мастер и Маргарита» Фото: РИА Новости

— Короткую пока оставите в секрете — какие у вас будут образы? Слышала, что какие-то национальные мотивы. Кто занимался постановкой?

— Короткую пока оставим в секрете, да. Это будут кое-какие национальные мотивы. Постановкой занимались Албена Денкова и Максим Ставиский.

— Почему решили отказаться от «Ангела» в короткой? Мы с вами общались в далеком 2022 году — и вы тогда сказали, что устали от него. А потом вы перешли в парное катание и поставили короткую по мотивам «Ангела»…

— Это очень красивая музыка, но она очень сложная. Она мне, в принципе, очень нравится. И я люблю музыку такого формата, неоклассику. Возможно, это был такой порыв, чтобы зрители ещё раз смогли вспомнить «Ангела» — что это такое, но чуть-чуть в другом формате. То есть не в одиночной, а в парной программе.

— Планируете ли удивлять технически в программах? Прыгать лутцы и флипы, к примеру?

— Прыжковый контент у нас остался прежний. Ничего менять в программах не будем. Облегчений точно не планируется.

— На кого вы равняетесь в парном катании?

— В парном катании я равняюсь на Алёну Савченко, конечно же. Наверное, это мой самый главный пример для подражания.

«Моя карьера в приоритете — но от тренерства я уже не уйду»

— Уже есть какое-то понимание, когда и где болельщики увидят вас? Какой-то старт или контрольные прокаты.

— Сейчас у меня травма. Врачи пока не дают прогнозов, когда мне можно будет полностью делать весь объём на руку. Как только дадут добро — сразу же начнём.

— После рождения сына вы как тренировались сами и даже выступили на «Русском вызове», так и продолжали тренерскую работу. Сейчас для вас всё-таки собственная карьера в приоритете или планируете совмещать?

— Моя карьера, конечно же, в приоритете. Но от тренерства, которым я сейчас занимаюсь, я, наверное, уже никогда не уйду – обожаю видеть, как загораются глаза моих учеников, когда у них что-то получается, и делить с ними эти моменты, радостные и не очень.

— Вы участвуете в различных проектах, среди которых был и «Ледниковый период». Как оцените этот опыт, страшно было кататься не с Гошей?

— Очень страшно было доверять не супругу!

— А другие проекты? Слышала, что вы приняли участие в новом сезоне шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС.

— Мне поступало ещё несколько предложений поучаствовать в интересных, но очень сложных форматах съёмок, и к ним я пока не готова. А вот в «Форт» меня позвали — и я согласилась почти без раздумий, потому что сама смотрела шоу по телевизору и мне было безумно интересно попробовать себя в нём.

— Что для вас было самым тяжёлым?

— Самым сложным в этом проекте был сам съёмочный день. И одно из испытаний, после которого у меня появилась новая фобия.

— Что за фобия?

— Я ужасно боюсь змей рядом с собой в воде. Когда они ползают по полу – это неприятно, но терпимо. А если вижу их в воде, просто ловлю паническую атаку!

Алёна Косторная в проекте «Форт. Возвращение легенды» на СТС Фото: Пресс-служба телеканала СТС

— Как вообще вы столько успеваете? Вы и действующая спортсменка, и мама, и работаете со спортсменами, и медийно развиваетесь.

— Как я столько успеваю? Не знаю (смеётся). Мы с супругом очень мало спим – именно поэтому всё успеваем. Много работаем, во многом себя ограничиваем, зато это позволяет закрывать большое количество задач за короткий промежуток времени. Такая загруженность даже позволяет нам отдыхать иногда чаще, чем это обычно делают спортсмены и работающие люди в целом: мы можем более четырёх месяцев подряд активно работать без выходных дней вообще (с 7:00 до 00:30, иногда до 1:30), а потом взять и сразу уехать в другую страну на несколько недель. То есть мы работаем без выходных, но потом компенсируем их одним длинным отпуском.

— Поменялись ли вы после замужества?

— Алёна Косторная до и после замужества – да, чуть-чуть разные люди. Но изменилась я не столько после замужества, сколько после рождения Димы. Я стала больше обдумывать свои действия, слова, решения: теперь за мои решения иногда приходится отвечать не только мне, но и Гоше, и Диме, поэтому я гораздо тщательнее обдумываю каждый шаг, чтобы не создавать семье дискомфорт. Стала намного терпимее и мягче – воспитывать ребёнка не так просто, приходится со многим мириться и соглашаться, даже когда не нравится, искать обходные пути и при этом сильно контролировать свои эмоции: если лишний раз громко крикнуть или взвизгнуть, даже от радости или удивления, можно напугать ребёнка. Хотя сам он кричит, в общем-то, тоже неплохо! Сейчас весь мой мир построен вокруг Димы и Гоши: раньше я и представить не могла, что настолько сильно буду строить жизнь вокруг ребёнка и что дети появятся у меня так рано.

— Вы раньше активно снимали влоги. Сейчас не успеваете?

— Сейчас я тоже снимаю влоги, но есть большая проблема с их монтажом: ни я, ни те, кто мне в этом помогает, не успеваем это делать.

— О чём мечтает Алёна Косторная?

— Я бы хотела, чтобы у моей семьи всегда всё было хорошо. А со всем остальным, со всеми невзгодами и неудачами мы как-нибудь справимся.