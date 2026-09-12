«В жизни такого роскошного квад-лутца не видела». Что удивило Бестемьянову в Токио?

Россияне триумфально вернулись на международную арену! На «челленджер» в Токио отправились лидеры сборной России и завоевали восемь медалей из 12 возможных. Полностью пьедестал почёта заняли российские спортивные пары, по две медали забрали одиночники и одиночницы, одна медаль — у танцевальных дуэтов.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась своими впечатлениями от выступлений российских спортсменов в Японии.

«Фигурное катание в России — на очень высоком уровне»

— Оцените в целом наше возвращение. Поделитесь впечатлениями.

— Здорово видеть наших спортсменов на международных соревнованиях. Это огромное удовольствие и для самих спортсменов, и для всех их болельщиков, и для всего мира фигурного катания России.

— Как вы считаете, улучшился, остался на месте или регрессировал уровень фигурного катания в России во время отстранения?

— Фигурное катание в России — на очень высоком уровне, во всех видах. Это всё, что я хотела бы сказать.

— Кто вам больше всего понравился в Токио?

— Мне понравились абсолютно все российские спортсмены. А также японка, которая заняла первое место — Мао Симада. Она прыгнула тройной аксель и четверной тулуп в произвольной программе.

— Как вам возвращение Александры Трусовой?

— Мне очень понравилось, как выступала Саша. Она прыгнула один четверной прыжок, много квадов мы не увидели. Но это был фантастический прыжок, роскошный, прекрасного качества, высоты огромной. Я в жизни такого в женском одиночном катании никогда не видела!

Александра Игнатова (Трусова) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— По поводу парного катания: все российские пары заняли пьедестал. Это наши спортсмены на таком высоком уровне или в мировом парном катании есть некий кризис?

— Парное катание в Токио не было представлено сильными парами, так же, как и танцы на льду, поэтому пока что мы не понимаем, на каком уровне в мировом фигурном катании находятся наши спортивные пары и танцевальные дуэты. А вот в одиночном катании уже можно понять, что мы на очень высоком уровне и у мальчиков, и у девочек, потому что в этих видах на турнире в Токио выступали бронзовые призёры Олимпийских игр — Ами Накаи и Сюн Сато.

«Пытались судейскими закорючками убрать их, но ничего не получилось»

— Какие у вас впечатления от выступления наших юниоров?

— Все наши спортсмены отобрались в финал серии юниорского Гран-при, кроме парного катания. Но это потому, что спортивные пары ещё не выступили на втором этапе. У нас очень сильные юниоры, они по уровню намного выше всех своих соперников. Пытались какими-то судейскими закорючками убрать их, но у них ничего не получилось.

— Какие перспективы на более крупных турнирах у наших спортсменов?

— На этапах Гран-при смогут выступить не все наши спортсмены. Петросян и Гуменник катались на Олимпийских играх и имеют хорошие шансы. Пётр уже выполнил техминимум, который ему нужно было набрать, а Аделии нужно выступить на каком-нибудь турнире категории B, каком-нибудь «челленджере», чтобы подтвердить технический минимум, который требуется, и тогда ей дадут этап Гран-при.

Про более крупные турниры, чемпионаты Европы и мира, пока сложно говорить. Давайте сначала пройдёт чемпионат России. На эти турниры поедет тот, кто выиграет чемпионат России — по одному участнику в каждом виде. Но кто это будет, я пока не понимаю.

— Аделия Петросян сейчас сменила тренера, перешла к Инне Гончаренко и всё-таки планирует выйти в сезон?

— Я с огромным уважением отношусь к Инне Гончаренко, это очень знающий и мудрый, прекрасный тренер. Дай бог им здоровья и хорошего тренировочного времени. Аделия только-только начала кататься, она должна прежде всего войти в форму.