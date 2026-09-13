Дикиджи и Бойкова/Козловский — с этапами Гран-при, Валиева — без нейтрального статуса

Международный сезон для российских фигуристов продолжается. Неделя с 7 по 13 сентября хоть и не была заполнена большим количеством соревнований, но всё равно подарила нам множество ярких новостей. Разберём основные из них.

Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при в Китае

Владислав Дикиджи стал первым российским фигуристом, который заработал приглашение на взрослый этап Гран-при ISU сезона-2026/2027. Сначала генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что чемпион России — 2025 получил приглашение на этап в Китае: «Мы рады этим шагам к полноценному возвращению российских фигуристов на международную арену. Российский зритель совсем скоро сможет всех их увидеть на контрольных прокатах».

Владислав Дикиджи Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Дикиджи оказался первым запасным после победы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. На нём российский фигурист набрал 265,68 балла и завоевал золото. Тренер Дикиджи Олег Татауров признался, что сам спортсмен ещё не знал о приглашении: «Влад эту новость пока не знает — через 45 минут приедет на тренировку, я ему сообщу. Конечно, я очень рад, он заслужил», — сказал ТАСС специалист.

Позже участие Дикиджи подтвердил и сам Международный союз конькобежцев (ISU). Организаторы китайского этапа отдали россиянину одну из домашних квот за неимением собственных спортсменов. Соревнования в Шэньчжэне пройдут с 6 по 8 ноября. Дикиджи станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ISU после снятия отстранения.

Гуменник выполнил технический минимум, но не получил этап

У Петра Гуменника ситуация оказалась ещё интереснее. После Kinoshita Group Cup казалось, что именно олимпийский участник должен стать главным кандидатом на освободившиеся места в Гран-при. Однако в итоговом опубликованном ISU списке запасных первым оказался Владислав Дикиджи, а Гуменник — только вторым.

Странность в том, что изначально при формировании списка должны были учитываться результаты прошлого сезона. И там у Петра был куда более серьёзный показатель — 271,21 балла на Олимпиаде в Милане, которые позволяли ему получить этапы при выполнении нескольких правил.

Во-первых, в Токио он должен был подтвердить необходимый технический минимум, чтобы ему засчитали результаты ОИ, — это всего 197,64 балла. Во-вторых, ему необходимо было войти в топ-75 фигуристов по итогам прошлого сезона. Гуменник с этим тоже справился, ведь благодаря миланскому выступлению занимал 69-е место в этом рейтинге.

Всё это позволяло фигуристу записать в свой лучший результат именно баллы ОИ и оказаться первым запасным. Но вместо этого ISU засчитал ему результат именно с Kinoshita Group Cup — 236,25 балла. Почему союз выбрал именно такую схему подсчёта, организация пока публично не объяснила.

В итоге история сыграла в пользу Владислава Дикиджи. Именно он оказался первым запасным. Гуменник же остался вторым и теперь может попасть на серию только в случае дополнительных снятий.

Бойкова и Козловский получили место на этапе ГП в Финляндии

Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский так же, как и Дикиджи, получили свой этап Гран-при ISU сезона-2026/2027. Они планируют выступить на турнире в Хельсинки, который пройдёт с 20 по 22 ноября 2026 года:

«Финская федерация фигурного катания прислала приглашение к участию Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому», — заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган ТАСС.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

После Токио пара возглавила список запасных для участия в этапах Гран-при ISU сезона-2026/2027. Правда, в него, помимо учеников Станислава Морозова, попали и остальные российские пары, участвовавшие в турнире в Токио.

Всё дело в том, что для пар как дисциплины, переживающей мировой кризис, существуют другие правила. Если в одиночном катании и в танцах надо выиграть «челленджер», чтобы попасть в список, то в спортивных парах хватит простого попадания на подиум. Таким образом, в числе запасных вторым номером указаны серебряные призёры Kinoshita Group Cup Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, а третьим — оставшиеся с бронзой Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

На момент публикации списка в парах не было ни одного вакантного места, которое могли бы занять наши фигуристы. Но несколько дней спустя с этапа в Финляндии снялась французская пара Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис. Сразу после своё место получили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка касательно нейтрального статуса

Самая неприятная новость недели пришла для Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Международный союз конькобежцев отклонил их апелляции на отзыв нейтрального статуса.

ISU заявил на своём сайте: «После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов. ISU не будет делать дальнейших комментариев по отдельным делам до истечения сроков обжалования».

Самый сюр ситуации заключается в том, что обоим спортсменам сначала выдали нейтральный статус, а затем отозвали его. Марк Кондратюк вообще лишился возможности поехать на турнир в Токио, куда был заявлен, всего за два дня до выступления.

Теперь для российских фигуристов открывается следующий этап — обращение в Спортивный арбитражный суд. Министр спорта России Михаил Дегтярёв уже заявил ТАСС, что федерация и спортсмены получат юридическую поддержку: «Федерация фигурного катания на коньках России и наши фигуристы, несправедливо лишённые права выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, в ближайшее время подадут к ISU иск в CAS. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты».

ФФККР также заявила, что не будет дополнительно комментировать ситуацию без согласия самих спортсменов и их адвокатов, чтобы не навредить стратегии защиты.

Степанова и Букин также не получили нейтральный статус

Отдельная история — Александра Степанова и Иван Букин. В отличие от Валиевой и Кондратюка, у них не отобрали нейтральный статус. Им изначально отказали в его получении.

«ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов и не имеют права участвовать в соревнованиях ISU или международных соревнованиях в статусе AIN. Каждое из этих решений подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном Конституцией и Регламентами ISU», — написано на сайте организации.

Они, как и Валиева с Кондратюком, намерены обратиться в CAS для восстановления своих прав. Илья Авербух назвал недопуск Степановой и Букина необоснованным:

«К сожалению, Саше Степановой и Ване Букину даже не давали нейтрального статуса. Поэтому надежд было совсем мало. И тоже это необоснованно, это ведь талантливые фигуристы, которым, безусловно, всё это поломало спортивную карьеру, невозможность соревноваться», — заявил хореограф ТАСС.

А олимпийская чемпионка Екатерина Боброва видит в отказе нашей паре злой умысел соперников, которые боятся с ними соревноваться:

«У ребят очень сложная карьера, и совершенно очевидно, каких результатов они могли бы добиться, если бы каждый раз не наталкивались на какие-то препятствия: то их не допустили до Олимпийских игр — 2018, то болезнь к Играм в Пекине, то недопуск россиян. Но они никогда не сдавались. Саша родила ребёнка, они вернулись, снова работали, бились, выступали, и снова им ставят заслон. В большинстве этих ситуаций всё выглядит так, будто конкуренции с ними очень сильно боятся. Вот поэтому и не хотят видеть на международной арене. Изменится ли эта ситуация, мы не знаем, но я искренне желаю этого одному из самых ярких и талантливых дуэтов мира», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Бойкова и Козловский выиграли «челленджер» в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли турнир серии «челленджер» John Nicks Pairs International, который 11 и 12 сентября проходил в Норвуде, США. В сумме за две программы спортсмены набрали 198,66 балла. Это почти на 15 баллов больше, чем у следующих вторыми американцев.

Однако путешествие в Америку для спортивной пары явно получилось не таким, о каком они изначально мечтали. За короткую программу они набрали чуть больше 70,39 балла, за произвольную — 128,27. В каждой из программ были допущены ошибки, которые лишили спортсменов множества баллов.

В итоге россияне показали результат хуже, чем они получили на прошлой неделе на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио. Тогда очень многие зрители фигурного катания раскритиковали Сашу с Димой за их прокаты и минимальный отрыв от второго места. А в США оценки пары получились ещё ниже. Но Бойкова и Козловский явно используют этот турнир как опыт, который позволит им проанализировать ошибки и двигаться дальше к новым целям.

Наши фигуристы рассказали, на каких международных соревнованиях вскоре планируют выступить

У других фигуристов также есть большие планы на дальнейший международный соревновательный сезон. На турнир Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо с 17 по 20 сентября, заявлен Матвей Ветлугин. Он уже получил визу для поездки в Италию и активно набирает форму. «Виза получена, готовимся к старту», — сообщил спортсмен ТАСС.

При этом другой российский фигурист — Николай Угожаев — сообщил о снятии с этого же турнира, на который ранее был заявлен вместе с Матвеем.

На «челленджере» в Словакии, который пройдёт с 24 по 27 сентября, заявлены двукратный чемпион России Евгений Семененко, серебряный призёр чемпионата России — 2025 Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров, а также танцевальная пара Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией: «Аделия Петросян внесена в заявку турнира».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что окончательное решение об участии Петросян в турнире будет принято после контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене». «Челленджер» в Грузии пройдёт с 1 по 3 октября.

Там же выступят серебряные призёры соревнований в Токио Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Тренер пары Павел Слюсаренко сообщил об их планах: «Екатерина и Матвей едут на прокаты, после прокатов едут [на турнир] в Батуми. Также в прокатах примут участие Таисия Щербинина и Артём Петров», — сообщил специалист ТАСС.

Пока Дикиджи уже знает о своём приглашении на Гран-при, у его тренера Олега Татаурова есть ещё один пункт в планах на осень. После контрольных прокатов россиянин может выступить на «челленджере» в Казахстане, который пройдёт с 7 по 11 октября:

«Будем готовиться сначала к российским контрольным прокатам, потом — к Казахстану, затем — к Гран-при Китая. Но это пока мои планы, как решит федерация — пока не знаю», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Тренер Александр Жулин сообщил, что на этом же соревновании стоит ждать танцоров Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного. Также туда заявлена бывшая российская фигуристка Вероника Жилина, ныне представляющая Азербайджан. Ранее она выступила на Kinoshita Group Cup в Японии, где заняла итоговое пятое место вслед за японками и всеми россиянками.

Софья Муравьёва больше не рассматривает смену спортивного гражданства

Стало известно, что серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва всё-таки не рассматривает смену спортивного гражданства.

«На данный момент Софья рассматривает варианты тренировок в России. Смена спортивного гражданства теперь не является приоритетом», – приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Весной 2026 года стало известно, что фигуристка обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии. Летом девушку видели на сборах в Европе под руководством Сергея Розанова. Однако позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что не получала от федераций других стран запросов на переход фигуристки. Теперь источник уверен, что Софья не рассматривает выступление за другую сборную.

Этап Гран-при России в Нижнем Новгороде отменили

Изменения произошли и во внутреннем календаре. Этап Гран-при России в Нижнем Новгороде отменён. Изначально юниорские соревнования должны были пройти с 13 по 16 октября, а взрослый этап — с 16 по 19 октября.

ФФККР позднее подтвердила отмену и объяснила её «непредвиденными обстоятельствами, возникшими у соорганизаторов»:

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает, что всероссийские соревнования среди юниоров и этап Гран-при России «Рапсодия льда» в Нижнем Новгороде не состоятся ввиду непредвиденных обстоятельств, возникших у соорганизаторов (локальный оргкомитет) указанных мероприятий. К сожалению, федерация не обладает юридическими и иными возможностями для разрешения этих обстоятельств, в связи с чем мы вынуждены перенести место проведения указанных соревнований. В данный момент федерация уточняет возможное место проведения перенесённых соревнований, которое будет анонсировано сразу после завершения всех необходимых формальностей».

Теперь федерации предстоит найти новое место для обоих соревнований.

Один из главных танцевальных дуэтов прошлого сезона отказался от участия в серии Гран-при

Бронзовые призёры чемпионата Европы – 2024 литовский танцевальный дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс снялись с этапов Гран-при ISU в этом сезоне:

«Всем привет! Прошлый сезон превзошёл все наши ожидания. Олимпийский путь был долгим и трудным, но мы невероятно гордимся тем, чего смогли достичь, пройдя этот путь. Все незабываемые моменты, опыт и общую радость я запомню на всю оставшуюся жизнь.

Взяв перерыв, я и Саулюс обсудили наше будущее и пришли к совместному решению, что мы не будем участвовать в этапах Гран-при в этом сезоне. Мы хотим использовать это время, уделив внимание физическому и ментальному здоровью, восстановлению от старых травм, хотим по-настоящему отдохнуть и набраться сил.

Мы хотим поблагодарить каждого за невероятную поддержку на протяжении всего прошлого олимпийского цикла. Для нас было честью видеть, как вы верите в нас, болеете и остаётесь частью этого прекрасного путешествия!» – написала Рид в социальной сети.

На Олимпийских играх — 2026 в Милане дуэт занял шестое место. В прошлом году танцоры также впервые в карьере заняли призовые места на обоих этапах Гран-при и попали в финал серии.

Появилось точное расписание контрольных прокатов сборной России

На этой неделе стало известно и точное расписание контрольных прокатов сборной России. 19 сентября на «ЦСКА-Арене» выступят женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты с короткими и ритм-танцами.

Александра Игнатова (Трусова) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Женщины начнут в 14:00, мужчины — в 15:15, пары — в 16:25, танцы на льду — в 17:30.

20 сентября состоятся произвольные программы. Женщины выйдут на лёд в 14:00, мужчины — в 15:30, пары — в 16:50, танцы — в 18:00.

Состав участников пока не объявлен. Эти прокаты станут особенно важными после возвращения российских фигуристов на международную арену. Именно по ним будет проще понять, в какой форме находятся наши спортсмены перед началом основных стартов сезона.

Стали известны новые программы ряда российских и зарубежных фигуристов

Международный союз конькобежцев продолжает постепенно публиковать информацию о программах фигуристов на сезон-2026/2027.

Серебряные призёры Олимпиады-2026 Анастасия Метёлкина и Лука Берулава в короткой программе будут выступать под композицию Михала Сморавинского EX Cathedra, а в произвольной — под The Feeling Begins Питера Гэбриела. В конце августа стало известно, что пара официально перешла в группу Станислава Морозова в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Матвей Ветлугин, наоборот, решил сохранить старые программы. В короткой фигурист снова будет выступать под «Последнее танго в Париже» и «Либертанго», а в произвольной — под «Апассионату» дуэта Secret Garden. Эти постановки россиян демонстрировал зрителям в сезоне-2023/2024.

А Дина Хуснутдинова выбрала для произвольной программы «Вакханалию» из оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». Над постановкой работали Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Александр Галлямов получил степень магистра в сфере спортивных дел

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира и Европы Александр Галлямов сообщил, что успешно закончил вторую ступень обучения в университете НГУ им. Лесгафта. Помимо успешно завершённого бакалавриата несколько лет назад, на этой неделе Александр получил степень магистра в области спортивных дел:

Александр Галлямов Фото: из личного архива Александра Галлямова

«Магистр Йода?! Нет-нет! Магистр спортивных дел! Мы учимся всю жизнь, поэтому завершать один этап и переходить дальше особенно приятно. Хочу поблагодарить своего научного руководителя, Тузову Елену Николаевну, за опыт и знания, которые я получил во время обучения в НГУ им. Лесгафта. Теперь пора становиться джедаем», — написал спортсмен на своей странице в соцсетях.

Ранее Александр Галлямов вместе с партнёршей Анастасией Мишиной получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях сезона-2026/2027.