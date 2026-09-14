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Интервью с мамой фигуристки Софии Дзепки: первые шаги в спорте, тренировки, семья, победы, первые соревнования, семейный каскад

«Моё место — на трибуне». Как поддержка и любовь мамы помогают Софии Дзепке идти к победам

Анастасия Рацкевич
Автор:
Фото: Getty Images/из личного архива Софии Дзепки
Интервью с мамой фигуристки Софии Дзепки
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Как семья разделяет с фигуристкой её спортивный путь?

Мы продолжаем специальный проект «Чемпионата» «Семейный каскад» — и это уже 10-й, юбилейный выпуск! Главными героинями на этот раз стали София Дзепка и её мама Эвелина. 17-летняя фигуристка в этом сезоне уже успела покорить не только российскую публику: после выступлений на двух этапах Гран-при ISU Соня вызвала волну восхищений в свой адрес. Причём не только со стороны болельщиков и экспертов — тёплые слова в адрес российской спортсменки прозвучали и от известного американского дизайнера Веры Вонг! И теперь мы знаем, кто и как сумел воспитать столь талантливую фигуристку.

Оба родителя Софии не являются профессиональными спортсменами — разве что в детстве ходили в секции для здоровья. Но их любовь, чуткое внимание к дочери и отличное воспитание, безусловно, сказались на её спортивной карьере и помогли фигуристке стать той, кем она является сейчас. Её называют феей на льду, а она росла под присмотром любящих родителей, которые читали ей либретто к операм, под музыку которых Соня каталась. Итак, представляем вам – мама Софии, Эвелина Дзепка!

Эвелина Дзепка

Не связанная со спортом спортивная семья

Мама одной из лучших юниорок страны сейчас посвятила всю свою жизнь детям — старается не пропускать ни одного соревнования дочери, да ещё и посещать хоккейные матчи обоих сыновей. Но Эвелина Дзепка успела в своей жизни ещё и получить два высших образования! До рождения детей она строила карьеру в РАО «ЕЭС России». Однако теперь её место — на трибунах спортивных арен. А для души у мамы троих детей — увлечение фотографией.

Мы привыкли видеть Софию на льду — такую лёгкую, красивую и воздушную. Мы знаем, какая она по жизни — перфекционистка с взрослым не по годам взглядом на жизнь. А после общения с её мамой становится понятно: то, что мы видим на льду, зачастую идёт из семьи и воспитания.

Как именно София пришла в спорт? Какое участие принимает в её карьере мама? Как именно была создана та самая произвольная программа «Матрица», которую фигуристке поставил Артём Федорченко? А ведь идею предложила именно её мама? Какие традиции есть в семье Сони? Как именно Эвелина помогает дочери во время соревнований? Подробности — в нашей беседе с мамой Софии!

Семья Дзепка

«Мы попробовали фигурное катание и обошлись без операции. Но это не реклама ледовых видов спорта!»

— Расскажите о себе, чем вы занимаетесь? Я так понимаю, вы фотограф?
— На самом деле фотография — это моё хобби, увлечение. Все мои друзья и знакомые имеют в своём арсенале кучу фотографий от меня. (смеётся) Я училась на разных курсах, иногда посещаю мастер-классы, которые мне интересны, слежу за другими фотографами, но это не моя основная сфера деятельности. Я больше занимаюсь детьми на данный момент. У меня два высших образования, но у детей достаточно маленькая разница в возрасте, поэтому с карьерой не сложилось. И на данный момент я домохозяйка.

— А на кого учились?
— Первое образование у меня педагогическое — я учитель русского языка и литературы. А второе — юридическое, я закончила МГЮА. В своё время работала в РАО «ЕЭС России», даже имею от Чубайса почётную грамоту. Но карьера пошла другим путём.

— А у вас в семье кто-то ещё, кроме Софии, со спортом связан?
— Все трое занимаются спортом. Соня у нас старшая, а оба её брата — хоккеисты. Но изначально мыслей направлять кого-то в профессиональный спорт не было. Мы с мужем не из спортивной сферы, однако все советские дети так или иначе были связаны со спортом — все мы посещали какие-то секции или кружки. Я занималась танцами, лёгкой атлетикой, ходила в музыкальную школу. Муж тоже занимался лёгкой атлетикой, плаванием.

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— А как вообще получилось так, что Софию отдали именно в фигурное катание?
— Когда она была маленькая и заболела — встал вопрос об операции по удалению аденоидов. И один из врачей сказал, что можно попробовать фигурное катание. Начать тренироваться — может, и обойдётся. Я просто очень не хотела делать операцию ребёнку — у меня был психологический барьер.

Мы попробовали — и действительно обошлись без операции. И средний ребёнок тоже — у него была такая же проблема. И он по этой же причине пошёл в хоккей. И тоже обошёлся без операции! Но это не реклама ледовых видов спорта. Просто так получилось, и лёд действительно помог решить вопрос аденоидов, не прибегая к операции. Так спорт стал частью нашей жизни.

— А сколько лет было Софии тогда, когда она впервые вышла на лёд?
— Мы пошли в три с половиной года в группу здоровья в «Лужниках». Занятия там проходили два раза в неделю. Но на тот момент среднему ребёнку приходилось сопровождать Софию на все тренировки. Ездить с младенцем нужно было достаточно далеко, а само расписание оказалось очень неудобным для нас — время совпадало с дневным сном малыша. И мы решили пойти в секцию рядом с домом — в Школу имени Жука. Потому что я подумала, что два раза и три раза в неделю — в общем-то, не такая большая разница. Я была совсем не знакома со спецификой тренировочного процесса. Поэтому мы попали уже в спортивную школу просто по стечению обстоятельств.

— Как сильно поменялась ваша жизнь с появлением в ней фигурного катания?
— Жизнь сильно поменялась. Сначала у тебя три раза в неделю тренировки, потом — пять. А затем — уже и по две в день! Когда ребёнок маленький, с ним всегда должен кто-то находиться. Он не может сам завязать коньки, поесть в перерыве. И ты уже становишься так называемым обслуживающим персоналом.

София Дзепка в детстве

«Я отношусь к такой категории родителей, которые всегда сомневаются: а надо ли это?»

— Какой была первая тренировка Софии?
— Да, помню. Как я говорила, секция находилась в «Лужниках», но тренировки временно были перенесены на лёд в один из торговых центров. У нас был очень хороший тренер — позитивный, весёлый. Он играл с детьми во время тренировочного процесса в догонялки. Было много маленьких деток, которые пытались кататься, выполнять задания тренера.

— А что чувствовали именно вы, когда увидели дочку на льду?
— Это всегда умиление, когда ребёнок пытается сделать что-то новое. Как первые шаги, первое слово. А тут он на лёд вышел! Так же, когда ребёнок сел на двухколёсный велосипед — и вдруг у него получилось управлять им. Это всегда такие восторженные эмоции!

— А соревнования первые Софии помните, как они проходили?
— Первый турнир у нас был в Мытищах. У меня даже есть коротенькое видео — мне его буквально на днях прислала мама Сониного бывшего одногруппника. Дочь, по-моему, второе место там заняла. Наш первый тренер, Нифонтова Ирина Евгеньевна, не торопилась с соревнованиями. В пять лет мы не выступали — начали чуть позже, уже в шесть. В общем, всё это было очаровательно. Да ещё и с медалью первые соревнования! Одни положительные эмоции.

— А что вы чувствовали тогда?
— Уже даже не скажу, что я тогда испытывала. Мне всегда нравилось смотреть, когда Софа каталась. Вот твой ребёнок выходит, но ты всё равно думаешь: «Хоть бы всё получилось».

— А тогда уже вы осознавали, что всё может зайти так далеко — что София станет профессиональной фигуристкой, будет ездить уже на крупные турниры?
— Мы просто жили в своём режиме. Я отношусь к такой категории родителей, которые всегда сомневаются: а надо ли это? А стоит ли это того? Всё равно же начинаются сложности с совмещением со школой. Софа, будучи маленьким ребёнком, начинала заниматься и в музыкальной школе, и танцами. И постепенно это всё отваливалось. Сначала отвалились танцы, потом — музыкальная школа. Школа общеобразовательная держится пока. И ты как родитель думаешь, что ты лишаешь ребёнка обычного детства. Это ограниченное пространство, строгий режим.

У нас было время, когда тренировки начинались в 7:00 утра. То есть в 6:15 спортсмен должен был быть уже на разминке. И это было очень тяжело на самом деле для всей семьи. Ты понимаешь, что ты в 5:00 утра поднимаешь ребёнка, кормишь его завтраком, везёшь на тренировку. А потом он едет у тебя в школу. И если за детским режимом родитель старается следить и укладывать спать раньше, то уже сам родитель живёт в хроническом недосыпе. И ты думаешь — надо ли это вообще?

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— Есть ли у вас какие-то семейные традиции, занятия, которыми вы любите заниматься в свободное время?
— Мы стараемся проводить время с семьёй, но это получается очень редко, потому что у детей не совпадают выходные дни. У мальчиков, например, в выходные всегда игры. У одного по субботам официальные игры на первенстве Москвы, у другого — по воскресеньям. И семья встречается только за ужином. Но стараемся всё делать по возможности. Мы ходим на квизы, играем в настольные игры. Если получается — устраиваем и выезды на природу, походы в гости. Но это тоже бывает очень редко. Наверное, как и в любой семье, где дети занимаются чем-то серьёзно.

«Считаю, что моё место — на трибуне, когда катается мой ребёнок»

— Смотрите ли вы все прокаты Софии сейчас?
— Я смотрю, стараюсь присутствовать на трибунах. Пока что получается это делать. Хотя были сложности, например, в Китае с билетами — не получалось их приобрести без иностранной карты. В результате выручила мама Сониной соперницы — приобрела для меня билеты. А так, да — стараюсь смотреть, волнуюсь. Считаю, что моё место — на трибуне, когда катается мой ребёнок.

— Как вы помогаете Софии справляться с трудностями?
— Как любой родитель фигуриста — стараюсь поддерживать, искать правильные слова. Но на самом деле в этом возрасте спортсмен уже многое сам для себя определяет. Я же стараюсь решать какие-то базовые бытовые вопросы — договориться с репетиторами или как-то ещё облегчить Софии жизнь.

София Дзепка в детстве

— Быть мамой фигуристки для вас гордость? Или вы вообще не думаете об этом?
— Мне кажется, что вообще быть мамой — это гордость. Ты человеку дал жизнь, ты с ним идёшь рядом. София же моя гордость не потому, что она фигуристка.

— Есть ли у вас какой-нибудь прокат у Софии, который запал вам в душу?
— Расскажу такую забавную историю. Когда Соня была маленькая, она катала под серьёзную музыку «Размышление» из оперы Массне «Таис». И это были вторые или третьи её соревнования под эту музыку. Чтобы объяснить дочке, что она катает, я нашла либретто и рассказала ей историю девушки Таис. Это на самом деле трагическая история, хотя музыка очень лиричная и светлая. И вот у Софии соревнования, я за бортом смотрю, как она катает программу, а потом вдруг повторяет фрагмент программы, который она только что уже исполнила.

После соревнований спрашиваю: «Сонь, как так получилось?». А она говорит: «Мам, ты знаешь… Я весь прокат думала об этой Таис и о том, как же ей было тяжело. Думала о ней, о её судьбе, что забыла, что надо делать в программе». Ей тогда было лет шесть-семь, наверное — маленькая совсем. Я ещё подумала, что забила ребёнку голову: «Ну вот надо же, ребёнка как эта история впечатлила, что она запомнила и думала об этом в прокате». Понимаете? Не как сделать элементы, а об истории Таис. Но и все элементы она сделала там. Причём она как-то это всё перестроила и уложилась в музыку! Меня это очень сильно впечатлило!

— А в день соревнований вы как-то помогаете Софии настроиться или, наоборот, оставляете её в своих раздумьях, мыслях?
— Я просто стараюсь быть рядом и помогать ей по каким-то вопросам, чтобы София ничего не забыла: вовремя вышла, нормально поела. Бывают разные ситуации. Вот в Китае у нас было такое, что тренировка совпадала со временем обеда или завтрака. И как ребёнок должен поесть в этой ситуации? Это задача, которую нужно решить — не может же она в день соревнований бегать где-то там и искать себе пропитание. Соответственно, ты обеспечиваешь еду, решаешь бытовые вопросы. Психологически я её не трогаю и не лезу к ней ни с какими советами, ни с разговорами.

На выездных соревнованиях я сопровождаю её. Моя задача — обеспечить комфорт и поддержку: заварить чай, сделать бутерброд, если тренировка настолько ранняя, что ещё не проходят завтраки, чтобы она не шла голодная на тренировку. А когда речь идёт про азиатские страны — в них вообще сложно с едой. Надо постараться, чтобы найти что-то привычное. Там и соусы очень специфичные. Хоть спортсмену и не так много надо — ему нужно нормальное мясо или рыбу, простой гарнир и овощной салат. Но в Китае это была задача со звёздочкой.

София Дзепка с мамой

— Для фигуристок важны причёски и макияж — участвуете ли вы в этом?
— Причёсываться помогаю, потому что волосы достаточно сложные, непослушные. И чтобы всё было надёжно зафиксировано — я помогаю. Она может и сама сделать, конечно, но как-то так повелось, что за бронебойный пучок отвечаю я. Макияжем София занимается сама — уже года три как. Раньше, конечно, помогала ей.

«Многие говорят о Софии: «балетная, балетная». Но она катала и блюз, и джаз»

— Участвуете ли вы в процессе постановки новых программ Софии?
— Да, но не напрямую, конечно. Например, в этом сезоне программа «Матрица» — это моя идея. Мы искали два разных образа. С классикой у нас никогда не бывает проблем, потому что есть у нас великолепный хореограф — Ольга Глебовна Симонова, которая ведёт Соню с пяти лет. Она как пришла к нам в группу, так всегда с Соней и была. Именно она у нас отвечает за выбор классических произведений, за нарезку музыки — её дочь, которая звукорежиссёр. Если вы обратите внимание — музыка у Сони всегда скомпонована достаточно качественно, без каких-то рваных, резких переходов, Это очень важно на самом деле, хотя такие нюансы, наверное, не всегда видны.

И когда встал вопрос о том, что одна программа должна быть классической, а вторая — совсем другой, мы начали искать разные варианты. У нас произошёл творческий кризис. Я и предложила: «Давайте, может быть, «Матрицу» попробуем?». Сначала эта идея не особо понравилась, потому что музыка достаточно избитая. Сама идея тоже достаточно широко распространена. И Соня сильно сомневалась, она говорила: «Мама, я выхожу на взрослый уровень вроде бы. А «Матрицу» катают по юношеским разрядам. Может, это не соответствует моему возрасту?».

Но получилось, как мне кажется, очень хорошо. Причём сама Соня принимала участие в выборе музыки: старалась искать нестандартные музыкальные кусочки, переслушала, наверное, все саундтреки, которые только есть. Слушала просто нон-стоп и предлагала свои варианты. Сама музыкальная канва рождалась довольно долго, было много вариантов. Но в результате вот получилось так, как есть. И Сонины находки там тоже есть.

Многие говорят о Софии: «балетная». Но она катала и блюз, и джаз. Нельзя сказать, что у неё всегда были только балетные образы. Она просто спортсмен, у которого есть хорошая хореографическая база. У людей, которые не очень погружены в вопросы хореографической подготовки, её катание вызывает ассоциации с балетом. Но это не про балет, а именно про грамотную хореографическую подготовку: умение владеть своим телом, руками, головой. Так сказать, есть база, благодаря которой есть постановка спины, движения рук, красивые линии. У Сони это всё, конечно, благодаря Ольге Глебовне, которая проводит большую работу, которая не так проста, как кажется.

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— Читаете ли вы новости в интернете о Софии — статьи, какие-то комментарии? Как вообще к этому относитесь?
— Да, читаю, и супруг читает. Мы много разговариваем на этот счёт, потому что любая популярность всегда сопряжена не только с констатацией фактов, но и с негативом в том числе. Любой человек — не червонец, чтобы всем нравиться, да? Чем выше твоя популярность, тем больше будет людей, которым ты не нравишься, которые просто болеют за других спортсменов. Далее уже встаёт вопрос того, что в интернете можно сказать и написать что угодно. И мы разговариваем, конечно же, на эти темы и обсуждаем, что зачастую написанное — это вообще не про спортсмена. Это про того человека, который по какой-то причине решил, что он вправе, например, сказать или написать гадости. Мы как люди делимся тем, что у нас есть внутри. Если у меня внутри любовь, добро и позитив — я вам их подарю.

А если у человека внутри ничего хорошего — что он может дать миру, кроме негатива? Мне кажется, Софа и сама старается поменьше обращать внимание — и на хорошие слова, и на плохие. Старается просто делать свою работу и не испытывать на себе влияние медных труб и неизбежных отрицательных комментариев.

— У Софии в этом году неожиданный старт сезона — сразу этапы Гран-при ISU. Как вы узнали, что она поедет в Сиань?
— Это я очень хорошо помню. Была суббота, поздний вечер. Мне звонит тренер и говорит: «Эвелина, пришлите мне загранпаспорт, Соня едет в Китай». Я посмотрела, а Соня уже в этот момент готовилась ко сну. И я не стала ей говорить, чтобы ребёнок спокойно лёг спать и не волновался. Она уже поставила телефон на зарядку и вечером ничего не читала, хотя везде уже полетела информация. А я отправила копию паспорта и стала ждать дальнейших распоряжений.

— А что почувствовали тогда, в этот момент?
— Думала, смогу ли я полететь, купить билеты. Получится ли у меня, сложится ли это всё? Больше меня беспокоило это — как всё будет организовано, как мы полетим. Предстояла смена часовых поясов, а всё это для спортсменов сложные вещи: длительные перелёты, разница во времени. Я не очень понимала, как Соня на это отреагирует, поэтому чуть-чуть беспокоилась. Но всё прошло нормально.

— В фигурном катании сейчас новости просто летят — всё моментально распространяется и появляется везде. Как вы относитесь к этому?
— Спокойно, у каждого своя работа. Есть люди, которые это должны рассылать. Они выполняют свою работу. Ну, или у кого-то есть увлечение такое. Вот у меня увлечение фотографией — я иду и фотографирую. А у кого-то увлечение — что-то рассылать. Почему нет?

София Дзепка с мамой в Бангкоке

«Если родитель закладывает для ребёнка какие-то цели в спорте — значит, он умеет ванговать!»

— Вы сопровождали Софию и в Китай, и в Бангкок. На все турниры получается выезжать? Болеете с трибун, плакаты рисуете?
— Да, я стараюсь выезжать. Бывают разные ситуации, но я стараюсь ездить. А на трибунах я стараюсь, чтобы меня никто не видел. Хотя один из ваших коллег меня недавно заметил, подошел и сказал: «Вы так волновались!» А я говорю: «Ну конечно!».

— В последние годы всем было очень тяжело в фигурном катании из-за отстранения. Бывали ли у Софии проблемы с мотивацией?
— У Сони же никогда не было больших международных стартов. Это всё-таки касается тех спортсменов, которые уже были в этом процессе, чего-то достигали на том уровне. Для них было сложным оказаться в замкнутом пространстве. Соня на своём уровне развития получала тот максимум, на который она могла претендовать на тот момент. Мы не чувствовали себя ущемлёнными, потому что старты в России организованы великолепно. Есть возможность поехать в Красноярск или в Челябинск, посмотреть другой регион, другой город.

Но когда ты ещё поедешь в Челябинск? Или побываешь в Красноярске? Круто же познакомиться с новым городом. Когда ты болеешь за взрослых фигуристов, то понимаешь: да, они лишены возможности кататься на зарубежных турнирах, хотя они могли бы побеждать там. А про себя ты так не думаешь просто.

Cофия Дзепка

— А закладывали ли вы для Софии какие-то цели в спорте или она просто катается в своё удовольствие, сколько хочет?
— Мне кажется, что цели в спорте — это очень сложный момент. Если родитель закладывает какие-то цели — значит, он умеет ванговать! Значит, ему дано такое знание свыше. Спорт — дело такое: ты сегодня на льду, а завтра у тебя травма. И ты вообще не знаешь, что может произойти. А что со спортсменом будет? Как спортсмен будет развиваться, расти, сохранять эту мотивацию? Потому что это огромный, тяжёлый труд — два раза в день выходить и биться об лёд.

Там неважно, хорошее у тебя настроение или плохое, самочувствие хорошее у тебя или плохое. В какой-то момент, если у тебя что-то не идёт, ты можешь сказать: «Да всё, я пошёл». И что родитель? Какие он может ставить цели? Цели — это удел спортсмена и тренера. Вообще, мы очень ответственные спортивные родители — делаем то, что надо: всех детей кормим вовремя качественной едой, лечим, водим на тренировки, покупаем форму, оплачиваем массажистов, врачей, репетиторов. Всё, что положено родителям, мы делаем. Но мы не рассчитываем на какой-то профит. Если у ребёнка получается — здорово. Если есть сложности — ты просто помогаешь тем, чем можешь на данный момент.

— У Софии впереди большой старт — финал Гран-при ISU. Что думаете по этому поводу?
— Дай бог здоровья. Важно, чтобы в первую очередь было здоровье. А всё остальное — уже как получится. Софа очень ответственный спортсмен, надеюсь, у неё с тренерами получится подойти к турниру в нужной форме. Я могу только поволноваться на соревнованиях и сделать причёску.

— Что бы вы посоветовали родителям, которые только думают отдать своего ребёнка в фигурное катание?
— Могу пожелать терпения и хороших финансовых возможностей. Детский спорт — это вообще сложно. Любой родитель спортсмена, даже без каких-то супердостижений, — уже молодец. Это явно не самый ленивый человек, заботливый и немного фанатичный, готовый тратить время и другие ресурсы на спорт для своего ребёнка. Так что я желаю всем терпения.

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