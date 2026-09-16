Шешелева и Карнаухов реабилитируются или золото заберут другие ученики Тутберидзе? LIVE

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Парное катание в Анкаре стало ещё более интригующим для российских болельщиков. После короткой программы лидируют не победители этапа в Сиане Шешелева/Карнаухов, а дебютанты серии — Гусева/Овчинников. Таисия и Даниил успешно исполнили свою программу, а Полина и Егор допустили досадную ошибку на дорожке шагов.

Дуэты разделяют сразу семь баллов, но в парном катании такое вполне отыгрывается. Впрочем, для этого кататься нужно безупречно обеим парам. Впрочем, большой разницы от итоговой расстановки пар нет — Шешелевой/Карнаухову для выхода в финал Гран-при достаточно медали в Анкаре. А Гусевой/Овчинникову будет важно стартовать на международной арене с победы.

Но всё решится на льду — произвольная программа пар всё расставит по своим местам. В любом случае золото и серебро с этапа Гран-при в Анкаре практически наверняка увезут российские пары — а это самое главное.

«Чемпионат» будет внимательно следить за парным катанием на этапе Гран-при ISU в Анкаре.