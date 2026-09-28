Ученика Тутберидзе не пустили в Грузию, а Гном Гномыч показал свой максимум в Батуми

Международный и российский сезон уже в самом разгаре. Главные старты его начала уже завершились, а значит, пора погрузиться в мир фигурного катания с головой. Изучаем все самые важные события, которые произошли за последнюю неделю.

Семененко обыграл олимпийского чемпиона на мемориале Непелы в Братиславе

На «челленджере» в Словакии ученик Алексея Мишина выиграл золото, обойдя итальянского фигуриста Даниэля Грассля и олимпийского чемпиона из Казахстана Михаила Шайдорова. Евгений Семененко идеально исполнил и короткую, и произвольную программы с четырьмя квадами и двумя трикселями. При этом он не только выиграл турнир, но и набрал лучшую сумму баллов в истории российского мужского одиночного катания — 292,09.

О своём триумфе фигурист высказался скромно: «Всегда нужно стремиться к наилучшим достижениям. Есть ещё над чем работать, уверен, что мои тренеры будут помогать мне в этом», — приводит слова Евгения «Советский спорт».

А вот другие россияне не были так сильны, как Евгений. У Глеба Лутфуллина судьи стабильно отмечали неясное ребро на флипе. В произвольной программе фигурист исполнил пять квадов, но с недокрутами. Григорий Фёдоров совсем не справился и стал лишь 10-м.

Россияне также были представлены и в танцах на льду – спустя полтора года на соревновательный лёд наконец-то вернулись Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, да ещё и так ярко! На первом международном турнире дуэт набрал 177,93 балла и занял седьмое место. В виртуальном рейтинге россиян, выступавших на международной арене, они уступают лишь Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

Мозалёв не поедет на «челленджер» в Батуми

Ученика Этери Тутберидзе Андрея Мозалёва сняли с турнира в Батуми. По словам генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, такое решение было принято после неудачного выступления на контрольных прокатах. «Нужно хорошо кататься на контрольных прокатах, они для этого и сделаны. Решение исключительно спортивное», — цитирует Когана «Матч ТВ».

Его заменит воспитаник Евгения Рукавицына Матвей Ветлугин. Он решил на каждом турнире в сезоне катать программы из своего старого репертуара. В этот раз выбор пал на постановки «The Age of Heroes by Balazs Havasi» (КП-2018/2019) и «Mozart L'Opera Rock by Mikelangelo Loconte, Florent Mothe» (ПП-2017/2018).

Замена также произошла и в танцах на льду. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов не смогут принять участие в Trialetti Trophy из-за небольшой травмы. Об этом сообщила тренер дуэта Ксения Румянцева.

«Тимур на прокатах в произвольной программе неудачно подпрыгнул и повредил колено. Он только завтра должен выйти на лед. Ничего серьезного, но неприятно», — передаёт её слова ТАСС. Жданову и Бабаева-Смирнова заменят Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.

Фефелова и Валов выиграли этап ЮГП России с результатом лучше, чем на международных стартах

На первом этапе серии юниорского Гран-при России в танцах на льду уверенную победу одержали Мария Фефелова и Артём Валов, их сумма за две программы — 179,77 баллов. При этом на международной арене, к примеру, на этапе юниорского Гран-при в Тайланде фигуристы победили с суммой в 166,09 баллов. Таким образом, российские судьи оценили пару на 13 баллов лучше. Однако сами спортсмены этому большого внимания не придали.

«Мы на баллы стараемся не ориентироваться. Для нас главное — выдавать чистые, уверенные прокаты. То, что происходит дальше, зависит от судей. Мы сделали своё дело. Рады оценкам, но особо не радуемся, потому что завтра ещё выступать. Нельзя расслабляться, нужно быть в тонусе всегда», — приводит ФФККР слова Валова.

Мария Фефелова и Артём Валов Фото: Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

ФФККР ведёт диалог с ISU о возвращении флага и гимна

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил, что ведёт постоянный диалог о возвращении флага и гимна российским фигуристам на соревнованиях с Международным союзом конькобежцев.

«У нас хорошие рабочие отношения с ISU, с руководством союза мы находимся в постоянном контакте. Думаю, то, что снялось напряжение из-за нашего неучастия в международных соревнованиях, тоже позитивно повлияло на наши взаимоотношения. А что касается сроков возвращения с флагом и гимном, то мы постоянно ведем этот диалог. Будем надеяться, что это произойдет скоро», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

CAS получил апелляции от всех российских спортсменов, кроме Валиевой

Спортивный арбитражный суд получил апелляции от Александры Степановой, Ивана Букина и Марка Кондратюка на решение ISU касательно нейтрального статуса.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы CAS.

При этом апелляции от Камилы Валиевой в суд пока не поступало.

Гном Гномыч с лучшим результатом в сезоне занял 10-е место на этапе ЮГП в Батуми

Александр Плющенко на своём втором этапе юниорской серии Гран-при в Грузии замкнул топ-10 с лучшим результатом в сезоне — 181,97 балла по сумме. (62,49 – за короткую программу, 119,48 — за произвольную). Плющенко-младший улучшил свой результат с предыдущего этапа Гран-при на 10 баллов, в Анкаре он стал 13-м.

В зоне Kiss and Cry вместе с Александром сидел не только его отец и тренер Евгений Плющенко, но и сводный брат Николай Батурин. После окончания соревнований о выступлении сына высказалась Яна Рудковская.

«Пацан наш выстоял весь хейт, на который ему пофиг! Тут — как родителям! Собаки лают, а караван — идёт! Давление было на него колоссальное! Кто только не хайпанул! А он взял и выдал два чистых проката и доказал, что характер и сила духа у него и в папу, и в маму! И самое главное — он доказал самому себе: он может!» — написала Рудковская на своей странице в соцсетях.

Макар Игнатов получил нейтральный статус

Ещё одна группа российских фигуристов получила нейтральные статусы. Среди них муж Александры Игнатовой Макар Игнатов, ученики Этери Тутберидзе София Сарновская и Николай Колесников, воспитанница Алексея Мишина Агата Петрова, Софья Смагина и юниорский танцевальный дуэт Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин. Пока что фигуристы не заявлялись на международные турниры.

Александра Игнатова Фото: РИА Новости

Американцы выразили восхищение в адрес Александры Трусовой

Лидеры американской сборной Илья Малинин и Эмбер Гленн в соцсетях поделились словами восхищения в адрес Александры Игнатовой после её выступления на «челленджере» в Японии и контрольных прокатах.

«Трусова была невероятна. Ух, она просто чертовски крутая. То, что она делает всё это, будучи мамой — просто безумие. Боже мой, я не понимаю, как это вообще возможно. Уже то, что она делала до рождения ребёнка, с трудом укладывалось в голове, а теперь она родила — и показывает такое. Это сумасшествие. Очень впечатляет», — заявила Гленн.

«Это было просто потрясающе, чувак. Она восстановила 4Lz, понимаешь? Я действительно очень рад за неё. С нетерпением жду встречи — ещё ни разу не встречался с ней лично, так что познакомиться было бы действительно круто. Как ни странно, я до сих пор с ней не знаком», – отметил Малинин.

Гуменник выступит в шоу Медведевой «Дискотека 90-х на льду»

Чемпион России Пётр Гуменник выступит в ледовом шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду», которое пройдёт 2 октября в Москве на «ЦСКА-Арене». В его рамках Гуменник выступит с короткой программой текущего сезона под песню My Body Is a Cage Питера Гэбриела.

Ранее участниками «Дискотеки 90-х на льду» были объявлены Александра и Макар Игнатовы, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Дудаков в 1990-х работал таксистом, чтобы прокормить семью

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал в сериале «Метод Тутберидзе», что в 1990-х годах работал в такси и торговле.

«Я родился в 1970-м. Семья служащих – так раньше говорили. Мама – инженер, папа – милиционер. Отдали меня в фигурное катание зимой 1975-1976-го. Привели на каточек открытый, кружок фигурного катания. Где-то в мае 1976-го Марина Григорьевна Кудрявцева набирала группу. Мы катаемся человек 20-30 – и вот она смотрела: кто и как. Она набрала детей из нашей группы. Потом я у неё спрашивал: «А как я попал в число отобранных детей?» На что она сказала – до сих пор это вспоминаю: «В команде должен быть рыжий».

Осознанный вкус к фигурному катанию появился лет в 12-13, когда уже выиграл спецпрограмму – сейчас этот старт тоже знаковый для детишек этого возраста – на соревнованиях Жука. А самые сложности начинаются, когда взрослеешь и уже переходишь в разряд мастеров. Мне не хватило дисциплины, внутренней дисциплины. Потому что слишком хорошо и легко всё давалось. Ну, когда приходишь на тренировку и (делает щелчок пальцами)... Наверное, в силу того возраста, в котором я был, ещё не понимал, что дисциплина и каждодневный труд очень важны. Сейчас в работе встречаешь эти моменты уже со спортсменами.

Пришло решение закончить спорт. Сел и подумал: а что, а как дальше? Были ледовые коллективы – Московский балет. Решил попробовать там. К 1995-му изменилось всё, потому что на тот момент ситуация в стране была очень тяжелая, работы не было, всё закрывалось. Когда в магазин заходишь – ничего нет, пустые полки. Ну и пробовал я себя где-то там. От безысходности – и палатки были, которые торгуют шоколадками и газировками. Надо было заработать себе на хлеб. И таксовал. Был момент, что даже не было в бюджете семьи денег, чтобы купить ребенку зимнюю обувь. Отчаяние было.

И когда появилась возможность уехать за границу, то я попробовал уехать. С 1995-го по 2001-й работал за границей. Подошло время принять решение, потому что… ну сколько можно кататься, плясать? Мне был 31 год. Как раз друг позвонил, сказал: «Открылся каток «Хрустальный». И вот у меня появились первые оздоровительные группы – детишки, которые первые шажочки делают, первый раз в жизни вышли на лед», — рассказал Дудаков.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Бойкова и Козловский выступят на этапе Гран-при в Казани

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский планируют выступить на первом этапе Гран-при России в Казани. Турнир пройдет с 16 по 19 октября. Ранее пара победила на международных «челленджерах» в Токио и Бостоне.

«Весь наш дальнейший сезон будет зависеть от его первой половины, от того, как она пройдет. Сейчас у нас впереди этап Гран-при России в Казани, международный этап Гран-при [в Финляндии]. После чего будем уже готовиться к чемпионату страны, который и определит нашу вторую половину сезона», — приводит слова Козловского ТАСС.

Валиева о том, что в ней изменилось за четыре года

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как изменилось её отношение к себе за последние четыре года.

«Не знаю. Мне кажется, какое-то изменение произошло просто внутри. Я ощущаю, что что-то вот здесь кардинально поменялось. Может быть… не могу сказать, я не могу себя так трезво оценивать, но внутри точно что-то… Да, я, наверное, просто чуть-чуть снизила фокус. Чуть снизила фокус и больше его направила на внутреннее состояние. Начала саморефлексировать. Очень много. И очень долго. Не всегда хорошо, но иногда полезно», – сказала Валиева в интервью на YouTube-канале «ДоброFON».

Танцоры Тютюнина и Грачев высказались о распаде и воссоединении

Российские танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачев рассказали, как решили снова встать в дуэт.

«У нас был непростой период, скажем так. Наши пути немного разошлись. Да, наделали ошибок. Но многому научились, сплотились. Мы зашли в какой-то тупик с нашим развитием. Да и со спиной у меня были большие проблемы, с этим ничего не могли сделать. Безусловно, это сказывалось на обстановке внутри пары в том числе. Со здоровьем сейчас намного лучше, очень большая работа проводится ежедневно. Держим этот вопрос на контроле. Воссоединение? Посчитали, что это наиболее перспективный вариант для нас обоих. Так что это решение было обоюдным», – рассказал Матвей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.