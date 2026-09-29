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Интервью с Алиной Горбачёвой: травма, операция в Германии, восстановление, тренировки, ультра-си, работа с Николаем Морозовым

Восемь месяцев без прыжков и долгожданное возвращение. Интервью с Алиной Горбачёвой
Анастасия Рацкевич
Интервью с Алиной Горбачёвой
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Поговорили с российской фигуристкой.

Новый сезон богат на возвращения — спустя полтора года без соревнований на лёд вернулись Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У призёра чемпионата России Алины Горбачёвой перерыв был поменьше, но не менее тяжёлый. Фигуристка перенесла операцию в Германии, прошла непростое восстановление и наконец-то вновь выступила на публике — пока что на контрольных прокатах. В ближайшее время Алина выступит и на международных соревнованиях.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Горбачёва рассказала, как случилась та самая травма, как проходил период восстановления, какие эмоции были во время контрольных прокатов и какие цели поставлены на текущий сезон.

«Мне говорили, что объективных причин для такой боли нет и с коленом всё в порядке»

— У вас был очень непростой год. Поначалу врачи не понимали, насколько серьёзной оказалась травма?
— Да. Сначала мне говорили, что ничего серьёзного нет. И с этой травмой можно продолжать кататься. Позже выяснилось, что ситуация гораздо сложнее. Восстановление оказалось долгим и непростым. Сейчас я постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам и набираю форму.

— Как произошла сама травма? Это было следствием накопившейся нагрузки или конкретного падения?
— Я упала на тренировке с кросс-ролла: неудачно подвернула ногу и потянула колено. Сначала оно почти не беспокоило, однако постепенно боль усиливалась.

Это произошло примерно за неделю до этапа в Москве, но я продолжила подготовку. После соревнований мы решили сделать МРТ. Исследование не показало ничего серьёзного. Поэтому я продолжила готовиться к следующему этапу, в Омске. После обратного перелета колено сильно опухло, я не могла до конца разогнуть ногу. Мы решили сделать ещё одну МРТ на более мощном томографе (3 тесла). Обошли огромное количество врачей, ничего конкретного не услышали.

Алина Горбачёва

Алина Горбачёва

Фото: РИА Новости

Софья Федченко рассказывала, что некоторые врачи даже предполагали, будто вы преувеличиваете боль. Вы действительно с этим столкнулись?
— Да. Мне говорили, что объективных причин для такой боли нет и с коленом всё в порядке. Однако Софья Анатольевна мне поверила и организовала видеоконсультацию с одним из ведущих немецких хирургов. Изучив результаты обследований, он объяснил возможную причину боли и предупредил, что, скорее всего, без операции обойтись не удастся. Но для окончательного диагноза требовался очный осмотр.

К счастью, у нас были действующие визы. Поэтому уже через неделю мы смогли вылететь в Германию. Там предварительный диагноз подтвердился, и мне назначили операцию. Я очень благодарна Федерации фигурного катания России и своему тренеру за помощь и поддержку. Лечение требовало серьёзных финансовых затрат, и без их участия я, возможно, не смогла бы получить необходимую медицинскую помощь и вернуться в большой спорт.

— Как вы психологически переживали этот период? Это ведь был самый продолжительный перерыв в вашей карьере.
— Да. Шесть месяцев я вообще не каталась, восемь месяцев не прыгала. Это очень большой перерыв. Когда выпадаешь из тренировочного процесса на два месяца и когда на восемь — совершенно разные ситуации.

Поначалу мне было очень тяжело. После операции были сильные боли, а потом наступил период, когда физически стало легче, но психологически — наоборот. Появилась грусть из-за того, что не могу заниматься привычным делом.

Мне очень помогла поддержка близких. Я старалась переключаться на другие занятия, а когда наконец смогла понемногу возвращаться к тренировкам, настроение сразу изменилось. Сначала это были простые упражнения для укрепления мышц, затем нагрузка постепенно увеличивалась.

«Изменились ощущения собственного тела, пришлось немного корректировать технику и фактически заново к ней привыкать»

— Чем вы заполняли жизнь в те месяцы, когда фигурное катание фактически оказалось на паузе?
— Первые два месяца практически каждый день ездила на восстановительные процедуры. Кроме того, много готовилась к ЕГЭ по биологии — мне нужно было поступать в институт. Читала, занималась с собаками, дрессировала их. Времени на всё это стало гораздо больше.

— Сейчас травма уже не беспокоит?
— Почти не беспокоит, но определённые медицинские ограничения пока сохраняются. Мы строго следуем протоколу восстановления и рекомендациям врачей. После такой травмы мне кажется неправильным форсировать события.

— Почему возвращение прыжков оказалось настолько сложным? Возник психологический барьер?
— Нет, страха как такового не было. Но за это время я выросла на 4 см, изменился вес. Когда только начала восстанавливать прыжки, он был заметно выше моего привычного рабочего веса.

Поэтому изменились ощущения собственного тела, пришлось немного корректировать технику и фактически заново к ней привыкать. Сейчас постепенно возвращаюсь к оптимальной форме, поэтому прыгать становится значительно легче.

— Вы признавались, что в какой-то момент даже думали закончить с фигурным катанием и сосредоточиться на учёбе. Почему в итоге решили продолжить?
— Огромную роль сыграла Софья Анатольевна. В самые сложные периоды она много со мной разговаривала и поддерживала меня. Когда проходили эмоции, я понимала, что ситуация всё-таки не настолько безнадёжная, какой кажется в тяжёлый момент. И главное — я понимала, что действительно люблю фигурное катание и пока не представляю без него свою жизнь.

Дополнительной мотивацией стала перспектива возвращения на международные соревнования и получения нейтрального статуса. Всё это давало стимул продолжать восстановление.

Алина Горбачёва

Алина Горбачёва

Фото: РИА Новости

— При этом от учёбы вы не отказались.
— Нет, я поступила на заочное отделение. Постараюсь совмещать учёбу со спортом и всё успевать.

— За последнее время у вас было много поездок: сборы в Турции, операция в Германии, тренировки в Китае. Какая страна произвела самое сильное впечатление?
— Я довольно много путешествую с 12 лет, но особенно мне запомнились Нидерланды. Перед операцией нам пришлось некоторое время провести в Европе: возвращаться в Россию уже не было возможности, а просто ждать операции во Франкфурте было довольно тяжело.

Софья Анатольевна решила меня немного отвлечь от тревожных мыслей и подарила на Новый год поездку в Нидерланды. Думаю, ей хотелось, чтобы перед операцией я меньше волновалась и не оставалась один на один со своими переживаниями.

Амстердам произвёл на меня огромное впечатление. Мы много гуляли по городу, побывали в музее ван Гога, а ещё ездили в Гаагу на представление Cirque du Soleil. Я вообще очень люблю Cirque du Soleil, поэтому поездка оставила особенно тёплые воспоминания. Китай тоже понравился. Там совсем другая атмосфера, очень вкусные фрукты и много солнца.

«Я действительно соскучилась по международным соревнованиям, новость о допуске стала для меня дополнительной мотивацией»

— Где вы были, когда узнали о допуске российских фигуристов?
— В Турции. У нас был полувыходной, мы всей командой плавали на яхте, и там тренеры показали мне эту новость.

— Что тогда почувствовали?
— Очень обрадовалась. Я действительно соскучилась по международным соревнованиям. Мне нравится выступать в других странах, ощущать другую атмосферу, поэтому новость стала для меня дополнительной мотивацией.

— Изменился ли после этого ваш подход к тренировкам?
— Нет. Но меня это очень воодушевило. В тот момент тренировочный процесс полностью определялся планом реабилитации. Какие бы соревнования ни были впереди, нельзя нарушать рекомендации врачей и пытаться ускорить восстановление.

— В социальных сетях вы выкладывали ролик с тренировки с Николаем Морозовым. Как возникло это сотрудничество?
— Эти сборы предложила и организовала Софья Анатольевна, за что я ей очень благодарна. Мы две недели провели в кемпе в Турции, много работали над скольжением, пробовали с Николаем разные хореографические решения.

Мне понравился его подход. Он иначе объясняет некоторые вещи и в том числе учит получать удовольствие от самого катания — не просто технически выполнять элементы, а чувствовать себя уверенно на льду и наслаждаться тем, что делаешь.

— Кто сейчас входит в вашу тренерскую команду?
— Мой основной тренер — Софья Анатольевна. С Владой Николаевной [Данилкиной] мы тоже продолжаем работать, хотя сейчас немного меньше.

Летом я также была в кемпе у Сергея Розанова. В тот момент я ещё не прыгала, поэтому мы в основном занимались скольжением.

— Вы успели попробовать себя и в роли тренера — проводили онлайн-занятия. Какие впечатления остались от этого опыта?
— Мне было интересно, но я поняла, что сейчас гораздо больше хочу сама кататься и развиваться как спортсменка. Возможно, со временем мне станет интересно тренировать других.

— То есть после завершения карьеры вы могли бы остаться в фигурном катании уже в другом качестве?
— Да, вполне. Возможно, как тренер или постановщик.

«Очень хочется в ближайшее время начать восстанавливать четверной сальхов»

— Насколько активно вы сами участвуете в создании своих программ? Была ли постановка, идея которой полностью принадлежала вам?
— Наверное, самый яркий пример — «Круэлла», которую я катала ещё в юниорах. Это действительно была моя идея, о такой программе тогда очень мечтала. Мы вместе с тренером выбирали костюм, обсуждали образ. Для меня вообще важно чувствовать себя органично в программе.

У нас нет такого, что тренер просто выбирает музыку и говорит: «Ты будешь катать это». Мы стараемся найти вариант, который нравится нам обеим и который я понимаю — и эмоционально, и с точки зрения того, как его можно показать на льду.

Это важно ещё и потому, что программу ты исполняешь не один раз. Ты работаешь над ней каждый день в течение целого сезона, сотни раз слушаешь одну и ту же музыку. Поэтому композиция должна действительно тебе нравиться.

— В этом сезоне вы решили сохранить прошлогодние программы. Почему?
— Прежде всего потому, что времени на полноценную подготовку было немного. Накат новой программы требует очень много сил, а моей главной задачей оставалось восстановление физической формы, прыжков и связок.

Кроме того, в прошлом сезоне я успела выступить с этими программами всего дважды. Мне кажется, я ещё не успела полностью их раскрыть. Поэтому мы решили не менять программы, а дать мне возможность показать их так, как изначально задумывали.

— Какую главную цель вы ставите перед собой на этот сезон?
— Вернуть физическую форму, которая была у меня до травмы. Восстановить четверной прыжок и прийти к тому состоянию, когда смогу чисто исполнять с ним программы.

— К элементам ультра-си уже возвращались?
— Пока нет. Но мне очень хочется в ближайшее время начать восстанавливать четверной сальхов. Думаю, мы постепенно будем подводить организм к такой нагрузке.

— Насколько сильным было волнение перед прокатами после столь долгого перерыва?
— Очень сильным. Я переживала из-за того, как всё пройдёт после такого перерыва. Мне вообще сложнее выходить на публику, когда понимаю, что нахожусь не в оптимальной форме.

Но эти прокаты помогли мне убедиться в важной вещи: характер никуда не исчез. Даже после такого перерыва я по-прежнему способна собраться в сложный момент.

— Есть ли в фигурном катании спортсмены, на которых вы равняетесь, или для вас важнее искать собственный стиль?
— Мне важнее оставаться собой — показывать собственные образы и хореографию. Мне кажется, каждая фигуристка по-своему уникальна. У всех разные сильные стороны и таланты, поэтому важнее не пытаться кого-то копировать, а развивать именно то, что отличает тебя от остальных. Тогда каждый спортсмен сможет показать на льду что-то действительно своё.

— О чём сейчас мечтает Алина Горбачёва?
— Чтобы мои близкие были здоровы и счастливы. И я вместе с ними.

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