Проверка в Батуми: Петросян впервые стартует без Тутберидзе, Угожаев — в борьбе за золото

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Очередной международный старт с участием наших фигуристов: до турнира в Грузии добралось намного больше россиян, чем до Словакии на прошлой неделе. Наши выступают во всех четырёх дисциплинах. А открывать соревнования предстояло женщинам.
От России в Батуми выступают Аделия Петросян и Анна Фролова. Но особое внимание приковано, конечно же, к экс-ученице Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка вышла на контрольные прокаты под руководством Инны Гончаренко, а теперь проводит первый турнир с новым тренером. И пусть Петросян пока не в тройке — она уже напоминает себя прежнюю. А Фролова и вовсе умудрилась встать между двумя чемпионками Европы — лидирующей Петрыкиной и идущей третьей Губановой.
В танцах на льду произошла замена — вместо Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова выступают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Но прокат у пары не задался — всему виной травма партнёрши, полученная перед турниром. Елизавета Шичина/Павел Дрозд дебютировали на международной арене в своём тандеме и пока что идут шестыми. А Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано проводят уже второй «Челленджер» в сезоне — и уже улучшили свои баллы в ритм-танце по сравнению с Токио.
В составе мужчин у россиян также произошла замена: вместо Андрея Мозалёва выступает Матвей Ветлугин. Николай Угожаев же изначально был в списках. Оба фигуриста выступили с короткими программами без срывов, но мелкие ошибки отбросили Матвея на 4-е место, а Николая — на 3-е. Тем не менее, побороться за медали могут оба наших парня.
«Чемпионат» внимательно следит за турниром Trialeti Trophy в Батуми.
На сегодня — всё! Спасибо, что следили вместе с нами! Будем ждать вас завтра и наблюдать за произвольными программами!
Внимательно изучаем протоколы Николая Угожаева и Матвея Ветлугина на челленджере в Батуми:
Протокол КП Николая Угожаева
Протокол КП Матвея Ветлугина
Угожаев — третий после КП на челленджере в Батуми, Ветлугин — на четвёртом месте
Завершились короткие программы одиночников на Trialetti Trophy:
1. Ника Эгадзе (Грузия) — 93.80
2. Михаил Селевко (Эстония) — 87.87
3. Николай Угожаев (Россия) — 82.96
4. Матвей Ветлугин (Россия) — 73.96
Мужчины продолжат борьбу в произвольной программе уже завтра!
А теперь всё внимание на чемпиона Европы и ученика Этери Тутберидзе — Нику Эгадзе. Он выступает на домашнем льду, этому фигуристу кататься значительно проще остальных. Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе — за бортиком.
Постановщик новой короткой программы — Бенуа Ришо, а костюм очень напоминает тот, в котором выступал в произвольной программе на Олимпиаде Стивен Гоголев.
Стартовый каскад из четверного сальхова и тройного тулупа получился блестяще, а вот сольный четверной тулуп не покорился грузинскому фигуристу. Тройной аксель — на месте! Все непрыжковые элементы — четвёртого уровня! Зал утопает в овациях!
Оценка Ники Эгадзе за короткую программу: 93.80 балла. У нас меняется лидер, обходит Ника Мишу Селевко.
Покорять грузинский лёд вышел представитель сборной Беларуси — 18-летний Василь Бараховский. В этом сезоне он уже выступал на двух этапах юниорской серии Гран-при. Программы ему поставил хореограф из Санкт-Петербурга — Николай Морошкин.
По контенту: начал с чистого четверного тулупа, затем — падение на тройном акселе и уверенный каскад из двух тройных прыжков. Вращение судьи оценивают на минус.
Итоговая оценка: 68.24
На лёд выходит фигурист из Эстонии — Михаил Селевко. Зажигательную программу спортсмен начинает с каскада из четверного и тройного тулупов, далее — падение с четверного сальхова, тройной аксель исполнен чисто! Вращения Миша сделал идеально и заработал четвёртые уровни, как и за дорожку шагов.
Отдельно хочется сказать, как же Михаилу идёт эта короткая программа! Постановщик — Адам Соля. Сумма баллов: 87.87 баллов
Во второй разминке мы увидим выступления Михаила Селевко — младшего брата победителя турнира в Ломбардии, и чемпиона Европы Ники Эгадзе. А ещё не забываем про спортсмена из Беларуси Василия Бараховского
Порядок выступления одиночников во второй разминке
Промежуточные результаты одиночников после первой разминки. Угожаев и Ветлугин — лидируют.
Матвей Ветлугин выглядит сдержанно. Стартует фигурист с чистого четверного лутца, но техническая бригада уводит элемент на пересмотр и находит там недокрут, как и следующий за ним тройной аксель. К тройному лутцу удалось прицепить только двойной риттбергер. На непрыжковых элементах уровни неплохие — два четвёртых и третий за вращений и третий на дорожке шагов
Итоговый балл Матвея Ветлугина за короткую программу: 73.96 баллов
Николай Угожаев за короткую программу набирает 82.96 балла. А на лёд уже выходит Матвей Ветлугин
На льду — бронзовый призёр финала Гран-при России, ученик Дмитрия Хромина Николай Угожаев. Очень мощная и мрачная короткая программа под композицию Berghain — ROSALÍA.
Стартовал Николай с каскада из четверного лутца и тройного тулупа, но элемент ушёл на пересмотр, далее на четверном флипе, к сожалению, коснулся рукой льда. С тройного акселя выезд тоже не выглядел уверенным, но мы не забываем о том, что это только начало сезона и форма только набирается.
На дорожке шагов слышны громкие аплодисменты. Не очень доволен Коля после проката
Угожаев и Ветлугин выходят на разминку
Николай Угожаев и Матвей Ветлугин готовятся к прокату короткой программы в Батуми. Автор постановки для Николая — Флоран Амодио, это новая программа, которую фигурист представил впервые на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга и контрольных прокатах в Москве.
А вот Матвей Ветлугин в этом сезоне отказался от новых программ и на каждом старте будет вспоминать одну из постановок своего репертуара. На грузинском льду мы увидим выступление под композицию The Age of Heroes by Balazs Havasi (короткая программа сезона 2018/2019)
Порядок выхода одиночников на лёд в Батуми
Пока перевариваем танцы на льду, к выступлению готовятся мужчины одиночники. Россияне Николай Угожаев и Матвей Ветлугин выступят под вторым и третьим стартовым номером.
Итоги ритм-танца на Trialeti Trophy
1. Диана Девис/Глеб Смолкин (Грузия) — 85.23
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 72.51
3. Мария Игнатьева/Даниил Леонидович Сземко (Венгрия) — 69.80
4. Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов (Беларусь) — 67.74
...
6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 66.90
17. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 51.25
Закрывали ритм-танец сегодня Зои Ларсон и Андрей Капран из сборной Украины. Ученики Луки Ланотте решили добавить канкан в вальс и получилась достаточно интересная постановка!
67,38 набрали они за свой прокат, это пятое место. Обходят Зои и Андрей Елизавету Шичину и Павла Дрозда, выкидывая их из сильнейшей разминки на произвольный танец.
Фото: Okko
Фото: Okko
Какой мощный прокат своего танго-вальса выдали Диана и Глеб! Технической бригаде было буквально не к чему придраться, один за другим на табло загорались отличные уровни. Четвёртый уровень за золотой вальс! Сегодня это лучшая оценка обязательных шагов. Много, очень много работали над этой программой Дэвис и Смолкин, есть ещё, куда расти, оттачивать все эти точные движения ногами в танго, чтобы это было как на паркете. Но это уже производит впечатление.
85,24 балла набирают Дэвис и Смолкин! Это космос!
И всего 66,90 балла получают Шичина/Дрозд…
Кажется, первый грабеж дня у нас в танцах!
Ух, вот этот был испанский вихрь! Огненная постановка и огненный прокат у Елизаветы и Павла, просто блестяще откатались они в ритм-танце, на большой скорости и с отличной артистической составляющей.
ЛИЗА И ПАША НА ЛЬДУ! БОЛЕЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Оттарабанили свой ритм-танец в ковбойском стиле Мария Игнатьева и Даниил Семко! Удивительная постановка получилась, хотя она вообще не противоречит правилам: в нарезку вставили кусок с вальсовым ритмом и пара исполнила обязательные шаги. При этом по стилистике этот танец очень сильно отличается от всего, что мы видели ранее, ребята запоминаются.
69,80 получила пара. Это пока второе место.
Фото: Okko
Фото: Okko
Лиза и Паша на разминке! Ждём хорошего выступления от наших ребят.
Итак, на льду финальная разминка танцоров! Нас ждёт сразу несколько классных выступлений, особенно сильно ждём Елизавету Шичину и Павла Дрозда, которых ждёт дебют на международном уровне в таком сочетании.
Дениза Цимлова и Стефано Фраска снялись с турнира танцоров, но в последний момент: итальянскую пару объявили, но они не вышли на старт.
Вальс «Маскарад» прозвучал в исполнении Алисы Овсянкиной и Максимиллиана Райе из сборной Франции, за одни костюмы можно накинуть лишние баллы, настолько они красивые! Но у технической бригады возникло очень много вопросов к технике и к уровням пары, из-за чего всю эту красоту не удалось прекратить в отличные баллы.
62,82 получили Алиса и Макс. Это текущее третье место.
Фото: Okko
Наталья Паллу-Невес/Джайин Панесар откатали свой ритм-танец под треки Адель – весьма неплохо для пары, представляющей Бразилию! Проблемы у пары возникли с уровнем на поддержке, какие-то элементы ушли на пересмотр, но сам результат вполне рабочий для начала сезона.
53,31 балла они набирают, обходят Екатерину Рыбакову и Ивана Махноносова.
Фото: Okko
В третьей разминке нейтральных атлетов нет, но всё равно будет интересно. Вторыми по порядку выйдут Алиса Овсянкина и Максимиллиан Райе: Алиса ранее выступалаза Россию, но в прошлом олимпийском цикле сменила спортивное гражданство.
Посмотрим и на удивительное: первая танцевальная пара из Бразилии уже на разминке! Они как раз и откроют эту пятёрку с минуты на минуту.
Промежуточные результаты ритм-танца после двух разминок
Фото: Okko
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано уверенно держатся в лидерах.
72,51 получили Лиза с Дарио, на балл вырос их результат с Японии. По уровням тоже картина налаживается: четвертые за твиззлы, третий уровень паттерна, добротная параллельная дорожка 2+3, разве что судьи плохо отплюсовали креативный танцевальный элемент в конце постановки.
Приятно видеть, как наши пары растут! То ли ещё будет!
Фото: Okko
НУ КАК ЖЕ КЛАССНО ПРОЕХАЛИ СВОЙ ВАЛЬС! УМНИЦЫ!
По уровням кажется всё горадо лучше, чем в Японии, прогресс есть.
Фото: Okko
ЛИЗА И ДАРИО НА ЛЬДУ! ПУСТЬ ЭТОТ ВАЛЬС ЗАСИЯЕТ ВСЕМИ КРАСКАМИ!
На льду вторая разминка. Ждём вступление Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано!
Фото: Okko
Промежуточные результаты ритм-танца после первой разминки
1. Надя Башинска/Ноэ Перрон (Канада) – 62,28 балла
2. Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 59,59
3. Виктория Пласконная/Владислав Сытик (Беларусь) – 51,75
4. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 51,25
51,25 получили Рыбакова/Махноносов. Это текущее третье место.
Выходили на прокат уверенно Катя и Ваня, начали очень классной параллельной дорожкой, а потом всё пошло не по плану. Ошиблась партнёрша на твиззлах, из-за чего элемент слетел на второй уровень, но на этом проблемы не закончились. На выходе из поддержки Катя потеряла равновесие и упала, пришлось срочно взлетать и продолжать прокат. Паттерн судьи тоже оценили невысоко, поставив базовый уровень…
Словом, первый блин на международке у Рыбаковой и Махноносова оказался комом. Но завтра будет новый день!
Фото: Okko
Как же обидно за этот прокат! Перенервничали и наделали ошибок ребята…
Фото: Okko
Выходят на свой прокат Катя и Ваня! Держим кулачки и болеем все месте.
Катя и Ваня уже на разминке! На турнир ни приехали по замене, но готовы показать классный прокат.
Фото: Okko
Возвращаемся в строй и переключаем режим на танцевальный! Грядёт ритм-танец, нас ждёт 19 увлекательных выступлений в Батуми. Уже в первой разминке ждём российскую пару, под третьим номером выступят Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов!
Аделия Петросян призналась, что ей было страшно выходить на прокат короткой в Батуми
«Наверное, все обстоятельства сразу наложились. И открытие международных соревнований, попытка отбора на Гран-при хоть маленькая. И новые программы ещё сырые — я стараюсь их как можно быстрее накатать. Делаем сейчас много большое количество прокатов. И в принципе всё вместе пока страшновато», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Больше комментариев Аделии после проката:
Время выхода на лёд российских танцевальных пар в ритм-танце
17:03 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (первая разминка, стартовый номер 3)
17:28 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (вторая разминка, стартовый номер 6)
19:07 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд (пятая разминка, стартовый номер 17)
В 19:13 по московскому времени на льду появятся Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Протоколы Анны Фроловой и Аделии Петросян за короткую проограмму
Фото: ISU
Фото: Okko
Пока наши фигуристки занимают второе и четвертое места соответственно.
Итоги короткой программы на Trialeti Trophy в Батуми
1. Нина Петрыкина (Эстония) — 74.69
2. Анна Фролова (Россия) — 73.31
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 70.69
4. Аделия Петросян (Россия) — 68.42
5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 63.66
Под хиты Билли Айлиш представила короткую программу Эрика, постаралась зарядить зал своей энергетикой, но жаль, что с прыжками так и не сложилось. Из-за «бабочки» на двойном акселе она потеряла много баллов, за риттбергер во второй половине она поборолась.
44,95 получает Эрика. Это 13-е место по итогам короткой программы.
Фото: Okko
Закрывает короткую программу у девушек Эрика Мачида из сборной США.
У армянской фигуристки Марии Арутюнян не получился прокат под испанские мотивы Висенте Амиго. Даже каскад тройной сальхов-тройной тулуп был отправлен на пересмотр, судьи отметили недокрут на втором прыжке. Но при этом хочется отметить, что фигуристка одновременно выступает и по юниорам, и по взрослым в этом сезоне! Это далеко не простая задача.
45,36 балла набирает Мария. Это текущее 12-е место.
Фото: Okko
Не всё получилось у Насти в этом прокате, но от программы осталось приятное впечатление, фигуристке очень идут такие образы. Кто-то вообще сомневался, что Губанова пойдёт в сезон, в прошлом году и сама Настя рассуждала, что олимпийский сезон станет её последним. Но она здесь! В уже родной Грузии, в Батуми выходит на старт и демонстрирует хорошее катание.
70,69 балла набирает Губанова за свой прокат. Это текущее третье место, она выкидывает Аделию Петросян из промежуточной тройки лидеров.
Фото: Okko
Фото: Okko
Уверенно, дерзко презентовала себя Аня на льду в этой ороткой программе «Be italian», поборолась во второй половине за тройной флип, но сделала его Аня. Постановка очень «вкусная», как любят иногда говорить комментаторы, прыжки и хореография точно в музыкальные акценты, и как хорошо всё это смотрится при чистом прокате!
73,31 балла поставили Фроловой, это минимальный отрыв от Нины Петрыкиной.
Шикарный прокат выдала Аня Фролова! Ну что за программа, что за фигуристка!
НА ЛЬДУ АНЯ ФРОЛОВА! УДАЧИ, ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Фото: Okko
Нежную и мягкую постановку представила Брезден, справилась со всем прыжковым контентом, но чуть потеряла концентрацию на дорожке шагов, и это закончилось падением.
60,06 балла набирает Брекен, не будь этой оплошности, она бы и более высокие баллы заработала.
Финальную разминку девушек открывает канадка Брекен Брезден.
Ульяна Ширяева из сборной Канады тоже решила сделать выбор в пользу страстного танго. Сбила девушку немного ошибка на тройном флипе, могла фигуристка сделать этот прыжок чище, но не вышло. В остальном Ульяна максимально старалась передать настроение композиции, насколько это можно сделать на старте сезона и на первом турнире в году.
54,06 набирает Ульана, на текущий момент это пятое место.
Фото: Okko
Сразу следом на лёд вышла ещё одна нейтральная спортсменка, представительница Белоруссии Виктория Сафонова. Она всегда славилась своей стабильностью на прыжковых элементах, но с каждым сезоном старается прибавлять и в катании. Посетовать можно было разве что на дорожку, потому судьи опустили оё на второй уровень сложности. Но в общем и целом, с прокатом Сафонова справилась!
62,93 бала получила Вика. Это пока четвёртое место.
Фото: Okko
Первый международный старт Аделии Петросян после Олимпиады, уход от тренеров, скомканная подготовка – и ведь она всё равно справилась! Столько было борьбы в прогонах на тренировке с каскадом, здесь вышел он пусть и три-два, но вышел. Легко сделала Адель и двойной аксель, и тройной лутц, лишь на заклоне во вращении слетел один уровень.
68,42 балла получила фигуристка. Это текущее второе место за Ниной Петрыкиной.
Фото: Okko
Show must go on, Адель! Это только начало! Справилась наша фигуристка со своей короткой программой!
АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН ВЫХОДИТ НА ЛЁД! ОГРОМНОЙ УДАЧИ, ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Сальма Агамова из сборной Турции продолжает прокаты девушек. Яркое танго фигуристка продемонстрировала зрителям в Батуми под знаменитую композицию «Por Una Cabeza», но сосредоточенность на технике помешала представить программу в лучшем виде. Каскад флип-тулуп фигуристка сделала не три-три, а три-два, где-то недоработала на непрыжковых, из этого и сложилась оценка.
Получает Сальма 43,49 балла.
Фото: Okko
Фото: Okko
Не получился у Маши Дмитриевой кристально чистый прокат: в начале проката она сделала тройной лутц-двойной тулуп, как и заявляла, тройной флип фигуристка тоже сделала легко, но «бабочка» на акселе как будто немного выключила её из проката. Проблемы возникли и с уровнями непрыжковых, к сожалению, драгоценные баллы на этом были потеряны.
В кисс-энд-крае Маша сидела одна: сейчас она тренируется у Вероники Дайнеко. 51,12 балла получает Мария. Это пока пятое место.
Первой в этой разминке выступает Мария Дмитриева: фигуристка, которая ранее каталась за Россию, но вот уже несколько лет представляет Израиль.
Аделия Петросян уже на разминке на льду! Также в этой пятёрке выйдет на лёд Виктория Сафонова, представительница Беларуси.
Прерываемся на заливку льда, после которой начнут разминаться следующие участницы. Среди них Аделия Петросян, выступление которой мы так долго ждали!
Мощнейший прокат Нины Петрыкиной! Со всей прыжковой частью Нина справилась уверенно, вколотив все свои тройные в лёд, а после этого выдала молниеносную дорожку. Вместе с Ше-Линн Бурн Петрыкина постаралась сделать очень эмоциональную, новую для себя постановку.
Сейчас Нина в отличной форме, 74,69 балла получает Петрыкина.
Фото: Okko
Нина Петрыкина из Эстонии на льду! Она уже набирала в этом сезоне за короткую очень много баллов, посмотрим, как будет в Грузии.
Эвелина Ставицкайте из команды Литвы представила короткую программу под вооодушевляющие композиции из саундтрека к «Эноле Холмс». Немного уронила корпус на приземлении с лутца, но старалась бороться до конца Эвелина, возможно, пока ещё не хватило опыта, чтобы собраться на прокат максимально хорошо.
Долго судьи пересматривали элементы Эвелины, выставив в итоге 52,73 балла. Это текущее третье место.
Фото: Okko
Следом за Ингой Гургенидзе свою короткую программу продемонстрировала американка Хлоя Левин. Не всё сложилось у этой спортсменки, много было ошибок по части техники, но при этом стоит выразить фигуристке респект: программу она поставила себе сама!
53,77 балла получила Хлоя. Она улучшает свой результат с Cranberry Cup.
Фото: Okko
Чисто проехала свою короткую программу Инга, не дрогнула! Начала она со стартового каскада флип-тулуп, справилась и с двойным акселем, и с тройным лутцем. Судя по табличке, мелкие потери у фигуристки случились на уровнях непрыжковых элементов. Ставил Гургенидзе программу хореограф Адам Соля, он же и сидел со спортсменкой в кисс-энд-крае.
63,66 балла – хорошая отправная точка!
Фото: Okko
Итак, на льду Инга Гургенидзе! Пожелаем удачи юной спортсменке, пусть всё получится.
Нина Петрыкина уже на разминке! Совсем скоро она покажет свою короткую программу под Розалию.
Фото: Okko
В 13:45 на разминку выходит первая группа участниц! Откроет сегодняшний старт Инга Гургенидзе, но первый номер она вытащила не сама себе, помогла ей в этом напарница по сборной Анастасия Губанова.
Закрывать первую разминку будет фаворитка соревнований, двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина.
Кто будет оценивать девушек в Батуми? Смотрим состав судейской бригады
Фото: ISU
В списке множество знакомых фамилий, среди стран – Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Канада и США.
Время выхода на лёд девушек в короткой программе
14:47 – Аделия Петросян (вторая разминка, 7 стартовый номер)
15:16 – Анна Фролова (третья разминка, 11 стартовый номер)
Время московское.
Как прошла утренняя тренировка Аделии Петросян и Анны Фроловой?
Перед стартой короткой программы Аделия и Анна провели тренировку.
Прогон КП Петросян: 2А, 3Lz, 2F (бабочка)
Прогон КП Фроловой: 3Lz+3T, 2A, 3F
Вне прогона Аделия очень активно работала над каскадом 3-3 и выполнила его шесть раз чисто!
Всем доброе утро! Начинаем следить за «челленджером» в Батуми все вместе, сегодня у нас стартуют соревнования сразу в трёх видах. Начинаем с женской короткой программы, затем переключимся на танцы, а зафиналим этот день мужчинами.