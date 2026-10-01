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Челленджер Trialeti Trophy в Батуми: — онлайн, текстовая трансляция, мужчины, женщины, танцы, Аделия Петросян 1 октября 2026

Проверка в Батуми: Петросян впервые стартует без Тутберидзе, Угожаев — в борьбе за золото
Мара Кравченко Анастасия Матросова
,
Николай Угожаев
Комментарии
Одиночники и танцоры представили короткие программы на челленджере в Батуми

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Очередной международный старт с участием наших фигуристов: до турнира в Грузии добралось намного больше россиян, чем до Словакии на прошлой неделе. Наши выступают во всех четырёх дисциплинах. А открывать соревнования предстояло женщинам.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

От России в Батуми выступают Аделия Петросян и Анна Фролова. Но особое внимание приковано, конечно же, к экс-ученице Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка вышла на контрольные прокаты под руководством Инны Гончаренко, а теперь проводит первый турнир с новым тренером. И пусть Петросян пока не в тройке — она уже напоминает себя прежнюю. А Фролова и вовсе умудрилась встать между двумя чемпионками Европы — лидирующей Петрыкиной и идущей третьей Губановой.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Ритм-танец
01 октября 2026, четверг. 16:45 МСК
Окончено

В танцах на льду произошла замена — вместо Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова выступают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Но прокат у пары не задался — всему виной травма партнёрши, полученная перед турниром. Елизавета Шичина/Павел Дрозд дебютировали на международной арене в своём тандеме и пока что идут шестыми. А Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано проводят уже второй «Челленджер» в сезоне — и уже улучшили свои баллы в ритм-танце по сравнению с Токио.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
93.80
2
Михаил Селевко
Эстония
87.87
3
Николай Угожаев
Россия
82.96

В составе мужчин у россиян также произошла замена: вместо Андрея Мозалёва выступает Матвей Ветлугин. Николай Угожаев же изначально был в списках. Оба фигуриста выступили с короткими программами без срывов, но мелкие ошибки отбросили Матвея на 4-е место, а Николая — на 3-е. Тем не менее, побороться за медали могут оба наших парня.

«Чемпионат» внимательно следит за турниром Trialeti Trophy в Батуми.

Угожаев — третий после КП на челленджере в Батуми, Ветлугин — на четвёртом месте Порядок выхода одиночников на лёд в Батуми Итоги ритм-танца на Trialeti Trophy Промежуточные результаты ритм-танца после двух разминок Время выхода на лёд российских танцевальных пар в ритм-танце Протоколы Анны Фроловой и Аделии Петросян за короткую проограмму Итоги короткой программы на Trialeti Trophy в Батуми Время выхода на лёд девушек в короткой программе Как прошла утренняя тренировка Аделии Петросян и Анны Фроловой?
21:40 Мара Кравченко

На сегодня — всё! Спасибо, что следили вместе с нами! Будем ждать вас завтра и наблюдать за произвольными программами!

21:25 Мара Кравченко

Внимательно изучаем протоколы Николая Угожаева и Матвея Ветлугина на челленджере в Батуми:

Протокол КП Николая Угожаева

Протокол КП Николая Угожаева

Протокол КП Матвея Ветлугина

Протокол КП Матвея Ветлугина

21:24 Мара Кравченко

Угожаев — третий после КП на челленджере в Батуми, Ветлугин — на четвёртом месте

Завершились короткие программы одиночников на Trialetti Trophy:

1. Ника Эгадзе (Грузия) — 93.80
2. Михаил Селевко (Эстония) — 87.87
3. Николай Угожаев (Россия) — 82.96
4. Матвей Ветлугин (Россия) — 73.96

Мужчины продолжат борьбу в произвольной программе уже завтра!

21:06 Мара Кравченко

А теперь всё внимание на чемпиона Европы и ученика Этери Тутберидзе — Нику Эгадзе. Он выступает на домашнем льду, этому фигуристу кататься значительно проще остальных. Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе — за бортиком.

Постановщик новой короткой программы — Бенуа Ришо, а костюм очень напоминает тот, в котором выступал в произвольной программе на Олимпиаде Стивен Гоголев.

Стартовый каскад из четверного сальхова и тройного тулупа получился блестяще, а вот сольный четверной тулуп не покорился грузинскому фигуристу. Тройной аксель — на месте! Все непрыжковые элементы — четвёртого уровня! Зал утопает в овациях!

Оценка Ники Эгадзе за короткую программу: 93.80 балла. У нас меняется лидер, обходит Ника Мишу Селевко.

21:00 Мара Кравченко

Покорять грузинский лёд вышел представитель сборной Беларуси — 18-летний Василь Бараховский. В этом сезоне он уже выступал на двух этапах юниорской серии Гран-при. Программы ему поставил хореограф из Санкт-Петербурга — Николай Морошкин.

По контенту: начал с чистого четверного тулупа, затем — падение на тройном акселе и уверенный каскад из двух тройных прыжков. Вращение судьи оценивают на минус.

Итоговая оценка: 68.24

20:48 Мара Кравченко

На лёд выходит фигурист из Эстонии — Михаил Селевко. Зажигательную программу спортсмен начинает с каскада из четверного и тройного тулупов, далее — падение с четверного сальхова, тройной аксель исполнен чисто! Вращения Миша сделал идеально и заработал четвёртые уровни, как и за дорожку шагов.

Отдельно хочется сказать, как же Михаилу идёт эта короткая программа! Постановщик — Адам Соля. Сумма баллов: 87.87 баллов

20:38 Мара Кравченко

Во второй разминке мы увидим выступления Михаила Селевко — младшего брата победителя турнира в Ломбардии, и чемпиона Европы Ники Эгадзе. А ещё не забываем про спортсмена из Беларуси Василия Бараховского

Порядок выступления одиночников во второй разминке

Порядок выступления одиночников во второй разминке

20:36 Мара Кравченко

Промежуточные результаты одиночников после первой разминки. Угожаев и Ветлугин — лидируют.

20:16 Мара Кравченко

Матвей Ветлугин выглядит сдержанно. Стартует фигурист с чистого четверного лутца, но техническая бригада уводит элемент на пересмотр и находит там недокрут, как и следующий за ним тройной аксель. К тройному лутцу удалось прицепить только двойной риттбергер. На непрыжковых элементах уровни неплохие — два четвёртых и третий за вращений и третий на дорожке шагов

Итоговый балл Матвея Ветлугина за короткую программу: 73.96 баллов

20:09 Мара Кравченко

Николай Угожаев за короткую программу набирает 82.96 балла. А на лёд уже выходит Матвей Ветлугин

20:07 Мара Кравченко

На льду — бронзовый призёр финала Гран-при России, ученик Дмитрия Хромина Николай Угожаев. Очень мощная и мрачная короткая программа под композицию Berghain — ROSALÍA.

Стартовал Николай с каскада из четверного лутца и тройного тулупа, но элемент ушёл на пересмотр, далее на четверном флипе, к сожалению, коснулся рукой льда. С тройного акселя выезд тоже не выглядел уверенным, но мы не забываем о том, что это только начало сезона и форма только набирается.

На дорожке шагов слышны громкие аплодисменты. Не очень доволен Коля после проката

19:56 Мара Кравченко

Угожаев и Ветлугин выходят на разминку

Николай Угожаев и Матвей Ветлугин готовятся к прокату короткой программы в Батуми. Автор постановки для Николая — Флоран Амодио, это новая программа, которую фигурист представил впервые на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга и контрольных прокатах в Москве.

А вот Матвей Ветлугин в этом сезоне отказался от новых программ и на каждом старте будет вспоминать одну из постановок своего репертуара. На грузинском льду мы увидим выступление под композицию The Age of Heroes by Balazs Havasi (короткая программа сезона 2018/2019)

19:44 Мара Кравченко

Порядок выхода одиночников на лёд в Батуми

Пока перевариваем танцы на льду, к выступлению готовятся мужчины одиночники. Россияне Николай Угожаев и Матвей Ветлугин выступят под вторым и третьим стартовым номером.

19:33 Анастасия Матросова

Итоги ритм-танца на Trialeti Trophy

1. Диана Девис/Глеб Смолкин (Грузия) — 85.23
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 72.51
3. Мария Игнатьева/Даниил Леонидович Сземко (Венгрия) — 69.80
4. Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов (Беларусь) — 67.74
...
6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 66.90
17. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 51.25

19:29 Анастасия Матросова

Закрывали ритм-танец сегодня Зои Ларсон и Андрей Капран из сборной Украины. Ученики Луки Ланотте решили добавить канкан в вальс и получилась достаточно интересная постановка!

67,38 набрали они за свой прокат, это пятое место. Обходят Зои и Андрей Елизавету Шичину и Павла Дрозда, выкидывая их из сильнейшей разминки на произвольный танец.

Фото: Okko

19:22 Анастасия Матросова

Фото: Okko

Какой мощный прокат своего танго-вальса выдали Диана и Глеб! Технической бригаде было буквально не к чему придраться, один за другим на табло загорались отличные уровни. Четвёртый уровень за золотой вальс! Сегодня это лучшая оценка обязательных шагов. Много, очень много работали над этой программой Дэвис и Смолкин, есть ещё, куда расти, оттачивать все эти точные движения ногами в танго, чтобы это было как на паркете. Но это уже производит впечатление.

85,24 балла набирают Дэвис и Смолкин! Это космос!

19:15 Анастасия Матросова

И всего 66,90 балла получают Шичина/Дрозд…

Кажется, первый грабеж дня у нас в танцах!

19:14 Анастасия Матросова

Ух, вот этот был испанский вихрь! Огненная постановка и огненный прокат у Елизаветы и Павла, просто блестяще откатались они в ритм-танце, на большой скорости и с отличной артистической составляющей.

19:09 Анастасия Матросова

ЛИЗА И ПАША НА ЛЬДУ! БОЛЕЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

19:09 Анастасия Матросова

Оттарабанили свой ритм-танец в ковбойском стиле Мария Игнатьева и Даниил Семко! Удивительная постановка получилась, хотя она вообще не противоречит правилам: в нарезку вставили кусок с вальсовым ритмом и пара исполнила обязательные шаги. При этом по стилистике этот танец очень сильно отличается от всего, что мы видели ранее, ребята запоминаются.

69,80 получила пара. Это пока второе место.

Фото: Okko

18:51 Анастасия Матросова

Фото: Okko

Лиза и Паша на разминке! Ждём хорошего выступления от наших ребят.

18:49 Анастасия Матросова

Итак, на льду финальная разминка танцоров! Нас ждёт сразу несколько классных выступлений, особенно сильно ждём Елизавету Шичину и Павла Дрозда, которых ждёт дебют на международном уровне в таком сочетании.

18:41 Анастасия Матросова

Дениза Цимлова и Стефано Фраска снялись с турнира танцоров, но в последний момент: итальянскую пару объявили, но они не вышли на старт.

18:32 Анастасия Матросова

Вальс «Маскарад» прозвучал в исполнении Алисы Овсянкиной и Максимиллиана Райе из сборной Франции, за одни костюмы можно накинуть лишние баллы, настолько они красивые! Но у технической бригады возникло очень много вопросов к технике и к уровням пары, из-за чего всю эту красоту не удалось прекратить в отличные баллы.

62,82 получили Алиса и Макс. Это текущее третье место.

Фото: Okko

18:28 Анастасия Матросова

Наталья Паллу-Невес/Джайин Панесар откатали свой ритм-танец под треки Адель – весьма неплохо для пары, представляющей Бразилию! Проблемы у пары возникли с уровнем на поддержке, какие-то элементы ушли на пересмотр, но сам результат вполне рабочий для начала сезона.

53,31 балла они набирают, обходят Екатерину Рыбакову и Ивана Махноносова.

Фото: Okko

18:16 Анастасия Матросова

В третьей разминке нейтральных атлетов нет, но всё равно будет интересно. Вторыми по порядку выйдут Алиса Овсянкина и Максимиллиан Райе: Алиса ранее выступалаза Россию, но в прошлом олимпийском цикле сменила спортивное гражданство.

Посмотрим и на удивительное: первая танцевальная пара из Бразилии уже на разминке! Они как раз и откроют эту пятёрку с минуты на минуту.

18:01 Анастасия Матросова

Промежуточные результаты ритм-танца после двух разминок

Фото: Okko

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано уверенно держатся в лидерах.

17:44 Анастасия Матросова

72,51 получили Лиза с Дарио, на балл вырос их результат с Японии. По уровням тоже картина налаживается: четвертые за твиззлы, третий уровень паттерна, добротная параллельная дорожка 2+3, разве что судьи плохо отплюсовали креативный танцевальный элемент в конце постановки.

Приятно видеть, как наши пары растут! То ли ещё будет!

Фото: Okko

17:38 Анастасия Матросова

НУ КАК ЖЕ КЛАССНО ПРОЕХАЛИ СВОЙ ВАЛЬС! УМНИЦЫ!

По уровням кажется всё горадо лучше, чем в Японии, прогресс есть.

Фото: Okko

17:32 Анастасия Матросова

ЛИЗА И ДАРИО НА ЛЬДУ! ПУСТЬ ЭТОТ ВАЛЬС ЗАСИЯЕТ ВСЕМИ КРАСКАМИ!

17:23 Анастасия Матросова

На льду вторая разминка. Ждём вступление Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано!

Фото: Okko

17:22 Анастасия Матросова

Промежуточные результаты ритм-танца после первой разминки

1. Надя Башинска/Ноэ Перрон (Канада) – 62,28 балла
2. Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 59,59
3. Виктория Пласконная/Владислав Сытик (Беларусь) – 51,75
4. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 51,25

17:13 Анастасия Матросова

51,25 получили Рыбакова/Махноносов. Это текущее третье место.

17:12 Анастасия Матросова

Выходили на прокат уверенно Катя и Ваня, начали очень классной параллельной дорожкой, а потом всё пошло не по плану. Ошиблась партнёрша на твиззлах, из-за чего элемент слетел на второй уровень, но на этом проблемы не закончились. На выходе из поддержки Катя потеряла равновесие и упала, пришлось срочно взлетать и продолжать прокат. Паттерн судьи тоже оценили невысоко, поставив базовый уровень…

Словом, первый блин на международке у Рыбаковой и Махноносова оказался комом. Но завтра будет новый день!

Фото: Okko

17:09 Анастасия Матросова

Как же обидно за этот прокат! Перенервничали и наделали ошибок ребята…

Фото: Okko

17:04 Анастасия Матросова

Выходят на свой прокат Катя и Ваня! Держим кулачки и болеем все месте.

16:48 Анастасия Матросова

Катя и Ваня уже на разминке! На турнир ни приехали по замене, но готовы показать классный прокат.

Фото: Okko

16:44 Анастасия Матросова

Возвращаемся в строй и переключаем режим на танцевальный! Грядёт ритм-танец, нас ждёт 19 увлекательных выступлений в Батуми. Уже в первой разминке ждём российскую пару, под третьим номером выступят Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов!

16:13 Анастасия Матросова

Аделия Петросян призналась, что ей было страшно выходить на прокат короткой в Батуми

«Наверное, все обстоятельства сразу наложились. И открытие международных соревнований, попытка отбора на Гран-при хоть маленькая. И новые программы ещё сырые — я стараюсь их как можно быстрее накатать. Делаем сейчас много большое количество прокатов. И в принципе всё вместе пока страшновато», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Больше комментариев Аделии после проката:

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16:10 Анастасия Матросова

Время выхода на лёд российских танцевальных пар в ритм-танце

17:03 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (первая разминка, стартовый номер 3)
17:28 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (вторая разминка, стартовый номер 6)
19:07 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд (пятая разминка, стартовый номер 17)

В 19:13 по московскому времени на льду появятся Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

15:51 Анастасия Матросова

Протоколы Анны Фроловой и Аделии Петросян за короткую проограмму

Фото: ISU

Фото: Okko

Пока наши фигуристки занимают второе и четвертое места соответственно.

15:43 Анастасия Матросова

Итоги короткой программы на Trialeti Trophy в Батуми

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 74.69
2. Анна Фролова (Россия) — 73.31
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 70.69
4. Аделия Петросян (Россия) — 68.42
5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 63.66

15:42 Анастасия Матросова

Под хиты Билли Айлиш представила короткую программу Эрика, постаралась зарядить зал своей энергетикой, но жаль, что с прыжками так и не сложилось. Из-за «бабочки» на двойном акселе она потеряла много баллов, за риттбергер во второй половине она поборолась.

44,95 получает Эрика. Это 13-е место по итогам короткой программы.

Фото: Okko

15:37 Анастасия Матросова

Закрывает короткую программу у девушек Эрика Мачида из сборной США.

15:36 Анастасия Матросова

У армянской фигуристки Марии Арутюнян не получился прокат под испанские мотивы Висенте Амиго. Даже каскад тройной сальхов-тройной тулуп был отправлен на пересмотр, судьи отметили недокрут на втором прыжке. Но при этом хочется отметить, что фигуристка одновременно выступает и по юниорам, и по взрослым в этом сезоне! Это далеко не простая задача.

45,36 балла набирает Мария. Это текущее 12-е место.

Фото: Okko

15:32 Анастасия Матросова

Не всё получилось у Насти в этом прокате, но от программы осталось приятное впечатление, фигуристке очень идут такие образы. Кто-то вообще сомневался, что Губанова пойдёт в сезон, в прошлом году и сама Настя рассуждала, что олимпийский сезон станет её последним. Но она здесь! В уже родной Грузии, в Батуми выходит на старт и демонстрирует хорошее катание.

70,69 балла набирает Губанова за свой прокат. Это текущее третье место, она выкидывает Аделию Петросян из промежуточной тройки лидеров.

Фото: Okko

15:25 Анастасия Матросова

Фото: Okko

Уверенно, дерзко презентовала себя Аня на льду в этой ороткой программе «Be italian», поборолась во второй половине за тройной флип, но сделала его Аня. Постановка очень «вкусная», как любят иногда говорить комментаторы, прыжки и хореография точно в музыкальные акценты, и как хорошо всё это смотрится при чистом прокате!

73,31 балла поставили Фроловой, это минимальный отрыв от Нины Петрыкиной.

15:21 Анастасия Матросова

Шикарный прокат выдала Аня Фролова! Ну что за программа, что за фигуристка!

15:18 Анастасия Матросова

НА ЛЬДУ АНЯ ФРОЛОВА! УДАЧИ, ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

15:18 Анастасия Матросова

Фото: Okko

Нежную и мягкую постановку представила Брезден, справилась со всем прыжковым контентом, но чуть потеряла концентрацию на дорожке шагов, и это закончилось падением.

60,06 балла набирает Брекен, не будь этой оплошности, она бы и более высокие баллы заработала.

15:13 Анастасия Матросова

Финальную разминку девушек открывает канадка Брекен Брезден.

15:07 Анастасия Матросова

Ульяна Ширяева из сборной Канады тоже решила сделать выбор в пользу страстного танго. Сбила девушку немного ошибка на тройном флипе, могла фигуристка сделать этот прыжок чище, но не вышло. В остальном Ульяна максимально старалась передать настроение композиции, насколько это можно сделать на старте сезона и на первом турнире в году.

54,06 набирает Ульана, на текущий момент это пятое место.

Фото: Okko

15:01 Анастасия Матросова

Сразу следом на лёд вышла ещё одна нейтральная спортсменка, представительница Белоруссии Виктория Сафонова. Она всегда славилась своей стабильностью на прыжковых элементах, но с каждым сезоном старается прибавлять и в катании. Посетовать можно было разве что на дорожку, потому судьи опустили оё на второй уровень сложности. Но в общем и целом, с прокатом Сафонова справилась!

62,93 бала получила Вика. Это пока четвёртое место.

Фото: Okko

14:56 Анастасия Матросова

Первый международный старт Аделии Петросян после Олимпиады, уход от тренеров, скомканная подготовка – и ведь она всё равно справилась! Столько было борьбы в прогонах на тренировке с каскадом, здесь вышел он пусть и три-два, но вышел. Легко сделала Адель и двойной аксель, и тройной лутц, лишь на заклоне во вращении слетел один уровень.

68,42 балла получила фигуристка. Это текущее второе место за Ниной Петрыкиной.

Фото: Okko

14:52 Анастасия Матросова

Show must go on, Адель! Это только начало! Справилась наша фигуристка со своей короткой программой!

14:49 Анастасия Матросова

АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН ВЫХОДИТ НА ЛЁД! ОГРОМНОЙ УДАЧИ, ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

14:48 Анастасия Матросова

Сальма Агамова из сборной Турции продолжает прокаты девушек. Яркое танго фигуристка продемонстрировала зрителям в Батуми под знаменитую композицию «Por Una Cabeza», но сосредоточенность на технике помешала представить программу в лучшем виде. Каскад флип-тулуп фигуристка сделала не три-три, а три-два, где-то недоработала на непрыжковых, из этого и сложилась оценка.

Получает Сальма 43,49 балла.

Фото: Okko

14:42 Анастасия Матросова

Фото: Okko

Не получился у Маши Дмитриевой кристально чистый прокат: в начале проката она сделала тройной лутц-двойной тулуп, как и заявляла, тройной флип фигуристка тоже сделала легко, но «бабочка» на акселе как будто немного выключила её из проката. Проблемы возникли и с уровнями непрыжковых, к сожалению, драгоценные баллы на этом были потеряны.

В кисс-энд-крае Маша сидела одна: сейчас она тренируется у Вероники Дайнеко. 51,12 балла получает Мария. Это пока пятое место.

14:37 Анастасия Матросова

Первой в этой разминке выступает Мария Дмитриева: фигуристка, которая ранее каталась за Россию, но вот уже несколько лет представляет Израиль.

14:32 Анастасия Матросова

Аделия Петросян уже на разминке на льду! Также в этой пятёрке выйдет на лёд Виктория Сафонова, представительница Беларуси.

14:20 Анастасия Матросова

Прерываемся на заливку льда, после которой начнут разминаться следующие участницы. Среди них Аделия Петросян, выступление которой мы так долго ждали!

14:17 Анастасия Матросова

Мощнейший прокат Нины Петрыкиной! Со всей прыжковой частью Нина справилась уверенно, вколотив все свои тройные в лёд, а после этого выдала молниеносную дорожку. Вместе с Ше-Линн Бурн Петрыкина постаралась сделать очень эмоциональную, новую для себя постановку.

Сейчас Нина в отличной форме, 74,69 балла получает Петрыкина.

Фото: Okko

14:12 Анастасия Матросова

Нина Петрыкина из Эстонии на льду! Она уже набирала в этом сезоне за короткую очень много баллов, посмотрим, как будет в Грузии.

14:11 Анастасия Матросова

Эвелина Ставицкайте из команды Литвы представила короткую программу под вооодушевляющие композиции из саундтрека к «Эноле Холмс». Немного уронила корпус на приземлении с лутца, но старалась бороться до конца Эвелина, возможно, пока ещё не хватило опыта, чтобы собраться на прокат максимально хорошо.

Долго судьи пересматривали элементы Эвелины, выставив в итоге 52,73 балла. Это текущее третье место.

Фото: Okko

14:05 Анастасия Матросова

Следом за Ингой Гургенидзе свою короткую программу продемонстрировала американка Хлоя Левин. Не всё сложилось у этой спортсменки, много было ошибок по части техники, но при этом стоит выразить фигуристке респект: программу она поставила себе сама!

53,77 балла получила Хлоя. Она улучшает свой результат с Cranberry Cup.

Фото: Okko

13:59 Анастасия Матросова

Чисто проехала свою короткую программу Инга, не дрогнула! Начала она со стартового каскада флип-тулуп, справилась и с двойным акселем, и с тройным лутцем. Судя по табличке, мелкие потери у фигуристки случились на уровнях непрыжковых элементов. Ставил Гургенидзе программу хореограф Адам Соля, он же и сидел со спортсменкой в кисс-энд-крае.

63,66 балла – хорошая отправная точка!

Фото: Okko

13:52 Анастасия Матросова

Итак, на льду Инга Гургенидзе! Пожелаем удачи юной спортсменке, пусть всё получится.

13:48 Анастасия Матросова

Нина Петрыкина уже на разминке! Совсем скоро она покажет свою короткую программу под Розалию.

Фото: Okko

13:44 Анастасия Матросова

В 13:45 на разминку выходит первая группа участниц! Откроет сегодняшний старт Инга Гургенидзе, но первый номер она вытащила не сама себе, помогла ей в этом напарница по сборной Анастасия Губанова.

Закрывать первую разминку будет фаворитка соревнований, двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина.

13:32 Анастасия Матросова

Кто будет оценивать девушек в Батуми? Смотрим состав судейской бригады

Фото: ISU

В списке множество знакомых фамилий, среди стран – Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Канада и США.

13:30 Анастасия Матросова

Время выхода на лёд девушек в короткой программе

14:47 – Аделия Петросян (вторая разминка, 7 стартовый номер)

15:16 – Анна Фролова (третья разминка, 11 стартовый номер)

Время московское.

10:58 Анастасия Матросова

Как прошла утренняя тренировка Аделии Петросян и Анны Фроловой?

Перед стартой короткой программы Аделия и Анна провели тренировку.

Прогон КП Петросян: 2А, 3Lz, 2F (бабочка)

Прогон КП Фроловой: 3Lz+3T, 2A, 3F

Вне прогона Аделия очень активно работала над каскадом 3-3 и выполнила его шесть раз чисто!

09:35 Анастасия Матросова

Всем доброе утро! Начинаем следить за «челленджером» в Батуми все вместе, сегодня у нас стартуют соревнования сразу в трёх видах. Начинаем с женской короткой программы, затем переключимся на танцы, а зафиналим этот день мужчинами.

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