Проверка в Батуми: Петросян впервые стартует без Тутберидзе, Угожаев — в борьбе за золото

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Очередной международный старт с участием наших фигуристов: до турнира в Грузии добралось намного больше россиян, чем до Словакии на прошлой неделе. Наши выступают во всех четырёх дисциплинах. А открывать соревнования предстояло женщинам.

От России в Батуми выступают Аделия Петросян и Анна Фролова. Но особое внимание приковано, конечно же, к экс-ученице Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка вышла на контрольные прокаты под руководством Инны Гончаренко, а теперь проводит первый турнир с новым тренером. И пусть Петросян пока не в тройке — она уже напоминает себя прежнюю. А Фролова и вовсе умудрилась встать между двумя чемпионками Европы — лидирующей Петрыкиной и идущей третьей Губановой.

В танцах на льду произошла замена — вместо Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова выступают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Но прокат у пары не задался — всему виной травма партнёрши, полученная перед турниром. Елизавета Шичина/Павел Дрозд дебютировали на международной арене в своём тандеме и пока что идут шестыми. А Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано проводят уже второй «Челленджер» в сезоне — и уже улучшили свои баллы в ритм-танце по сравнению с Токио.

В составе мужчин у россиян также произошла замена: вместо Андрея Мозалёва выступает Матвей Ветлугин. Николай Угожаев же изначально был в списках. Оба фигуриста выступили с короткими программами без срывов, но мелкие ошибки отбросили Матвея на 4-е место, а Николая — на 3-е. Тем не менее, побороться за медали могут оба наших парня.

«Чемпионат» внимательно следит за турниром Trialeti Trophy в Батуми.