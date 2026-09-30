Первый старт Шайдорова после сенсации на Олимпиаде: проиграл Семененко и задел россиян

Олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров впервые вышел на лёд после главного успеха в своей карьере. Представитель Казахстана начал новый сезон на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе — и сразу оказался в центре внимания не только из-за своего статуса, но и из-за российских соперников.

В Словакии Шайдоров встретился с Евгением Семененко, Глебом Лутфуллиным и Григорием Фёдоровым. В итоге чемпион Игр-2026 завершил соревнования только третьим. А Семененко не просто выиграл — россиянин установил сразу несколько исторических достижений.

Семененко набрал больше баллов, чем Шайдоров на Олимпиаде-2026

Главная интрига мужского турнира в Братиславе появилась уже после короткой программы. Семененко без ошибок исполнил все элементы и получил 101,16 балла. Это второй результат среди российских одиночников за короткую программу с 2018 года — больше за это время набирал только Дмитрий Алиев на том же мемориале Ондрея Непелы в 2019-м: 101,49.

Семененко опередил Даниэля Грассля (99,10) и Шайдорова, который получил 95,98 балла и после первого дня шёл третьим. Особенно хорошо россиянину удался четверной риттбергер: за него судьи поставили 14,49 балла — это рекордная оценка за этот прыжок среди всех российских одиночников в истории.

В произвольной программе Семененко продолжил в том же темпе. Он набрал 190,93 балла, превзойдя прежний лучший результат российских одиночников, принадлежавший Марку Кондратюку. Итоговая сумма Евгения составила 292,09 балла — лучшая в истории среди российских одиночников. Шайдоров в итоге набрал 272,75 и стал третьим, попутно уступив и Грасслю. Разница между олимпийским чемпионом и победителем турнира из России составила почти 20 баллов.

Причём Семененко в Братиславе набрал даже больше, чем Шайдоров получил за победное выступление на Олимпиаде-2026. В Милане казахстанец взял Игры с результатом 291,58 балла — сейчас же российский фигурист превзошёл эту сумму на 0,51. В связи с этим Евгений даже вошёл в топ-10 лучших результатов в истории мужского фигурного катания, сместив с 10-й строчки того же представителя Казахстана.

Для Шайдорова это был первый старт после олимпийской победы, поэтому сам спортсмен не стал делать из результата трагедию:

«Ну, действительно, после Олимпиады собраться очень сложно, но тем не менее я очень много работал и старался набирать форму. Пока я ещё её набираю. Надеюсь, что уже к этапам Гран-при будет лучше.

Первый старт довольно-таки неплохой для меня, потому что удалось на публике откатать программы. Я знаю, над чем мне нужно работать, где что нужно исправить. Были недочёты и во вращениях, были недочёты в дорожках. А еще здесь лёд довольно-таки маленький, я только-только привык к нему.

В короткой программе ещё не привык, сейчас — более-менее к концу произвольной. В целом много работы, меня это очень радует, и большая конкуренция в мужском одиночном, как и всегда. Это мотивирует, и хочется продолжать дальше кататься», — сказал Шайдоров «Советскому спорту».

Казалось бы, медали разыграли, результаты обсудили. Но на этом история первого старта олимпийского чемпиона после Игр не закончилась. В сети сразу всплыли слова казахстанца, которые он говорил о российских фигуристах в условиях нашего отстранения.

Шайдоров заявлял, что российские фигуристы не изменят мужское одиночное катание

Ещё в январе 2025 года Шайдоров говорил о возможном возвращении российских спортсменов на международные турниры. Тогда его спросили, чувствует ли он нехватку российских фигуристов высокого уровня или, наоборот, их отсутствие даёт определённое облегчение. Ответ оказался достаточно резким:

«Конечно, все в фигурном катании следят за российскими спортсменами, но я не думаю, что, если появятся российские спортсмены, это как-то изменит мужское фигурное катание», – сказал Шайдоров в интервью на канале Sport+ Qazaqstan.

Эти слова снова вспомнили после Братиславы. В комментариях под публикацией с цитатой Шайдорова от января 2025 года один из пользователей ещё тогда написал: «Ну может, мужское фигурное катание наши парни и не изменят, а вот положение в турнирных табличках фигуриста Шайдорова вполне смогут изменить».

В итоге всё произошло ровно так: в первом же международном турнире после возвращения российских мужчин в нейтральном статусе Семененко оказался выше действующего олимпийского чемпиона.

Михаил Шайдоров Фото: РИА Новости

Но и это ещё не все слова Шайдорова, которые ему припомнили. После победной Олимпиады Михаил дал резонансный комментарий Tengri News, не включив Россию в список ведущих стран фигурного катания. Он назвал практически полмира — США, Японию, Канаду, Италию, Южную Корею и Китай, но про Россию неожиданно забыл.

Позднее спортсмен признал свою ошибку «Спортс»: «Однажды не назвал Россию в числе сильнейших стран в мире фигурного катания? Да, это была моя ошибка. Я не совсем понял вопрос и говорил про страны, которые на тот момент выступали на международке. Всем понятно, что фигурное катание в России — одно из сильнейших в мире».

Отметим, что это интервью вышло непосредственно перед соревнованием в Братиславе. Возможно, Михаил осознал, что при потенциальном проигрыше все прошлые высказывания могут сыграть уже против него.

Теперь Шайдоров говорит, что рад россиянам и конкуренция с ними его мотивирует

Уже после проигрыша Семененко, который привёз действующему Олимпийскому чемпиону 20 баллов, Шайдоров дал комментарий, заметно отличающийся от прошлогодних слов. После выступления в Братиславе он прямо сказал, что присутствие российских фигуристов его мотивирует:

«Конечно. Все знают, что российские фигуристы одни из самых сильных. Конечно, это мотивирует, и мы видим, как они здорово катаются. Конкуренция будет только расти, я этому только рад. Фигурное катание должно быть сложным».

В другом вопросе Шайдоров объяснил, почему не расстроился из-за третьего места и проигрыша Семененко:

«Нет никакого разочарования. Есть моменты, над которыми надо работать. Здорово, что у нас такая высокая конкуренция, нельзя ошибаться. Маленькие недочёты дают о себе знать всегда. И это здорово, что все, по сути, в равной конкуренции находятся, но тем не менее тот, кто катается идеально чисто, тот и выигрывает».

Пожалуй, именно этим Братислава и стала важна для Шайдорова. С одной стороны, его первый старт после олимпийского триумфа получился далеко не провальным — он взял бронзу, показал новые программы и сам признал, что только набирает форму. С другой — встреча с россиянами, которые, по мнению Михаила, не должны были повлиять на расклады в мужской одиночке, однако на первом же старте обошли действующего ОЧ, указала на необходимость представителю Казахстана следить за своими словами.

Ведь это достаточно простой ход — писать об уровне спортсменов, пока они отстранены от международных стартов. Но нужно забывать, что это всё равно не навсегда, и есть вероятность, что уже при первой очной встрече они тебя обыграют.