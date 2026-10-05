«Весь наш путь — как будто бог взял за руку». Как мама Садковой сделала спорт стилем жизни

Специальный проект «Чемпионата» «Семейный каскад» продолжается! Героиней 11-го выпуска стала Анна Ворожцова — мама ученицы Этери Тутберидзе Дарьи Садковой. Ради того, чтобы дочь стала топовой фигуристкой, её семья решилась на большой шаг — переезд в Москву. И всё сложилась: Даша стала спортсменкой одного из ведущих тренерских штабов страны и даже мира. Среди её главных достижений — серебро чемпионата России – 2025. Садкова владеет сложнейшими элементами ультра-си и искренне любит фигурное катание. А ведь эту самую любовь к спорту ей привила мама. Рассказываем, как фигуристка из Йошкар-Олы сумела пробиться в топ при поддержке семьи.

Анна Ворожцова родом из Йошкар-Олы — там же появилась на свет и сама Дарья. Мама вице-чемпионки страны успела получить два высших образования: педагогическое и юридическое. По профессии Анна адвокат — стать им было её большой мечтой. При этом ещё в детстве у неё возникла огромная страсть к фигурному катанию, которую она впоследствии передала дочери. Но обо всём по порядку.

В спорт Садкову привела мама — лично поставила на коньки в три с половиной года, потому что это здоровье, дисциплина, собранность, целеустремлённость и отвлечение от гаджетов. Правда о том, что простое увлечение может в итоге зайти так далеко, Анна не задумывалась — она просто водила Дашу на лёд. А в итоге её взяли в спортивную школу.

Со временем в жизни семьи появились регулярные тренировки в Москве, где Дарья, в частности, занималась хореографией. И в конечном счёте юная фигуристка попала на просмотр к самой Этери Тутберидзе. Тогда же, по сути, и решилась судьба Садковой-фигуристки: по словам мамы, если бы девочку тогда не взяли в группу, она бы покаталась ещё какое-то время и в итоге пошла учиться. Но всё стало по-настоящему серьёзным!

Ради того, чтобы Даша стала профессиональной фигуристкой, Анна решила полностью изменить свою жизнь: переехать в Москву и резко перестроить привычную реальность. Маме Садковой также пришлось подстроить под фигурное катание и свою профессиональную деятельность: ведь для развития в спорте нужны и финансы в том числе.

Уже в ходе беседы с «Чемпионатом» Анна призналась: на их пути встречались и по настоящий момент есть только очень профессиональные и поддерживающие люди. Семья всегда ощущала поддержку тренеров, учителей и администрации школ как в Йошкар-Оле, так и в Москве. Каким же в итоге был путь семьи Садковой? Как Дарья пришла в спорт и как оказалась в группе Тутберидзе? Какое участие в карьере дочери играет Анна?

«Для фигурного катания у неё были врождённые данные: лёгкие, высокие прыжки, музыкальность, пластика, артистичность»

— Для начала расскажите немного о себе: где вы выросли, где учились, чем сейчас занимаетесь?

— Я родилась в Йошкар-Оле и жила там до переезда в Москву. Это мой родной город, там родились мои родители и Даша, там наши родственники и друзья. Всё детство и вообще вся моя жизнь были связаны с Йошкар-Олой. Там я окончила два института. Первое образование — педагогическое, я преподаватель русского языка и литературы. Второе — юридическое. На юрфак я пошла абсолютно осознанно, понимая, что хочу быть адвокатом. Я к этой профессии шла. Окончив институт, осуществила свою мечту: в 2006 году сдала квалификационный экзамен и получила статус адвоката. До переезда в Москву работала в основном в Йошкар-Оле, после переезда география моих дел расширилась.

Адвокат — моя любимая профессия. Работа даёт мне доход и возможность помогать ребёнку. Я не привязана к определённому месту — бывают разные форматы работы. Я выбрала тот, который позволяет передвигаться, быть свободной во времени и иметь доход. Ничто не предвещало, что я окажусь в Москве с дочерью – профессиональной спортсменкой.

— Откуда у вас любовь к фигурному катанию?

— Я с детства очень любила фигурное катание, хотела кататься на коньках. Но это был Советский Союз, и в то время у нас не было таких возможностей. Сейчас можно иметь что захочешь — и коньки, и лёд. Были бы желание и финансы. У моей тёти были коньки: ей дедушка-военный привёз откуда-то по великому блату ботинки с лезвиями. Когда я была маленькая, они были мне велики, но я их надевала и каталась. Тётя тоже любила кататься — это была её мечта.

У меня были две любви: фигурное катание и балет. С балетом оказалось чуть проще, потому что в Йошкар-Оле был театр оперы и балета. Я пошла в студию при балетной труппе и занималась там с 4-го по 11-й класс.

Когда мы стали старше, в 9-11-м классах, нас привлекали к участию в выступлениям. Мы были полноценными участниками спектаклей наравне с артистами: танцевали в кордебалете, на пуантах. Тогда у нас шли «Щелкунчик», «Жизель», «Шопениана». А фигурное катание казалось каким-то недосягаемым миром в телевизоре.

— Как Даша начала заниматься спортом? И почему вы выбрали для неё фигурное катание?

— Когда родилась Даша, было уже другое время, другие возможности. Я изначально понимала, что ребёнок должен заниматься спортом. В принципе, неважно каким. Я считаю, что спорт — это здоровье, дисциплина, собранность, целеустремлённость и отвлечение от гаджетов. Плюсов очень много.

Не раз мы слышали: «Зачем вы отдали ребёнка в спорт, убиваете её здоровье, отбираете у неё детство?»

Я всегда говорила: я не отбираю детство, а делаю ребёнка счастливым. Думаю, ребёнок никогда не скажет, что он бедный, несчастный и лишился детства. Это, наоборот, возможности — здесь и в будущем. В Йошкар-Оле были художественная гимнастика, синхронное плавание и только зарождалось фигурное катание. Поскольку это была моя мечта с детства — я решила попробовать. Купили коньки и начали. Первое время сама ставила Дашу на лёд — я достаточно уверенно стою на коньках. Ей было три с половиной года. Платьишко и коньки покупали в Казани, потому что в Йошкар-Оле ничего не было. Казань — ближайший развитый в плане фигурного катания город. Съездила, всё купила, и мы стали выходить на лёд. Потом в сентябре был набор в спортивную школу — и нас туда взяли.

— Коньки вы покупали в казанском магазине «Фигурист» на Пушкина?

— Мы покупали коньки напротив Ледового дворца, там был небольшой хоккейный магазин. Я купила коньки