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Челленджер мемориал Дениса Тена в Казахстане — онлайн, текстовая трансляция, женщины, танцы, Трусова, Кагановская, 9 октября 2026

Трусова уже готова к первой победе после родов! Александра пойдёт на два квада? LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
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Александра Трусова
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Второй день «челленджера» в Казахстане.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Во второй соревновательный день на мемориале Дениса Тена в борьбу вступают танцевальные дуэты. И на этот раз от России окажутся как дебютанты, так и уже выступавшие в этом сезоне пары. И если кто-то будет только пробовать показать себя на зарубежном турнире, другие станут биться за список запасных на этапы Гран-при.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Ритм-танец
09 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Не началось

Анна Щербакова и Егор Гончаров только покажут себя на международной арене, а для Ирины Хаврониной/Дэвида Нарижного и Василисы Кагановской/Максима Некрасова это уже второй «челленджер». И шансы у наших есть как на медали, так и на итоговую победу. Побеждать нашим ребятам реально важно — только это гарантирует им шансы на этапы Гран-при ISU в этом году.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Не началось

Женщины тем временем уже готовы разыграть медали. Александра Трусова, набравшая чуть ли не лучшие баллы за короткую программу в карьере, заслуженно лидирует после первого соревновательного дня, и у неё есть все шансы на итоговую победу и, как следствие, на лидерство в списке запасных на этапы Гран-при ISU.

У Марии Захаровой и Дины Хуснутдиновой получилось далеко не всё, но они обе вполне могут «откопаться» в произвольной программа за счёт элементов повышенной сложности. Осталось лишь собраться и справиться со сложнейшим контентом, что нашим девушкам вполне по плечу.

«Чемпионат» будет внимательно следить за мемориалом Дениса Тена в Казахстане.

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