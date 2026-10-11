Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? А Александре Трусовой и мечтать не надо

Сколько раз мы слышали о том, что кто-то из фигуристок, прошедших Олимпиаду, хочет вернуться. Кто-то из них даже катался после Игр — и даже одерживал победы. Но всё эти истории, кажется, и рядом не стоят с кейсом Александры Трусовой (или, если хотите, Игнатовой). Самой фигуристке совершенно непринципиально, какую из её фамилий используют в прессе после замужества.

После Олимпиады, где Трусова завоевала серебро, прошло уже 4 года. За это время Александра повзрослела, вышла замуж, стала мамой — столько воды утекло. Обычно после таких событий в жизни в спорт не возвращаются. Во всяком случае в одиночном катании таких примеров почти нет — на ум приходит только японка Мики Андо. Правда, её история не стала триумфальной — ультра-си фигуристка не восстановила и больших побед не достигла. А вот про Сашу такое сказать язык уже не повернётся.

Фигуристка, которая вышла на лёд спустя 9 (!) дней после родов, а через месяц — впервые выступила на публике в рамках шоу Евгении Медведевой. Спустя полгода после рождения сына, в конце января, она уже показала публике четверной лутц! Примерно тогда же появились новости о желании Александры возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Но будем честны — к этому многие отнеслись скептически. И время показало — зря.

Трусова действительно вернулась — уже успела выступить в Токио и забрать серебряную медаль, уступив только вчерашней юниорке Мао Симаде. Теперь в её копилке — первая с 2021 года победа (считая с этапа Гран-при в США или чемпионата России, как пожелаете). И теперь она с большой долей вероятности вновь получит шанс выступить в престижной серии Гран-при ISU — осталось дождаться снятия кого-либо из участниц этапов. Остальным российским фигуристкам о таком пока остаётся только мечтать!

И ведь нельзя сказать, что Александра этого не заслужила — до сих пор она не дала ни единого повода в себе усомниться: она была прекрасна в Токио, по мнению многих «выиграла» контрольные прокаты и уверенно откатала обе программы на «челленджере» в Казахстане. Ошибка на лутце в произвольной на мемориале Дениса Тена остаётся за скобками — едва ли Трусову можно осудить за касание рукой льда. Ведь в её постановках акцент идёт не только на четверные прыжки.

Важно понимать, что той Александры, которая гонялась за четверными прыжками больше нет. Нет, квады она по-прежнему любит! Но теперь это фигуристка с двумя классными программами, которая не будет убиваться из-за второго места, а с сыном на руках посмеётся, что «серебра» нам не надо. И ей веришь — она явно не станет расстраиваться из-за серебряной медали. Теперь у неё другое мышление — фигурное катание больше не является центром Вселенной.

«На самом деле для меня семья всегда была важнее. Я абсолютно всегда говорила, так было всегда. Я не встречалась ни с кем, не собиралась заводить семью, пока не откатаю Олимпиаду в любом случае, но, если бы вдруг такой был выбор, я бы всё равно выбрала семью – неважно, Олимпиада или нет. В этом плане для меня ничего не поменялось – для меня всегда была семья на первом месте.

Тогда фигурное катание было центром всего. Я каталась для того, чтобы добиваться результата, потом приходила домой, отдыхала для того, чтобы завтра кататься и добиваться результата. А теперь я очень сильно меньше катаюсь. Во-первых, я просто не могу больше кататься физически: я травмируюсь, у меня и так всё болит. А во-вторых, у меня нет на это времени, потому что у меня много других дел. Раньше всё делали родители, а я только каталась. Моя задача была проста – я шла и каталась», – сказала Трусова в выпуске «ДоброFon».

Но при этом нельзя не отметить тот факт, что Александра отчасти лукавит, что ей всё равно. Стала бы она возвращаться, если бы не хотела этого? Если бы считала, что в спорте уже сделала всё, что могла? Если бы не хотела вновь выступить на международных турнирах, не мечтала бы завоёвывать медали? Конечно же у Трусовой есть свои планы и цели в фигурном катании.

Другой вопрос, что Саша стала совсем другой: теперь она более осознанно подходит к тренировкам. Она не гонится за элементом: яркий пример — это четверной тулуп в Казахстане. Трусова делилась, что восстановила его ещё после Токио и даже показывала удачные попытки. Однако идти на риск и вставлять его в программу на мемориале Дениса Тена не стала — всё-таки турнир надо было выигрывать.

Александра Игнатова (Трусова) Фото: РИА Новости

Ведь только победа могла дать Александре шанс выступить на Гран-при ISU в текущем сезоне. Правила стали другими — и Трусова даже возмущалась по этому поводу в соцсетях:

«Во-первых, за последнее время это самое раннее волнение, которое у меня может быть. Я вообще стала его чувствовать ещё на контрольных прокатах, почти сразу после Японии. Сразу скажу почему: до этого в правила попадания в запасные [на этапы Гран-при ISU] никто особо не вникал, хотя я сразу говорила, что возможно отобраться. Мне все сказали: «Да нет, там всё поменяли». В итоге поменяли, да. Смысл стал в том, что нужно быть первым [на «челленджере»]. И если бы я это знала, то начала бы заранее кататься на «челленджерах». Да и вообще мы выбирали бы, где вероятнее всего стать первой.

В итоге, тот факт, что нужно стать первой, чтобы попасть в запасные, меня сильно нервирует. Я вообще не люблю такое ограничение, что только первое место. Да и дело не только в этом. Когда ты два раза откатался неплохо, плохо [кататься] вообще не хочется. А мы после контрольных прокатов все дружно заболели и в общем сейчас какая-то «минус» форма. Не знаю, что из этого выйдет, честно.

Причём я вроде бы всё могу, по крайней мере сегодня по отдельности всё было неплохо, но в прокате что-то совсем не пошло. Я же ещё ответственный человек, решила, что мне мало только завтра прокатать произвольную. Решила, что сегодня тоже нужно откатать. И вот как-то уверенность только уменьшилась. По моему плану должна была увеличиться после двух прокатов. Такие дела», – сказала Трусова в видео в своём телеграм-канале.

Нынешняя Александра — это более зрелая фигуристка, которая всё такая же максималистка. Она всё также любит четверные прыжки и делает их. Но теперь Трусова по-другому смотрит на себя, на фигурное катание в целом и вообще на жизнь. И, вероятно, именно это помогает ей показывать публике такие прокаты, какие мы видели в Токио, на прокатах и в Алма-Ате.

При этом фигуристка успевает быть хорошей женой и мамой, выступать в шоу — за неделю до Казахстана Саша каталась в ледовой дискотеке Евгении Медведевой. А неделю спустя Женя, комментируя мемориал Дениса Тена на Первом канале, уже восхищалась тайм-менеджментом Русской ракеты. Тренеры Трусовой также отмечали изменения в Александре — Даниил Глейхенгауз в частности:

«Безусловно, Саша сейчас — это абсолютно другой, новый человек. Неизменно только ощущение, что это спортсмен с большой буквы, который всегда хочет работать со 100-процентной отдачей и добиваться только максимального результата. Она всегда говорила: «Просто так возвращаться не хочу — только чтобы снова выйти на топ-уровень и бороться за медали самых больших турниров», — сказал Глейхенгауз в интервью Олимпийскому комитету России.

Можно не быть поклонниками катания Александры или вообще её персональными фанатами — но за неё сейчас хочется просто искренне поболеть. Её умению успевать всё в этой жизни можно только по-доброму позавидовать — а желанием вновь соревноваться на самом высоком уровне нельзя не восхищаться. Трусова уже хороша — а ведь это только начало сезона. Первого после большой паузы в карьере — и надеемся, что далеко не последнего.