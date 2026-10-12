«Время вернуть свой трон». Громкая победа Трусовой заставила иностранцев напрячься

За рубежом мнения разделились: кто-то ждёт новых свершений от Русской ракеты, а кто-то критикует судей за предвзятость и лишние надбавки.

Прошедший в минувшие выходные «челленджер» в Казахстане не остался незамеченным для любителей фигурного катания. Долгожданное возвращение мировой звезды в лице Александры Трусовой оставило зарубежных фанатов в нервном напряжении — многие из них были рады вновь видеть фигуристку, для которой гравитация перестала существовать, другие же раскритиковали ученицу Этери Тутберидзе за отсутствие прогресса по части презентации.

И больше всего всех возмутила работа судей, которые ставили спортсменам из России заоблачные оценки. Но так ли это на самом деле?

В большинстве своём иностранные поклонники тепло приняли приезд Александры Трусовой на мемориал Дениса Тена. Большое впечатление произвела фигуристка, показав произвольную программу с четверным лутцем. Её победа порадовала тех, кто переживал за Трусову во время Олимпиады 2022 года. Болельщики отметили, что с того времени менталитет Саши изменился — она стала счастливее на льду.

«Ей нужно в отпуск с Алисой Лью — у них одинаковый менталитет»

«Никакого отпуска для «нейтральной ракеты», она победила!»

«Я до сих пор помню, как она плакала на Олимпиаде-2022. Сейчас я реально чувствую, как она повзрослела».

«Злость в твоих глазах ушла, я рад».

«Ей точно нужно в совместный отпуск с Алисой Лью. У них одинаковый менталитет. Думаю, они повеселились бы».

«В текущем сезоне её поведение схоже с Алисой Лью. Мне нравится. Она может просто расслабиться и делать то, что любит».

«Её сын и муж изменили её психологию в лучшую сторону».

«Она — редкий феномен».

«Когда она вернётся, у фигуристок из США и Японии не останется шансов».

«Время вернуть свой трон».

«Саша — такая икона».

«Александра Трусова — невероятная, она выиграла своё первое золото по взрослым спустя 4 года перерыва из-за беременности. Те, кто говорят, что она феномен, правы».

«Я буду утверждать до самого конца, что Александра Трусова — одна из самых влиятельных и сильных одиночниц в мире».

Комментарии в соцсетях

Тем не менее были и злопыхатели, которые решительно не понимали, за счёт чего случилась большая надбавка во второй оценке у фигуристки с титулами и годами тренировок с лучшими специалистами. По их мнению, средний балл 8 в протоколе был завышен, а презентация Трусовой уступила тому, что продемонстрировала юная кореянка Ким Юджэ, которая допустила несколько грубых ошибок.

«Они занижают других фигуристок, чтобы накинуть Трусовой «восьмёрок» в компонентах. Иисусе. Кто-нибудь ткните меня в пункт настольной книги, где указано, что быть экс-юниоркой с нулевым именем значит получить отрицательные GOE и штраф».

«Омг, я люблю Сашу, но им не стоило переоценивать эту программу».

«Беря в расчёт, каким атлетизмом обладает Трусова/Игнатова, настоящим сумасшествием является то, как же скучно её смотреть. Эти многочисленные прыжки выглядят убого. И давать за это «восьмёрки» для меня безумие. В короткой программе она выглядела лучше, а в произвольной… только прыжки».

«Ей дали кучу баллов за компоненты, хотя она понятия не имеет, что это такое. Они накидали ей за технику, но забыли, что существуют ещё протоколы надбавок. Все мы всё понимаем. Перестаньте уже позориться».

«Они плачутся из-за Трусовой опять… Потому что её компоненты выше, чем у Юджэ? Ким Юджэ? Вы серьёзно?»

«Да никто из них не смотрел прокат от и до. Ким завалила, я серьёзно. У Саши лучше база, к тому же».

«Вы вообще в курсе, что такое компоненты?»

«Становится всё абсурднее».

«Хотела бы я посмотреть на Дикиджи и Малинина на одном турнире»

Увы, проблема «завышенных» оценок затронула и парней. Феноменальное выступление Владислава Дикиджи омрачил произвол судей, которые, как посчитали зарубежные фанаты, искусственно увеличили оценку россиянина.

«У него классная программа, и он быстро учится, но я расстроена из-за того, что они лишили его справедливой оценки. Он сильно улучшился с Японии, 290 или даже 300 были бы хорошими баллами для него. У него есть потенциал для 312, но со временем и при грамотном планировании».

«Это неуважение за счёт переоценки заставляет меня вставать на сторону Влада. Посмотрите на парня, он раздражён тем, как именно он победил! И теперь все вокруг критикуют его, как будто он не сделал ничего выдающегося».

И всё же прокат Влада не оставил равнодушным. Поклонники отметили его потенциал для роста.

«А может быть, всё это время настоящим GOAT был Владислав Дикиджи?»

«Я хотела бы посмотреть на Владислава Дикиджи и Илью Малинина на одном турнире. Особенно если Дикиджи начнёт исполнять 4А и на соревнованиях, это было бы увлекательно».

Комментарии в соцсетях

А вот болельщики Петра Гуменника были не так воодушевлены:

«Гуменник был не так плох, как в Японии, но я всё равно ожидала от него более сильной программы. К концу произвольной он выглядел очень уставшим».

«Пётр Гуменник, нам нужно, чтобы ты уже, чёрт возьми, сосредоточился!»