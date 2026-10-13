Вернулась вопреки! Горбачёва выстояла после тяжёлой травмы и её ждёт мировой дебют

Алине пришлось пройти через многое в прошлом сезоне, но она не опустила руки и теперь выходит на международную арену.

Выступления наших фигуристов на международной арене уже становятся обыденностью и чем-то вполне привычным — почти как раньше. Самое время поближе познакомиться с нашими спортсменами, которые уже выступали или только планируют принять участие в зарубежных турнирах. Представляем новый цикл материалов — «Нейтральные звёзды».

Очередной героиней нашей серии стала Алина Горбачёва – ей совсем скоро предстоит дебют на международной арене, спортсменка заявлена на «Челленджер» в Будапеште. Она является бронзовым призёром чемпионата России, была запасной на олимпийский отбор в прошлом сезоне, но надолго выбыла из-за серьёзной травмы. Теперь Алина начинает всё с чистого листа – и уже на международном уровне.

Фото: РИА Новости

Начать в семь лет – и добиться нереальных высот

Алина родилась в Краснодаре – в городе, где фигурное катание всё-таки не является видом спорта номер один. Кататься она начала по нынешним меркам очень поздно, пришлось догонять более юных фигуристок и очень быстро всему учиться. Но Алина загорелась этим видом спорта.

«Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта — выиграть Олимпиаду. Мне нравилось кататься, и я начала развиваться всё больше и больше», – рассказывала фигуристка в интервью «Чемпионату».

В Краснодаре талантливую девочку заметила её тренер Софья Федченко, и для развития карьеры пришлось переехать в другой город – сначала в Тверь, потом в Москву. Как рассказывала Алина, сначала она переезжала без мамы к тренеру, было тяжело, но интересно. А само знакомство с Софьей случилось так:

«Я подкатывалась в Краснодаре у тренера, который является другом Софьи Анатольевны — они вместе катались в Краснодаре. И этот тренер как-то раз уехал с другими фигуристками на соревнования, а Софья Анатольевна на тот момент была в Краснодаре. Тренер попросил её со мной покататься, и мне с первого раза очень сильно понравилось. С тех пор я начала заниматься с ней каждый раз, когда она приезжала в Краснодар, а позже переехала к ней в Москву. Сначала жила по несколько дней там и по несколько дней в Краснодаре, а потом переехала в Москву насовсем».

Софья Федченко Фото: РИА Новости

Постепенно добавляя, Алина начала показывать серьёзные результаты. Широкая публика узнала о фигуристке в 2022 году: тогда ещё 15-летняя Алина вышла в соревновательный сезон с короткой программой в образе Круэллы, фактически после того, как в этом же образе на Олимпиаде гремела Александра Трусова. Внимания к программе было много, но и негатива тоже впрочем, это совершенно не помешало брать спортсменке медали на своих первых взрослых стартах и выиграть юниорское первенство России. То золото Алина взяла чистыми прокатами и стабильностью: один её четверной сальхов и уверенное катание смогли перекрыть по несколько элементов ультра-си от соперниц.

Следующие сезоны ушли на стабилизацию контента и активное выступление по взрослым. Пиком на данный момент, наверное, можно назвать два главных старта в сезоне-2024/2025. В Омске на чемпионате России Алина завоевала бронзу, а в финале Гран-при стала второй сразу за Аделией Петросян. Это помогло Горбачёвой попасть в запас сборной России на олимпийский отборочный турнир в Пекине.

Но уже в межсезонье пошла череда неудач. Летом на сборах во Франции Алина столкнулась с другим фигуристом а тренировке и получила глубокий порез ноги, в моменте ей чуть не повредили ахилл. Из-за плохо зашитой раны восстановление затянулось – по сути, если бы Аделии Петросян экстренно потребовалась бы замена на пекинском турнире, Алина не смогла бы её заменить. В октябре случилась ещё одна травма: Горбачёва повредила колено на раскатке во время выполнения кроссроллов – и ещё два старта отвыступала с болью. Дальше – поездка в Германию, операция и долгое восстановление, старт с самых-самых азов.

Верность четверному сальхову

Из элементов ультра-си на соревнованиях Алина Горбачёва демонстрировала четверной сальхов. С 2022 года она вставляла его в программы на протяжении всего Олимпийского цикла. Предыдущие попытки Алины пришлись на этап Гран-при в Омске в 2025 году, после операции и восстановления фигуристка пока ещё не имела возможности рискнуть на старте с элементом ультра-си.

На тренировке Горбачёва выезжала и четверной тулуп, однако на соревнованиях упор был сделан именно на сальхов. Вообще сами ультра-си для Алины – это не только необходимость конкурировать, она признавалась, что ей нравится сам процесс исполнения четверных.

«Я очень люблю прыгать четверные прыжки – это ощущение полета не сравнится с тройными. Хоть и думаешь, что всего лишь один оборот, но на самом деле это совсем по-другому в воздухе ощущаешь, это круто – прыгать четверные и приземляться с них. Чувство полёта будто в два раза дольше, чем на тройных», – рассказывала Горбачёва Первому каналу.

Классика никогда не выйдет из моды

Из-за долгого восстановления и скомканного прошлого сезона Алина вместе с тренерами приняла решение оставить программы с олимпийского сезона. Тогда она успела продемонстрировать их разве что на двух этапах Гран-при, а дальше всё оборвалось.

В новом сезоне каждую из постановок Алина старается презентовать ещё глубже. В короткой программе Горбачёва катается под «Лунную сонату» в современной обработке. «Эту музыку предложил несколько лет назад Сергей Комолов, я была маловата. Подождали, как вырасту, поставили [программу] уже с Сергеем Розановым», – рассказывала фигуристка ещё в 2025-м.

Произвольную программу в образе Эсмеральды тоже оставили, но решили поменять костюм. Если раньше Алина выступала в платье кремово-розовых оттенков, то на постолимпийский сезон сшили красное, более яркое и более взрослое. Постановщиком программы также выступил Сергей Розанов.

Нужно иметь в сердце огромную любовь к фигурному катанию, ко всему, что делаешь каждый день, чтобы восстановиться от таких повреждений и вновь выйти на высокий уровень. Пожелаем же Алине, чтобыу неё всё получилось!