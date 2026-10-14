Валиева возвращается — и делает это дома! Главное об этапе Гран-при в Казани

Кто выступит на турнире «Рапсодия льда» и чего нам ждать от старта российской серии?

Вместе с возвращением международных стартов российские из жизни наших фигуристов никуда не ушли. Начинается внутренняя серия Гран-при, на этапах которой планируют выступить все нынешние звёзды нашего фигурного катания.

Первый этап серии примет Казань – город пришёл на подмогу Нижнему Новгороду, в котором не смогли провести соревнования. Юниорскую часть этапа перенесли в Москву, а вот взрослые приедут на Волгу. «Чемпионат» собрал самое важное о предстоящем этапе Гран-при.

Сразу оговоримся: на момент написания этого текста Федерация фигурного катания на коньках России ещё не опубликовала официальный список участников турнира, опирались мы на слова самих фигуристов о том, что они выступят здесь, а также на официальные заявления от министерства спорта Татарстана.

Валиева полноценно возвращается – и это происходит дома

Камила Валиева проведёт первый официальный полноценный старт после возвращения в спорт. На Кубке Первого канала в марте этого года фигуристка исполняла только короткую программу, а здесь уже всё по-серьёзному. Символично, что это случится в родном городе Камилы: не исключаем, что фигуристка захотела выступить здесь после того, как турнир перенесли. В период международного бана Валиева регулярно выступала в Казани: в 2022 году она выиграла турнир, в 2023 году была четвёртой.

Камила Валиева с золотом этапа Гран-при в Казани Фото: РИА Новости

Снова свои силы проверят Камилла Нелюбова и Анна Фролова, которые начали сезон очень рано, ещё на турнире в Японии. Сразу после Мемориала Дениса Тена в Казахстане в родную Казань приедет Дина Хуснутдинова.

В анонсе от РИА Новости Спорт в списке участников появилось имя Софьи Муравьёвой, но пока точно неизвестно, собирается ли она принять участие в этапе Гран-при. Появление фигуристки в списке выглядит неожиданным: пока неизвестно, где она тренируется, в какой форме находится и каким образом попала в список участниц, поскольку отказалась от включения в состав сборной России по собственному желанию. В таком случае спортсмены проходят региональный отбор для попадания на этапы.

В мужском турнире интриги меньше, но полный состав пока неизвестен. Хедлайнером этапа выступит Евгений Семененко, который в этом сезоне уже взял две медали на международных турнирах серии «Челленджер». Начинает сезон и Андрей Мозалёв, для него соревнования станут первыми, поскольку с турнира в Грузии фигуриста сняли. Доедет до Казани и Матвей Ветлугин, но пока неизвестно, с какими программами – в этом сезоне фигурист решился на интересный эксперимент.

Дождёмся ли в Казани Бойкову и Козловского?

В парном турнире одними из хедлайнеров станут Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, они сообщили о своём участии ещё на «челленджере» в Грузии. Пара рано вошла в сезон и уже успела взять медаль на соревнованиях в Японии.

Изначально на этап в Казани были заявлены действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но после этого пара получила приглашение на этап международной серии Гран-при во Франции. По датам этот турнир стоит впритык – первые тренировки состоятся уже на следующей неделе в четверг, так что не исключено, что Саша и Дима будут готовиться к соревнованиям в Анже.

В танцах на льду основные звёзды – это Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин. Лиза и Дарио в начале октября взяли серебро на Trialeti Trophy в Батуми, набрали неплохую соревновательную форму.

Расписание соревнований на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани

17 октября, суббота

13:30-14:55 – Мужчины, короткая программа

15:15-16:35 – Женщины, короткая программа

16:55-18:05 – Парное катание, короткая программа

18:25-19:45 – Танцы на льду, ритм-танец

18 октября, воскресенье

13:00-14.45 – Мужчины, произвольная программа

15:05-16:55 – Женщины, произвольная программа

17:10-18:25 – Парное катание, произвольная программа

18:45-20:15 – Танцы на льду, произвольный танец

Время указано московское

Предварительный состав участников этапа Гран-при России в Казани:

Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Семён Соловьёв

Женщины: Камила Валиева, Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Анна Фролова

Парное катание: Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина/Артём Петров, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский*

Танцы на льду: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

*точное участие неизвестно

Где смотреть этап Гран-при России в Казани

В прямом эфире соревнования фигуристов на этапе Гран-при России в Казани покажет Первый канал на официальном сайте.

Билеты на этап Гран-при России в Казани

В продаже ещё остаются билеты на короткую и на произвольную программу, купить их можно по ссылке на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.