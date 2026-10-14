Кто изменил мнение об участии россиян в международных стартах? Были против, теперь — за!

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований отношение к выступлениям в нейтральном статусе среди отечественных чемпионов было преимущественно отрицательным. Особенно резко многие высказывались о необходимости выступать без флага и гимна.

Но спустя некоторое время ситуация начала меняться. Международные федерации стали постепенно возвращать россиян на турниры — пусть и с ограничениями, — а вместе с этим изменилась и риторика некоторых известных представителей российского спорта.

Среди из тех, кто тоже прошёл этот путь, стали представители видов спорта, входящих в Международный союз конькобежцев (ISU). Речь идёт о вице-чемпионе Олимпийских игр, победителе мирового первенства в фигурном катании Илье Авербухе и олимпийской чемпионке в конькобежном спорте Светлане Журовой.

Илья Авербух: от бойкота международных стартов до «главное — выступать»

В первые годы после отстранения российских спортсменов чемпион мира в танцах на льду выступал против нашего участия в соревнованиях без национальной символики и даже объявлял бойкот международным турнирам. В марте 2023 года он говорил:

«Сознательно не смотрел. Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне все равно, что они делают там. Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете», — приводит Sport24 слова Авербуха.

В январе 2024 года он объяснял, почему не стал смотреть чемпионат Европы. Без российских спортсменов турнир казался ему совершенно другим:

«Каждый человек определяется со своей позицией, особенно сейчас, когда все обострено. Как профессионал я понимаю, что нужно следить и смотреть за мировыми тенденциями. Но чемпионат Европы всегда был турнир, где солировали российские спортсмены и их разбавляли европейские. Без россиян это действительно турнир категории Б, и смотреть его нет смысла никакого. Я там ничего не вижу. Я обязательно посмотрю чемпионат мира — чтобы понять, где мы еще впереди и недосягаемы, где начинаем отставать.

Если брать эмоциональную точку зрения, не профессиональную — мне неприятно смотреть международные турниры. У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок». Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть. Это касается не только фигурного катания, но и футбола. Я обожаю футбол, но не хочу смотреть еврокубки, пока там нет наших. Это мое внутреннее ощущение, я не могу и не хочу его побеждать в себе», — заявил Авербух «СЭ».

Илья Авербух Фото: РИА Новости

В июле того же года его позиция относительно Олимпиады была такой же. Авербух поддержал решение не показывать Игры в Париже на общедоступном телевидении:

«Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность это сделать. Лично мне в отсутствии наших спортсменов Олимпийские игры не интересны. В сложившейся ситуации правильно не показывать Олимпиаду на общедоступном телевидении», — сказал хореограф Sport24.

Но постепенно отношение к самому участию россиян стало меняться. В сентябре 2025 года, когда Аделия Петросян и Пётр Гуменник готовились выступить в нейтральном статусе на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, Авербух впервые предельно прямо заявил о своей поддержке такого решения:

«Дай бог, чтобы наши молодые фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор и отправились на Олимпийские игры. Ребята находятся в хорошей форме. Я поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Спортсмен – это человек, который не может ждать. Через год он уже не будет тем, кем был. Надо выступать, говорить о себе. Это важно для страны», — приводит News.ru слова продюсера.

Таким образом, Авербух фактически отделил два вопроса: справедливость нейтрального статуса и необходимость спортсменов продолжать карьеру. Первое он по-прежнему не принимал, но второе уже считал гораздо более важным.

Это стало особенно заметно в 2026 году. После решения ISU допустить российских фигуристов к международным соревнованиям Авербух назвал возвращение спортсменов на мировую арену крайне позитивным событием:

«Слава богу, что будем видеть наших ребят. Безусловно, это смотивирует еще больше работать. Эту новость можно расценить как крайне положительную — уже совсем скоро увидим наших ребят на международной арене. Это добавит интриги и на чемпионате России», — заявил Илья ТАСС.

Ещё более показательной стала его следующая реакция на выдачу нейтральных статусов: «Это огромный толчок мотивации. Только положительные эмоции можно испытывать. Конечно, абсолютно несправедливо, что пока в нейтральном статусе, но главное — выступаем. В конце концов мы себе всё вернём. Главное — выступать», — сказал Авербух в беседе с «Чемпионатом».

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Более того, Илья Изяславич призвал не торопиться с судебными разбирательствами ради немедленного возвращения флага и гимна:

«Я не поддерживаю мнение о том, что сейчас нам нужно судиться с ISU за полное возвращение с флагом и гимном. Кажется, нам лучше помолчать и дождаться выступлений российских спортсменов. Не нужно спекулировать по этому поводу. Наших ребят допустили после 4 лет отстранения, а мы хотим в суд обращаться. На данный момент такие предложения совсем не к месту. Своими победами российские фигуристы всем все докажут. Тогда наш флаг и гимн обязательно вернутся», — заявил Авербух Sport24.

Светлана Журова: от «идти на поклон не нужно» до «не использовать это было бы неправильно»

У советской и российской конькобежки позиция тоже заметно изменилась. В марте 2023 года олимпийская чемпионка в конькобежном спорте считала, что российским спортсменам стоит выбирать международные соревнования, где им дают возможность выступать под национальным флагом:

«Участвовать в международных соревнованиях для спортивного опыта крайне важно. И самое важное – участвовать там, где нам дают возможность выступать под своим флагом. Еще год назад я сама относилась спокойнее к тому, что нашим спортсменам дают выступать только в нейтральном статусе. Сейчас я считаю, что выступать в нейтральном статусе, идти на поклон не нужно. И я бы не тешила себя иллюзиями относительно возможности полноценно перейти в азиатские союзы – там, скорее всего, нам опять-таки предложат нейтральный статус.

В тех организациях, где учредителем является Международный олимпийский комитет, рекомендация может быть о нейтральном статусе для наших спортсменов. Поэтому надо идти туда, где мы будем выступать под своим флагом», — сказала Журова радио Sputnik.

Светлана Журова Фото: РИА Новости

Осенью того же года она отдельно объясняла, почему считает возвращение именно национального представительства принципиальным:

«Для спортсмена очень важно, чтобы играл гимн и поднимался флаг. Был достаточно непростой для нас период, когда мы согласились на нейтральный статус, но только по одной причине: это была история, связанная с преследованием нас в связи с допингом. Казалось, не должно быть коллективной ответственности за то, что кто-то использовал допинг, а наказали всю команду. Наши претензии были только в этом. И где-то мы соглашались, мол, да, можно быть в нейтральном статусе по этой причине.

Сейчас все изменилось, сейчас лишение нас флага и гимна продиктовано причинами отказаться от страны. Тут нейтральный статус вынуждает нас быть в статусе нейтральных навсегда, нас хотят отменить. Я думаю, для наших ребят важно, чтобы они представляли Россию и Беларусь. И только с таким условием готовы будут вернуться на спортивные арены», — приводит «Факты на стол» слова олимпийской чемпионки.

В марте 2024 года Журова уже называла условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду унизительными:

«На самом деле, сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании. Но я также понимаю, что они (МОК) в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», — приводит «РИА Новости» слова Светланы.

При этом постепенно в её риторике появлялось понимание, что ситуация может измениться. В мае 2025 года, комментируя выдачу нейтральных статусов российским фигуристам, Журова по-прежнему критиковала сам принцип такого допуска, но уже рассуждала о нём как о реальной возможности для спортсменов:

«Вполне возможно, что такие решения действительно невозможно обжаловать. Понимаете, в чем дело: они не объяснили причин допуска. Они заявили, что сам допуск – это исключение, акт доброй воли. То есть они изначально подают это как некую привилегию, а не как обязательную норму.

Если бы они объяснили, почему кого-то исключили, тогда хотя бы была бы возможность зацепиться. Как, например, в случае с гимнастикой, где спортсменку отстранили за георгиевскую ленточку. Там хотя бы понятно, за что. А здесь причин не называют. Они говорят: «Мы вас допустили – радуйтесь». То есть если кто-то получил нейтральный статус – это не потому, что ему что-то разрешили, а потому, что его не исключили», — заявила олимпийская чемпионка «РИА Новости».

Но окончательно её позиция изменилась после решения ISU о полноценном возвращении российских фигуристов на международные соревнования с сезона-2026/2027. В июне 2026 года Журова уже не призывала отказываться от нейтрального статуса, а, напротив, выступила за то, чтобы использовать эту возможность:

«Я бы спокойно на это отреагировала. Когда федерации допускают с флагом и гимном, то это идет постепенно. Очень тяжело требовать от ISU, где есть очень сильное влияние европейских стран, каких-то более серьезных решений. Зимние виды спорта – это больше Европа. Рассчитывать на то, что европейцы сразу допустят с флагом и гимном – это маловероятно. Пока мы можем рассчитывать на нейтральный статус, но все постепенно. И не использовать это было бы неправильно. А потом постепенно уговорить европейских коллег допустить с флагом и гимном, а рекомендации МОК – в помощь», — приводит ТАСС слова олимпийской чемпионки.

В августе, когда нейтральные статусы получили буквально все топ-российские фигуристы, Журова уже говорила о решении исключительно положительно:

«Это уже неплохо. Это наши лидеры. Если они смогут выступать и отбираться на Олимпиаду – это было бы очень хорошо для нашей сборной. Можно только порадоваться. Это хорошая и радостная новость для нас, надо зарабатывать квоты», — заявила Светлана «Матч ТВ».

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Многие российские деятели за последние годы изменили своё мнение о нейтральном статусе

Истории Авербуха и Журовой развивались по-разному, но в главном их позиции пришли к схожей точке. В первые годы после отстранения оба выступали против участия российских спортсменов на условиях, которые предполагали отказ от флага и гимна. Для них нейтральный статус был не просто формальностью, а символом несправедливого отношения к российскому спорту.

Однако с течением времени в их риторике всё заметнее стало разделение двух вопросов: как именно российские спортсмены возвращаются на международную арену и нужно ли им туда возвращаться вообще. Если раньше первое фактически определяло второе, то теперь возможность выступать стала восприниматься как самостоятельная ценность.

Авербух пришёл к этой позиции через идею спортивного времени. Он понимает, что карьера спортсмена ограничена, поэтому даже выступление без национальной символики лучше многолетнего отсутствия. Журова, сохраняя гораздо более жёсткую оценку нейтрального статуса, также признала, что отказываться от реальной возможности выступать было бы неправильно.

При этом ни Авербух, ни Журова не отказались от требования полноценного возвращения российского флага и гимна. Их нынешняя позиция скорее выглядит как прагматичный компромисс. Сейчас нам важно просто участвовать в международных соревнованиях на доступных условиях, но в ближайшем будущем рассчитывать на постепенное изменение правил и возвращение всех своих прав.