Валиева сдалась, а Кондратюк продолжает борьбу в CAS за международку. Шансы есть?

Степанова и Букин тоже не сидят на месте и пытаются получить нейтральный статус. Почему же Камила не предпринимает попыток?

Игра российских фигуристов и тренеров с ISU, завязанная на получении нейтрального статуса для участия в международных стартах, продолжается. Как и в любом квесте на выживание есть победители, а есть проигравшие. Например, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову удалось пробиться, правда меньше проблем от этого у пары Тамары Москвиной не стало. А вот Камиле Валиевой и Марку Кондратюку не повезло — перед ними «поманили» путёвкой в мир, а потом резко лишили надежды.

При этом Камила, судя по всему, отступила — бороться с чиновниками через суд не стала. А вот Марк уже обратился в CAS. Вместе с ним требовать объяснений решились Александра Степанова и Иван Букин, а их наставник — Александр Жулин — пока остаётся персоной нон-грата, но грозится также устроить судебные разбирательства.

У кого какие шансы на успех?

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Валиева прекратила попытки, Кондратюк — борется

Допуск российских фигуристов до международных турниров был лишь долей победы. Всё усложнилось, когда дело дошло до выдачи нейтрального статуса нашим топам. На первый взгляд требования к атлетам смягчились, но избежать неразберихи и нелепых отказов не удалось.

До последнего ISU тянул с решением по Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — так, что было вообще непонятно, смогут ли ученики Тамары Москвиной выйти на международку в текущем сезоне. А произошедшее с Камилой Валиевой и Марком Кондратюком и вовсе кроме как цирковым представлением назвать не представляется возможным. Спортсменам одобрили получение нейтрального статуса, дождались момента, когда они и их команды начнут подготовку и перестроят свои графики, а затем объявили о временном отзыве собственного решения. Конечно же, без объяснения причин. Точнее…

«После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов.

ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не отвечают требованиям для участия в качестве отдельных нейтральных спортсменов и не имеют права участвовать в соревнованиях ISU или международных соревнованиях в статусе AIN. Каждое из этих решений подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном Конституцией и Регламентами ISU», — такое сообщение опубликовала организация.

В итоге после недвусмысленного заявления Международного союза конькобежцев Валиева не стала обращаться в Спортивный арбитражный суд для обжалования отзыва нейтрального статуса. При этом, судя по всему, новой возможности обратиться к судьям у неё не будет — неизвестна дата получения оповещения от ISU, но 21 день, данный на ответные действия фигуристки, скорее всего, уже прошёл.

А вот Кондратюк продолжил бороться — CAS официально подтвердил получение апелляции от одиночника.

«CAS подтверждает апелляцию Марка Кондратюка против ISU. Мы находимся на ранних стадиях этой процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями», — отметили в CAS.

Жулину не дали нейтральный статус — он обжалует

Ещё одним пострадавшим в данной занимательной игре по получению нейтрального статуса стал известный российский тренер в танцах на льду Александр Жулин. ISU не допустил и его.

«После индивидуального рассмотрения вопроса о допуске ISU пришёл к выводу, что Александр Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных соревнованиях в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Это решение может быть обжаловано в соответствии с Конституцией и регламентами ISU», — написала пресс-служба организации на запрос российских журналистов.

Это подтвердил и сам специалист, когда рассказал, что намерен оспорить это решение в суде.

«В нейтральном статусе мне было отказано перед турниром в Братиславе. По этой причине я не смог находиться со своими фигуристами на соревнованиях, хотя прибыть мне туда не запретили. В настоящее время мы с адвокатами готовим иск в CAS», — приводит слова Жулина ТАСС.

Правда, в настоящий момент извещения о получении документов от Александра от CAS не поступало. Вероятно, тренер с юристами ещё собирает информацию и прорабатывает стратегию защиты.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Степанова и Букин в который раз мучаются с ISU

Сейчас на международной арене штаб Жулина представляют Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, а его самым титулованным воспитанникам, Александре Степановой и Ивану Букину, всё ещё приходится сталкиваться с непонятным желанием чиновников навсегда отстранить их от соревнований.

История недопусков дуэта стартует с далёкого 2018 года, когда Международный олимпийский комитет отказал фигуристам в участии в Играх в Пхёнчхане. Далее был Милан и неоднократные проблемы с нейтральным статусом.

Саша и Ваня не сдаются и продолжают пытаться, но, как отметил их наставник, «никто не может выйти на ISU и пообщаться с ними».

Мотивация ISU действительно остаётся загадкой. Можно лишь проводить параллели между требованиями нейтральности и реальными фактами. Никто из вышеперечисленных не служит в силовых ведомствах, но Валиева и Кондратюк находятся в академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды». Никто не принимал участия в боевых действиях. Да и публичной поддержки как таковой не было. Зато были неоднозначные высказывания Жулина, в том числе связанные с Украиной и фигурным катанием:

«Получается, что случаи с Камилой Валиевой, Марком Кондратюком и Александрой Степановой и Иваном Букиным — это звенья одной цепи. У Камилы и Марка вообще ситуация ужасающая, ведь им сначала дали нейтральный статус, а потом отобрали. И всё это основано только лишь на том, что украинская федерация или не знаю кто ещё подали донос, что они куда-то ходили, что они поддерживают политику страны и это является чем-то запрещённым», — говорил он «РИА Новостям».

А Валиеву открыто поддерживают первые лица страны, например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но относится ли это к политической нейтральности самой фигуристки — вопрос, скорее, философский. И решить его, наверное, не представляется возможным.

Поэтому нашим атлетам и приходится продолжать играть по правилам зарубежных чиновников и пытаться снова и снова. Либо же мириться с ситуацией и отступать.