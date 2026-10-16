«В Семененко есть что-то дьявольское, ему это идёт». Интервью с хореографом Навиславской

Слова, как важен сейчас в фигурном катании образ, кажется, уже замылили глаз. Однако тенденция сохраняется – можно прыгать и побеждать, но чем старше ты становишься, тем сложнее становится это делать. За работу над выразительностью в группе Алексея Мишина уже давно отвечает Елизавета Навиславская, а последние пару лет она тесно сотрудничает и с командой Анжелики Крыловой.

В большом интервью мы обсудили с Елизаветой, как и почему в этом сезоне спрогрессировал Глеб Лутфуллин, как Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано пришли к своей пластике в «Наследниках» через работы корейского художника, почему Арсений Федотов в своей короткой программе катается «почти матом» и как спрогрессировал за четыре года Евгений Семененко.

«Алексей Николаевич отмечал, что это день рождения нового Глеба Лутфуллина»

– Над чьими программами в этом сезоне вам удалось поработать? Продолжилось ли сотрудничество с группой Анжелики Крыловой?

– Да, в этом году работали с Лизой и Дарио, над произвольным танцем Сони Тютюниной и Матвея Грачёва – там было очень много сделано. Аня Билибина с Димой Кашаевым – с ними в меньшей степени, но тоже крутили.

В группе Алексея Николаевича всё по-обычному. С Женей мы работали не так много, но точно: встретились и поработали так поработали. На сборах в Беларуси у нас был день, когда мы совпали по графикам, а потом в Питере в конце августа мы уже целенаправлено работали перед отъездом в Японию. С Глебом было больше – на сборах в Кисловодске, в Минске, потом в Петербурге. К нам пришёл Арсений Федотов, у него появились постановки к середине лета, и на сборах в Минске работали с ним по полной программе. С Агатой Петровой мы работали, с Эдиком Камоевым, он так активизировался: «Елизавета, давайте работать!» (Улыбается.) Сейчас у них челлендж на четверых: Сеня, Рома Хамзин, Гера Ленков, который вышел после травмы, и Эдик, ездят вокруг меня со словами: «А можно меня взять? А давайте поработаем!»

– Насколько поменялся тренировочный процесс с момента допуска наших фигуристов?

– На самом деле так, чтобы что-то поменялось… Ничего не поменялось. И тренеры, и спортсмены, у всех был настрой – что бы ты ни делал, ты должен делать это хорошо. Где бы ты это не делал, неважно, на каком это происходит уровне. Но ребята в работе, конечно, более заинтересованы. С Герой Ленковым мы занимались в Кисловодске, и он мне: «Давайте сделаем хорошие программы, я смотрел международку, там заход такой-то, делают вот так»… Никто не проговаривал это прямо, просто все по-другому сконцентрировались, появился иной заряд. А на тренировках как все пахали, так и пашут.

Все приободрились, но процесс был выстроен, машина все эти годы ехала. Благо, что сейчас заметно, что не зря она ехала, всё, что мы нарабатывали, проговаривали: «Тебе это надо, тебе это пригодится», сейчас выстрелило в то, как Женя и Глеб откатались в Словакии. Глеб замечательно откатался, может быть, не реализовался на все сто процентов, как он хотел, но… Музыкальный, сильный, с пятью четверными, программу удержал всё доделал – это же счастье!

Глеб Лутфуллин Фото: РИА Новости

– По прокатам Глеба в этом сезоне сложилось впечатление, что он стал больше работать. Действительно ли это так?

– Глеб честно работает. У него есть свой режим, он в нём живёт. Сказать, что он стал больше работать – нет, но то, что он стал точнее работать, ответственнее – это да. Он начал наконец-то выносить на соревновательный лёд то, что он наработал на тренировках. Раньше я всем говорила: «Глеб такой классный, замечательный!» – а он выходил и не делал. А сейчас Глеб вышел и сделал, теперь все знают, что он классный, выразительный, у него шикарные линии.

– В короткой программе у него образ злодея из сериала «Очень странные дела», насколько это органично для Глеба?

– Когда он сказал мне, что будет кататься в образе Векны и показал фото этого персонажа, самый страшный вариант Векны… Я смотрела все сезоны, поэтому сразу у него спросила: «Ты уверен сейчас?» Он ответил: «Да, это классно! Я смотрел, мне понравилось». Нравится – ну хорошо, вообще чем острее образ, тем удобнее с ним работать. Неудобно делать лирические программы, потому что можно уйти в размазывание соплей по льду.

Когда Лёня Свириденко поставил программу, когда стало понятно, что внутри образа есть два персонажа – образ героя Генри и этого чудовища Векны, который его поглощает, есть процесс, мы с Глебом стали разбирать. Вот тут ты – Генри и ты смотришь так, вот тут ты уже Векна – и ты смотришь вот так. Глеб достаточно легко это сделал. Когда человек в материале и когда ему самому это нравится, это достаточно просто. В нас всех есть всё, как говорил Лев Абрамович Додин. Другое дело, насколько ты способен вообще из себя что-то вытащить. Оказалось, что это не проблема для Глеба.

Был момент, когда Алексей Николаевич ему сказал: «Давай много лица выдавай!» – и Глеб стал это делать. Потом Алексей Николаевич отмечал, что это день рождения нового Глеба Лутфуллина.

– В произвольной, в первую очередь, внимание уделяется пяти четверным, но сама драматургия тоже непростая, и музыкальный микс смелый.

– Когда я увидела эту программу, сначала долго ругалась на музыку. Потом мы дошли до того, что это соединение низшего и высшего, и это отвечает программе, пусть немного в перевёрнутом виде с точки зрения содержания. Человек, стоящий на самом верху, может быть совершенно низких потребностей, который дальше Мадонны ничего не знает. А человек, как у Достоевского, даже самый мелкий и убогий, может стремиться куда-то туда наверх к «Тоске». В этом смысле нарезку можно оправдать, и мы с ней как-то примирились.

Потом мы с Глебом достаточно долго разговаривали о том, что идея с образом падшего ангела – это не так просто. Не просто так его изгнали с неба, не просто так у него отобрали крылья, и главное, что было потом. В истории мировой культуры есть разные образы падших ангелов – есть те, кто поднимал восстание, есть ангелы, которые приживались на земле и жили среди людей, есть ангелы, которые возвращались на небо, а есть те, кто становился демоном.

В Словакии не совсем видна финальная поза, там снимали сбоку, я умоляла: «Покажите мне анфас!» Мне над было увидеть, что он сделал лицом, потому что там есть важная финальная точка, в которой он сам в момент программы решает, кем он стал. Там есть вариант перехода в демона, а есть возвращение на небо.

– Вы отрабатывали разные варианты концовки?

– У Глеба есть поставленная поза и в зависимости от того, что у него в этот момент на лице, вы поймете, взлетел он или пал. В Словакии мне показалось, что он всё-таки превратился в демона (улыбается). Этот творческий зазор у Жени очень часто есть, у Германа, сейчас он появился и у Глеба. Если мы хотим, чтобы они развивались как творческие личности, надо давать им свободу, какие-то хотя бы минимальные возможности.

С Глебом мы работаем в зале и на льду, я периодически ругаюсь на него: «Где финальная поза?» Потому что это надо доделывать, это решает всю программу. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, может не считываться зрителем в таких формулировках. Но тут вопрос в том, что от того, что у него внутри происходит, у зрителя рождается в ответ какое-то ощущение, может быть, не сформулировано как-то внятно, но оно рождается. В итоге это и создаёт лицо фигуриста – ты на него смотришь и у тебя внутри что-то откликается. В этот момент спорт становится чем-то большим.

«Весь опыт Жени сложился в то, что мы сейчас имеем такого классного перформера на льду, а не просто фигуриста»

– У Жени Семененко изначально была другая короткая программа в образе «Аватара», над которой много работали. Как родилась идея позвать китайских специалистов?

– Все креативные идеи в нашей группе – это всё Алексей Николаевич, эти китайские специалисты – мои студенты (улыбается). Я работаю в театральной академии, в прошлом году у меня выпустился четвёртый курс китайских артистов, и среди них был мальчик, который профессионально занимался боевыми искусствами и хореографией. Я его позвала, вместе с ним позвала переводчика, и этот переводчик предложил взять с собой своего друга, который тоже занимается боевыми искусствами. В итоге пришли три китайских специалиста, двое из которых двигаются, а третий переводит.

Было достаточно интересно. Женя искренне старался всё это повторить сначала на полу, а потом на льду, и некоторые фишки прижились. Но как у каждого языка есть свой акцент, так и в хореографии – человек классического танца будет исполнять контемп-хореографию с неким классическим акцентом, народника всегда видно в любой другой хореографии. Так и здесь. Где-то получилось снять этот китайский акцент в движении, посмотрим, что из этого останется в программе (улыбается).

– Аудитория уже настроилась на «Аватара», но потом всё-таки Алексей Николаевич всё-таки принял решение о замене постановки. На ваш взгляд, насколько верным было это решение?

– Для международной соревновательной арены это всё-таки простоватая ситуация, в этом, наверное, Алексей Николаевич прав. «Аватар» – это мультсериал, а Дракула – символ романтической эпохи. Когда мы были заключены в пространстве российских соревнований, Женя мог экспериментировать как угодно. Здесь у него есть своё лицо, его любит зритель, все знают, что он ярко характерный, что он выразительный, все понимают, что будет на льду. Если бы продолжали кататься внутри страны, «Аватар» бы не вызвал никаких вопросов – все знают про интерес Жени к азиатской культуре. А когда мы выходим на международные соревнования, нужно заинтересовывать совершенно другую аудиторию, других зрителей и судей, поэтому лучше говорить на другие темы – чуть более доступные и более глубокие.

Тут тоже надо оговориться: мой старший сын – любитель комиксов, аниме, когда он стал читать комиксы, мне стало интересно, что же он читает. И когда я стала читать оригинального «Человека-паука», я начала понимать, что это очень хорошая литература для подростков, она затрагивает те темы, которые им интересны, и это правильная литература для них в той подаче, которую они готовы воспринять. Если посмотреть «Аватара» – он тоже выполняет эти задачи, это не глупый мультик. А с другой стороны, дяденьке уже 23 года (улыбается). Поэтому, наверное, такая смена программы – это идеологически правильный поступок.

– На международную арену Женя вернулся в образе Дракулы, а его предыдущим образом для мировой публики был Воланд. Замечали ли вы что-то схожее в этих двух программах и насколько Женя вырос по части презентации за этот олимпийский цикл?

– Помню, мы с вами разговаривали после той Олимпиады, и я отмечала, что в Семененко есть что-то дьявольское, ему это идёт. Это действительно в его органике, ему это значительно проще, чем кисейные лирические персонажи. С другой стороны, за эти четыре года Женя понял все принципы построения программы и её презентации, я ему нужна сейчас только, чтобы напоминать об этом. Он знает, на какие вещи нужно обращать внимание для того, чтобы программа производила нужное впечатление на зрителей и судей.

Поэтому у него не было проблем с «Дракулой», особенно когда они придумали с Никитой эти крутые шаги для захода в дорожку, стало понятно, что есть доминантное звено, которое будет запоминаться. Вот это вколачивание в лёд коньков – это первое, что вы вспоминаете. Как смотреть, как работать руками, работать в музыку, очень точно фокусировать взгляд – он всё это знает. Весь его опыт сложился в то, что мы сейчас имеем такого классного перформера на льду, а не просто фигуриста.

Евгений Семененко Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

«Это была не только моя задача, а всех тренеров, на всех тренировках: «Женя, выезды!»

– Когда появилась новая короткая программа, получилось так, что Женя стал графом в квадрате. Работали ли вы как-то над тем, чтобы программы отличались между собой в подаче?

– Я сразу спросила у Жени: «А как ты их разделять будешь? Этот – граф и этот – граф, оба – романтические символы». Он ответил: «Вы что, они же про разное! Этот – про любовь, а этот – про справедливость». Я ему: «Классно, а как ты будешь танцевать про справедливость, чтобы понятно было? Как это визуально решать?» (Улыбается.)

Большую роль сыграло то, что программы от разных постановщиков. Почерк и у Никиты Михайлова, и у Бенуа Ришо – свой, из-за того, что постановки решены разными выразительными средствами, они не сливаются в одну кучу, они действительно выглядят как два разных персонажа. Мы проговорили с Женей, что Дракула – персонаж, который жил 400 лет, история длинная…

– Упаковать 400 лет в две с половиной минуты – сильно.

– Ой, у нас был смешной момент – на третьем заходе у Жени на одном проезде с руками 50 задач: ты увидел, влюбился, потерял (смеётся). Он смеялся на эту тему: «У меня один заход!» Я ему: «Ну что делать, сокращаем». У него в голове сразу разделились эти персонажи, хотя они близкие по типажу. Более готическим получился Дракула, даже не романтическим, а уходящим куда-то ближе к средневековью. Плюс роль сыграл костюм: тот, который был в Японии, больше отсылает нас к романтизму, а второй вариант – более строгий, со стекающими каплями крови. Так что эта проблема решилась сама собой. Дракула – это про неслучившуюся любовь, про то, что в борьбе за неё человек часто становится чудовищем, а Граф Монте-Кристо – про чувство справедливости, которое у Жени в принципе обострённое. Ему близко это катать, он готов пойти в любой бой, чтобы отстоять справедливость.

– Программы от Бенуа Ришо известны тем, что в них не вмешаешься по ходу сезона с какими-то доработками. Правили ли вы как-то «Графа Монте-Кристо»?

– Там были минимальные изменения по типу куда открыть рапиру, чтобы это было видно. Больше работа над произвольной шла по задаче Алексея Николаевича – нужно благородство. Очень много работы над выездами. Это не только была моя задача, всех тренеров, на всех тренировках: «Женя, выезды!» И эффект от этого очевиден. Мы увидели, что Женя может делать красивые выезды. В произвольной мы много работали над эстетикой движения. В «Дракуле» ты можешь себе позволить где-то что-то резкое и ломаное, а в этой программе, особенно в линиях Бенуа… Мы целенаправленно работали над этим, иногда всякими экстремальными способами, потому что нужно было добиться результата за короткий срок.

– С каким настроением ребята и Алексей Николаевич отправлялись на мемориал Непелы? Была ли у вас какая-то обратная связь во время турнира?

– Алексей Николаевич всегда очень здраво оценивает ситуацию. Он в том возрасте и статусе, когда ему можно никому ничего не доказывать, поэтому у него не было ни завышенных ожиданий, ни заниженных. Он понимал – мы едем сражаться с чемпионом Европы и олимпийским чемпионом. Со многими, кто был там, он встречался в лагере у Бенуа, знал, чего ждать.

У нас была связь с ребятами, передавали новости про Женю, про Глеба, мы знали атмосферу в команде, кто как потренировался. Я увидела видео прогона с тренировки короткой программы, наговорила Жене сообщение с разбором, увидела, что он заметил. Ребята откатали короткую подозрительно хорошо, подумала – настрой нормальный, не буду сбивать. После короткой программы мы даже внутри группы ничего толком не обсуждали.

Произвольную смотрела в машине по дороге со спектакля, муж меня ругал, а я ему: «Я не могу сконцентрироваться на них, потому что буду очень переживать, ты мне главное говори – выехал или нет». Глеб докатывает, я ему тут же наговариваю гигантское сообщение о том, какой он молодец, и понимаю, что Женя по настрою должен сейчас выйти и всех порвать. После его проката у меня была в голове только одна фраза: «Всё на своих местах». Это был явно его пьедестал, он сделал всё.

«В программе Арсения много движений на грани фола. Когда он делает их чётко, это выглядит почти матом»

– Арсений Федотов только перешёл к вам в команду, вы впервые встретились в рабочем процессе, как он вам?

– Он нормальный мальчик-подросток, очень ответственный, всегда говорит: «Да, я понял, пошёл пробовать». При этом он ещё подросток, все пытаются периодически «съехать» с задания, это нормальная история, они все люди, устают от серьёзных нагрузок. Работать с ним очень комфортно, он адекватный. В какие-то моменты, конечно, приходится говорить: «Сень, я тут придумала кое-что, только не кричи» (улыбается). Но надо сказать, что я почти ничего не переделывала в его программах.

Мне очень нравится, как ставит Тёма Федорченко, это и по лексике интересно, и разнообразно. Была проблема с тем, что короткая и произвольная программы – очень разные по стилистике с очень разной механикой движения. Когда только поставили программы, Сене было удобно в произвольной, в лирике – ему идёт, этот дождик на костюмчике чудесный… А потом в какой-то момент ему стало удобно и в короткой. Мы стали говорить, про что эта программа – это бунт, а бунта много в любом подростке.

– Эта короткая программа смотрится как большой всплеск энергии в моменте.

– Я предлагала пойти в сторону «Заводного апельсина», но мне сказали – too much, давайте не будем пока. Это бунт во всех смыслах – в плане его возраста, переезда в другой город, перехода. Это всё – серьёзные изменения, которые переживаешь со взрывом эмоций, про это, по сути, и делалась программа. Поэтому она такая наглая, вызывающая, в ней очень много движений на грани фола. Когда он делает их чётко, это выглядит почти матом – как это и должно быть.

Арсений Федотов и Татьяна Мишина после победы на мемориале Дениса Тена Фото: Из личного архива Алексея Мишина

– Агата Петрова в этом сезоне переходит на взрослый уровень, в короткой программе выбор сделан в пользу танго. Насколько хорошо эта программа садится на неё?

– С момента постановки она говорила, что ей тяжело катать танго. Это была задача Алексея Николаевича – он всё время делает что-то на шаг вперёд, им кажется, что они не готовы, но это пропедевтика. Агата не была готова к танго. То, что она показывает на соревновательном льду – это вообще не то, что она делает, когда мы работаем просто с ней на тренировке. Она может чудесно всё делать. Нужно дать ей чуть-чуть времени это вкатать, привыкнуть.

Это новая для неё пластика, Агата – мягкая, у неё шикарные линии, ей хорошо и раздольно, когда можно прокатиться, как-то изогнуться, а тут всё отрывисто: точка, точка, рука, пальцы, «Агата, не туда пальцы!». Это ей несвойственно по природе. Мы с ней говорим про то, что ты на льду и ты в жизни – это могут быть разные девочки, не нужно их сливать в одну. «Ты же можешь вспылить?» – «Могу». Вот это и нужно в танго. Для неё это новый уровень, новый опыт, она отобралась на взрослый этап Гран-при, это следующий шаг.

– Произвольная в образе нимфы в этом плане для неё комфортнее.

– Тёма Федорченко – гений, Агате в этой программе хорошо и красиво, музыка шикарная. Я слушаю эту музыку, смотрю на Агату и мне просто красиво (улыбается). Нужно дать ей время, это этап, который надо пережить. То, что Агата талантлива, с невероятными возможностями тела – все это знают.

«Говорила Лизе и Дарио: «Вы должны периодически хотеть друг друга убить»

– Как в это межсезонье складывалась ваша работа с Лизой Пасечник и Дарио Чиризано?

– Я приехала к ребятам в начале лета, но у них ещё не были собраны программы. Что-то поделали, наметили уже начало произвольного танца, какие-то фишечки. Но поскольку не было общего костяка, это было тяжело. А потом, когда я была на одном проекте в Москве, мне написала Анжелика: «Лиза, мы едем в Японию в начале сентября». У меня на проекте был один выходной, и в этот день мы смогли поработать, в конце августа прямо перед Японией снова приезжала в Москву.

В ритм-танце обычно я им не особо нужна, это больше история про шаги, про атмосферу, а не про содержание. Мы начали работать над произвольным, а потом я посмотрела на ритм и сказала: «Давайте-ка поговорим, какая здесь эстетика». Показать полонез, чтобы это было в манере, на высокой скорости – это не так просто. Сейчас они выглядят достойно, смотрю по отзывам – отмечают, что благо есть хотя бы один чистый вальс, классический вариант.

Как только я услышала музыку к произвольному танцу, я предложила отойти от «Наследников» напрямую. Есть некая дуальность в отношениях мужчины и женщины, когда вы и вместе быть не можете, и друг без друга вы не можете – про это и есть программа. Единство и борьба противоположностей. Показала им репродукции художника Мунаси – там все геометричное, и лица, и руки… Предложила: «Давайте сделаем такой пластический минимализм». Это есть в растанцовках, в начале – всё это выросло оттуда.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано Фото: РИА Новости

Танцы получились очень разные по стилистике, и это требует особого искусства от ребят. Все привыкли, что ритм – заводной, а тут вальс – и особо «эгегей» не поделаешь… В том плане их программы очень органичные и точные. И мне нравится, что они в этих программах чуть-чуть другие. После «Таис» все ждали этой раскатистости, линий, но в произвольной программе мы пошли совершенно в другую эстетику, они буквально начинают цапаться с первых движений.

– Когда только увидела новый произвольный на тренировке, первой мыслью было – Лиза в этой эстетике как рыба в воде, а Дарио играет на её поле.

– Это честная ситуация – Лизе чуть сложнее в золотом вальсе, а Дарику – в произвольной. Но у меня нет ощущения, что он неубедителен. Особенно, когда просматривала фотографии с прокатов, отдельные выхваченные моменты – у Дарио всегда вытянутые локти, согнутые кисти, острые формы, напряжённое лицо, он всё делает. Но всегда нужно время, чтобы набрать состояние. У меня нет ощущения, что он не дотягивает, другое дело, что все не привыкли видеть Дарика таким (улыбается). А он вполне может быть таким, это интересно.

– По соревновательным прокатам кажется, что в этой постановке буквально искры летают.

– Мы старались этого добиться. Я говорила ребятам: «Вы должны периодически хотеть друг друга убить», они мне: «Да, нормально, мы справимся» (улыбается). «А тут вы должны друг друга любить». – «Да, с этим мы тоже справимся». Это интересная для них программа. Совершенно новая. Я всегда за то, чтобы открывать какие-то новые грани.