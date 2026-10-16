Горбачёва возвращается — и сразу на международный старт! Чего ждать от Budapest Trophy?

Где и когда пройдёт Budapest Trophy — 2026

Международный турнир по фигурному катанию в рамках серии «Челленджер» Budapest Trophy — 2026 состоится с 16 по 18 октября в Будапеште, Венгрия. Соревнования пройдут в ледовом центре Vasas Jégcentrum, который традиционно выступает главной соревновательной ареной для Budapest Trophy. Все официальные прокаты серии «Челленджер» среди одиночников и танцевальных дуэтов проходят на его основном катке международного стандарта (Main Rink), трибуны которого рассчитаны на 1500-2000 зрителей. Для спортсменов созданы отличные логистические условия, так как вся сопутствующая инфраструктура, включая хореографический зал и второй (тренировочный) каток для разминок, находится внутри единого комплекса.

Фавориты и главные интриги Budapest Trophy — 2026

Изначально в Венгрию от России должны были отправиться две одиночницы и два одиночника, однако за несколько дней до турнира из списков участников пропали Николай Угожаев и Григорий Фёдоров. Причины снятия не были обнародованы. Позднее, уже за пару дней до соревнований стало известно, что Мария Захарова также не выступит в Будапеште. По словам её тренера Анны Царёвой, фигуристка пропустит турнир из-за болезни.

Таким образом, из одиночников до Венгрии доехала только Алина Горбачёва, Фигуристка наконец-то возвращается к соревновательной деятельности после перерыва в восемь месяцев — спортсменка перенесла операцию и длительное восстановление. Алина приняла решение не форсировать подготовку и плавно набирать форму, поэтому после выступлений на контрольных прокатах не поехала сразу на «челленджеры» — было принято решение плавно готовиться к более позднему турниру. Так для Горбачёвой и был выбран Будапешт.

Пока что Алина не показывала публике четверные прыжки — всё-таки травма была действительно серьёзной. Но даже с тройными прыжками у Горбачёвой вполне есть шансы на медали (или даже победу) в Венгрии. Среди соперниц россиянки: канадка Мэдлин Шизас, которая в прошлом сезоне не набирала больше 188,60 балла, а на Олимпиаде не прошла в произвольную программу, итальянка Анна Пеццетта — получала максимум 192,97 балла на мемориале Непелы, представительница Швейцарии Кимми Репонд — на Играх выступила со скромным результатом 159,54 и американка Софи Джолин фон Фельтен — на мемориале Непелы — 2026 показывала результат 175,65.

У наших танцевальных пар шансов на медали на этом турнире, к сожалению, почти нет — всё-таки существует «очередь» среди дуэтов. Так что пьедестал, скорее всего, займут более опытные участники: золото уйдёт паре Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), а серебро и бронзу между собой поделят Натали Ташлерова/Филип Ташлеров (Чехия) и Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция). А Василиса Григорьева/Евгений Артющенко и Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин получат свой первый международный опыт, что тоже неплохо.

Алина Горбачёва Фото: РИА Новости

Расписание Budapest Trophy — 2026

16 октября, пятница

9:00. Юноши. Короткая программа.

10:10. Девушки. Короткая программа.

13:50. Мужчины. Короткая программа.

17:45. Танцы на льду. Ритм-танец.

21:10. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.

17 октября, суббота

9:00. Девушки. Произвольная программа.

13:05. Юноши. Произвольная программа.

14:25. Женщины. Короткая программа.

19:50. Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец.

18 октября, воскресенье

9:00. Танцы на льду. Произвольный танец.

12:50. Мужчины. Произвольная программа.

17:25. Женщины. Произвольная программа.

Кто из россиян выступит на Budapest Trophy — 2026

Изначально российских участников на турнире в Будапеште должно было быть намного больше. Однако из списков участников исчезли Мария Захарова, Николай Угожаев и Григорий Фёдоров. В итоге в конечную заявку соревнований попали шесть российских фигуристов.

Женское одиночное катание: Алина Горбачева.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

Юноши: Илья Мальков

Где смотреть выступления в рамках Budapest Trophy — 2026

На данный момент нет информации о трансляции турнира российскими телерадиовещателями. Посмотреть соревнования можно будет на официальном канале ISU.