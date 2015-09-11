Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Идель-2022. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Алиев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Австрии

Фигурист Алиев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Австрии
Комментарии

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл короткую программу среди мужчин-одиночников на четвёртом этапе юниорского Гран-при в австрийском городе Линце.

Алиев набрал 75,61 балла, опередив украинского спортсмена Ивана Павлова на 8,18 балла, а американец Венсан Чжоу уступил россиянину 9,02 балла.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Линц (Австрия)
Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 75,61.
2. Иван Павлов (Украина) – 67,43.
3. Венсан Чжоу (США) – 66,59.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022