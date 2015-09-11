Фигурист Алиев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Австрии

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл короткую программу среди мужчин-одиночников на четвёртом этапе юниорского Гран-при в австрийском городе Линце.

Алиев набрал 75,61 балла, опередив украинского спортсмена Ивана Павлова на 8,18 балла, а американец Венсан Чжоу уступил россиянину 9,02 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Линц (Австрия)

Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 75,61.

2. Иван Павлов (Украина) – 67,43.

3. Венсан Чжоу (США) – 66,59.