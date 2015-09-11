Фигурист Алиев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Австрии
Поделиться
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл короткую программу среди мужчин-одиночников на четвёртом этапе юниорского Гран-при в австрийском городе Линце.
Алиев набрал 75,61 балла, опередив украинского спортсмена Ивана Павлова на 8,18 балла, а американец Венсан Чжоу уступил россиянину 9,02 балла.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Линц (Австрия)
Мужчины. Короткая программа
1. Дмитрий Алиев (Россия) – 75,61.
2. Иван Павлов (Украина) – 67,43.
3. Венсан Чжоу (США) – 66,59.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
22:45
-
22:25
-
21:41
-
20:49
-
20:17
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:26
-
15:00
-
14:49
-
14:01
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
12:48
-
12:37
-
11:51
-
10:40
-
10:15
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:03
-
08:33
-
08:21
-
08:15
-
00:32
- 2 ноября 2022
-
23:41
Партнерский контент