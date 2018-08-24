Сотскова: если надо похудеть, я закрываю холодильник. И рот

Двукратный призёр чемпионатов России фигуристка Мария Сотскова рассказала, как решает проблему лишнего веса, которая иногда у неё возникает, а также поделилась планами на сезон.



«Что делаю, если надо похудеть? Закрываю холодильник. И рот. Для меня в этом нет никакой сложности, хотя был период, когда постоянно и очень сильно хотелось есть. Это, наверное, тот самый переходный период, о котором так часто говорят. Когда ты постоянно думаешь только о еде и мысленно себе твердишь: „Нет, нельзя, убери от еды руки“. Раньше, когда была маленькой, я очень много всего ела и на мне это никак не отражалось. Мне вообще тогда казалось, что все разговоры о весе — это какая-то ерунда. Но потом очень быстро поняла, что „ерунда“ способна сыграть со спортсменом очень злую шутку. Что никаких мелочей в спорте вообще не бывает.

Один лишний килограмм – и ногам становится гораздо тяжелее выталкивать себя, сразу вырастает риск получить травму. Поэтому я стараюсь держать свой вес в определённых рамках и не выходить за них. Здесь вопрос всего лишь в правильной расстановке приоритетов: либо ты хочешь есть и ешь, либо ты хочешь кататься и как-то себя ограничиваешь. Правильно организовывать питание мне помогает мама, но я стараюсь делать это и сама. Сейчас в интернете можно найти все что угодно на этот счёт. Понятно, что там куча ерунды, но найти то, что тебе нужно, если с головой подойти к этому вопросу, не составляет большого труда.

Я, как всегда, хочу делать свою работу безукоризненно, чтобы могла быть сама собой довольна. Ну, и, конечно, хочется уже попасть на пьедестал на чемпионате Европы и мира. В этом плане у меня осталась очень сильная неудовлетворённость", — цитирует Сотскову «РИА Новости».

На Олимпиаде в Пхёнчхане она заняла восьмое место.

