Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке Ломбардии по фигурному катанию

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на соревнованиях «Челлендж серии» Кубка Ломбардии в Италии. Второй результат показала её соотечественница Софья Самодурова, а замыкает промежуточную тройку лидеров финская фигуристка Вивеса Линдфорс. Произвольную программу спортсменки продемонстрируют в пятницу, 14 сентября.

Кроме одиночниц на соревнованиях в Бергамо выступят одиночники Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин, а также спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Наталия Забияко / Александр Энберт.

Фигурное катание. «Челлендж серия». Кубок Ломбардии. Бергамо, Италия

Женщины. Короткая программа



1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,69.

2. Софья Самодурова (Россия) – 64,05.

3. Вивеса Линдфорс (Финляндия) – 62,68.