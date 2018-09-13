15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке Ломбардии по фигурному катанию

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке Ломбардии по фигурному катанию
Комментарии

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на соревнованиях «Челлендж серии» Кубка Ломбардии в Италии. Второй результат показала её соотечественница Софья Самодурова, а замыкает промежуточную тройку лидеров финская фигуристка Вивеса Линдфорс. Произвольную программу спортсменки продемонстрируют в пятницу, 14 сентября.

Кроме одиночниц на соревнованиях в Бергамо выступят одиночники Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин, а также спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Наталия Забияко / Александр Энберт.

Фигурное катание. «Челлендж серия». Кубок Ломбардии. Бергамо, Италия
Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,69.
2. Софья Самодурова (Россия) – 64,05.
3. Вивеса Линдфорс (Финляндия) – 62,68.

Комментарии