Капризов — об отношениях с Загитовой: что за бред!

Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию о том, что встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Он также добавил, что подобные слухи были ещё после Олимпиады.
«Что за бред! Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают», — приводит слова Капризова «Спорт-экспресс».
Об отношениях спортсменов заговорили после Олимпийских игр в Пхёнчхане. На снимках олимпийской команды России Загитова и Капризов постоянно были рядом друг с другом. Напомним, Алина выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Кирилл старше фигуристки на 5 лет.
В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а Капризов выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА и в настоящее время выступает на чемпионате мира в составе сборной России.
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