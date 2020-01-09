Астахова объяснила, почему решила завершить карьеру в 21 год

Российская фигуристка Кристина Астахова, выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым, рассказала, почему решила завершить карьеру в 21 год. По словам Астаховой, она понимала бесперспективность продолжения выступления.

«Во-первых, не видела перспектив. Спорт — это всё-таки трата здоровья и времени, постоянная концентрация, нервы… Надо многое отдавать, а взамен — никакой определённости. Я рассуждала: сейчас готовлюсь к новому сезону — и для чего? Чтобы в 2022 году попасть на Олимпиаду. То есть сразу беру в расчёт четырёхлетний олимпийский цикл. Сколько лет Алексею Рогонову? Хватило бы у него сил и здоровья кататься на высшем уровне всё это время? Ну откатались бы мы пару сезонов, а за это время вырастут новые молодые пары и захватят лидерство.

Во-вторых, я бы не продолжила кататься с Лёшей. Мы с ним плохо общались, временами не разговаривали и, соответственно, не получали удовольствия от совместных тренировок. Возможно, с другим партнёром я бы продолжила карьеру. Но весной 2018 года такого не было — свободного, натренированного парника. Поэтому я, недолго думая, закончила.

Не факт, что мы бы побеждали. Посмотрите, какие сильные китайцы! И даже если стоять на пьедестале, хочется делать это за счёт превосходства, а не благодаря тому, что ушли сильные соперники. То есть я как будто дождалась, отстояла очередь. Такая перспектива меня не вдохновляла.

Мысль о завершении карьеры зародилась сразу после Олимпиады. После чемпионата мира вся команда ушла в отпуск: мы были как выжатые лимоны, ничего планировать на будущее особо не хотелось. Перед отъездом в путешествие я предупредила партнёра и тренеров, что, скорее всего, заканчиваю. Думала, может, на отдыхе мысли как-то изменятся, энтузиазм проснётся. Но нет. По возвращении в Москву я всё окончательно решила и сказала коллегам, что в следующем сезоне меня не будет», — цитирует Астахову «Матч ТВ».