Мишин: фигурное катание будет жить. Не надо ложной паники, всё будет в порядке

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин выразил уверенность, что ситуация с пандемией коронавируса не сможет навредить спорту в долгосрочной перспективе.
«Сейчас наше состояние и философию жизни можно сравнить с муравейником. Смотришь на эту большую кучу хвороста в лесу – кажется, там всё мертво.
А на самом деле там идёт активная жизнь. Муравьи спорта выполняют свою работу, каждый тащит свою маленькую соломинку. Так представляю современное состояние фигурного катания и спорта вообще.
Чемпионат мира этого года, думаю, не состоится, а вот фигурное катание будет жить. Не надо ложной паники, всё будет в порядке.
Новые времена дадут новых героев, и мы по-прежнему будем радоваться жизни и наслаждаться фигурным катанием», — цитирует Мишина «Спорт день за днём».
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