Медведева приняла вызов Роналду в «Домашнем кубке»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в «челлендже» под названием «Домашний кубок», организованном португальским футболистом Криштиану Роналду.

Игрок итальянского «Ювентуса» предложил побить его рекорд в несложном, на первый взгляд, упражнении на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. У Роналду получилось 142 раза, у Медведевой – 44.

Видео доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.

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