Васильев — о карантине из-за теста на коронавирус: живу в комфортабельной тюрьме

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев сообщил, что не получил никаких подтверждений того, что первый из его тестов на коронавирус был положительным, однако всю его семью посадили на карантин.

«После того как моя жена Наташа и дочка Варя вернулись из Швейцарии и должны были пройти обязательный карантин, нас всех протестировали и сказали, что у меня и сына Наташи Димы первый тест оказался положительным. Но никто этот тест нам не показал. То есть нет ни одного документального подтверждения, что мы реально являемся носителями вируса.

Последние несколько дней я занимаюсь исключительно тем, что звоню по всем инстанциям: в департамент здравоохранения, в штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Роспотребнадзор, в скорую помощь, в справочную службу поликлиники — во все структуры, которые имеют хоть какое-то отношение к сегодняшней ситуации. Хочется уже наконец понять свой статус.

Ни в электронном, ни в бумажном виде информации о нашем якобы положительном тесте не существует. Зато есть письмо в Роспотребнадзоре, что я и Дима получили положительный результат и находимся в списке из 40 с лишним человек, которые должны быть принудительно изолированы.

Всех нас первым делом сфотографировали. Существует система распознавания лиц, на подъездах висят видеокамеры, первый же шаг из дома будет зафиксирован, и никто не знает, чем всё это обернётся. Минимум — 15 тыс. рублей штрафа, максимум — уголовное преследование. Мы не имеем права выйти в магазин за продуктами, не можем уехать на дачу, даже не имеем возможности вынести мусор. Кто-то представляет себе, сколько бытовых отходов ежедневно оставляет семья из четырёх человек? И сколько мусора скапливается в квартире за три недели?

Если бы мы были изолированы от мира на даче, я бы даже не напрягался по этому поводу, потому что есть свежий воздух, можно выйти на территорию погулять, сменить обстановку. Сейчас же чем дольше я нахожусь дома, тем сильнее ощущение, что все мы в тюрьме. В хорошей такой, комфортабельной тюрьме с семьёй, хорошей и вкусной едой, всё вроде бы замечательно, но каждую секунду ты очень остро чувствуешь, до какой степени ограничен в правах», — приводит слова Васильева RT.

Васильев: почему я должен верить кому-то на слово, что у меня коронавирус?