Фигуристка Щербакова поделилась обещанным видео домашней тренировки

Российская фигуристка Анна Щербакова показала ускоренное видео домашней тренировки. Напомним, спортсменка вынуждена тренироваться в домашних условиях ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Экспресс-тренировка. Как обещала, выкладываю видео своей тренировки. Если вкратце, то она выглядит примерно так. Теперь я ещё Яну в это втянула, вместе веселее. Надеюсь, вам понравится, а главное — пригодится», — подписала Щербакова видео, которое появилось в её «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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