Ирина Слуцкая привлекла к домашним тренировкам не только маленькую дочку, но и собаку
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая во время домашней самоизоляции продолжила тренировки вместе со своей младшей дочерью Кирой, родившейся несколько месяцев назад.
«Бодро начинаем неделю и не пропускаем тренировки! Досмотрите видео до конца и вы узнаете, что заниматься можно не только с ребёнком», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
От первого брака у Слуцкой двое детей: 12-летний сын Артём и девятилетняя дочь Варвара.
Во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса многие спортсмены рассказывают в соцсетях, как можно тренироваться в домашних условиях.
Фигуристка Слуцкая показала, как привлекает к домашним тренировкам маленькую дочку. Видео
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