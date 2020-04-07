Александра Степанова показала упражнения с резинкой и отменную растяжку

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, показала домашнюю тренировку. Спортсменка выбрала упражнения с фитнес-резинкой, а также продемонстрировала отменную растяжку.
Видео доступно на «Чемпионате».
Во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса многие спортсмены рассказывают в соцсетях, как можно тренироваться в домашних условиях.
В марте 2020 года Степанова и Букин должны были выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Канаде, но эти соревнования, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
В России на 6 апреля общее число заболевших составляло 6343 человека, из которых выздоровело 406. За всё время скончалось 47 человек.
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