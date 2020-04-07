Фигуристка Боброва показала, как её маленький сын тренируется вместе с отцом. Видео

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором её маленький сын занимается спортом вместе с отцом.

«Конечно, мы в нашей семье с самого детства жёстко приучаем ребёнка к спорту! А вы как думали, я смогла добиться своих успехов?! Шутка!



Поразительно, насколько дети перенимают всё от родителей! Порой даже не понимаешь, откуда он этому научился? Но ребёнок всё всасывает из того, что видит вокруг себя. Если в семье ссорятся, то ребёнок тоже будет драться и кричать. Если много играют и смеются, то будет счастливый ребёнок. А ещё есть первый враг – телевизор! Можно воспользоваться правильными обучающими видео и передачами. Но, конечно, детям в первую очередь подавай мультики… Мы до этого ещё не доросли, но я об этом слышала.



И в заключение хотелось бы сказать, что всё равно те или иные привычки, а возможно и часть характера, ребёнок всасывает с молоком матери. Собственно, почему то, что делает Александр Андреевич, нас должно удивлять?» – написала Боброва.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».