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Плющенко показал сложную тренировку 7-летнего сына. Подписчикам стало жалко мальчика

Плющенко показал сложную тренировку 7-летнего сына
Плющенко показал сложную тренировку 7-летнего сына. Подписчикам стало жалко мальчика
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в свой «инстаграм» видео тренировки с участием семилетнего сына.

«2 часа ОФП каждый день! Утром и вечером по часу, а иначе толку не будет!» — подписал видео Плющенко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Не всем пользователям понравились такие тренировки.

«Мне очень жалко этого ребёнка, думаю, когда-то он взорвётся и всё скажет родителям, что о них думает», — написала в комментариях одна из подписчиц.

Ей ответила жена Плющенко продюсер Яна Рудковская.

«Господи, откуда вы такие берётесь? Ещё пишете свои умозаключения на странице у мировых легенд спорта! Займитесь своими детьми и мужем (если они, конечно, есть), на этой странице в вашей жалости и советах точно никто не нуждается», — написала Рудковская.

Другие пользователи не согласились с ней.

«Мне его жалко».

«Ему не дали права выбора...».

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