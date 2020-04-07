Плющенко показал сложную тренировку 7-летнего сына. Подписчикам стало жалко мальчика

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в свой «инстаграм» видео тренировки с участием семилетнего сына.
«2 часа ОФП каждый день! Утром и вечером по часу, а иначе толку не будет!» — подписал видео Плющенко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Не всем пользователям понравились такие тренировки.
«Мне очень жалко этого ребёнка, думаю, когда-то он взорвётся и всё скажет родителям, что о них думает», — написала в комментариях одна из подписчиц.
Ей ответила жена Плющенко продюсер Яна Рудковская.
«Господи, откуда вы такие берётесь? Ещё пишете свои умозаключения на странице у мировых легенд спорта! Займитесь своими детьми и мужем (если они, конечно, есть), на этой странице в вашей жалости и советах точно никто не нуждается», — написала Рудковская.
Другие пользователи не согласились с ней.
«Мне его жалко».
«Ему не дали права выбора...».
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