На 11-й день карантина Алексей Ягудин станцевал с собственным отражением. Видео
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео. Спортсмен показал, как проводит время, находясь из-за пандемии коронавируса в самоизоляции. На видео Ягудин станцевал с собственным отражением в зеркале.
«Дом чист, можно и потанцевать. Партнёр так себе, но лучше с таким, чем без. Карантин. День 11-й», — подписал видео спортсмен.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
По данным на 7 апреля в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией составляет 7497 человек. За всё время из больниц выписали 494 человека. 58 заразившихся коронавирусом скончались.
Из-за пандемии коронавируса в России проведение массовых и спортивных мероприятий запрещено.
Ягудин сыграл на самодельном игровом автомате, сидя на унитазе
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