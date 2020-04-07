На 11-й день карантина Алексей Ягудин станцевал с собственным отражением. Видео

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео. Спортсмен показал, как проводит время, находясь из-за пандемии коронавируса в самоизоляции. На видео Ягудин станцевал с собственным отражением в зеркале.

«Дом чист, можно и потанцевать. Партнёр так себе, но лучше с таким, чем без. Карантин. День 11-й», — подписал видео спортсмен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По данным на 7 апреля в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией составляет 7497 человек. За всё время из больниц выписали 494 человека. 58 заразившихся коронавирусом скончались.

Из-за пандемии коронавируса в России проведение массовых и спортивных мероприятий запрещено.