«Когда папа — тренер». Загитова опубликовала новые фото с самоизоляции
Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в «сториз» в своём «инстаграме». Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане показала, как она тренируется в условиях самоизоляции.
«Когда нечего делать, можно и на голове постоять», — подписала первое фото Загитова.
«Когда папа — тренер», — написала Загитова о втором снимке, на котором она запечатлена сидящей с усталым видом на полу.
Ранее сообщалось, что Загитова во время пандемии коронавируса будет находиться в Казани у родителей. Отец Загитовой, Ильназ, является тренером хоккейной команды.
По состоянию на 7 апреля в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. 58 человек скончались, 494 выздоровели.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире отменяются соревнования.
«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
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