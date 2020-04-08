Семилетний сын Евгения Плющенко сел на шпагат. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в «Инстаграм» фотографию с семилетним сыном Александром, на которой можно посмотреть, как мальчик сел на шпагат.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.

Напомним, ранее Плющенко показал сложную тренировку сына, после чего подписчикам выразили сочувствие мальчику.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), десятикратный чемпион России.

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