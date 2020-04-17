«Где-то плачет Цискаридзе». Алексей Ягудин занялся с дочкой балетом
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин во время самоизоляции решил помочь младшей дочери, четырёхлетней Мишель, в освоении азов хореографии. Юная балерина берёт уроки дистанционно, глядя на монитор, папа помогает делом, сидящая рядом мама, Татьяна Тотьмянина, – советами.
«Немного балета в ленту от Мишель Ягудиной, а где-то плачет Николай Цискаридзе, увидев это», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео уроков балета от Алексея Ягудина доступно на «Чемпионате».
Цискаридзе — российский артист балета, педагог, премьер балета Большого театра (1992—2013), ректор Академии русского балета имени Вагановой.
Ягудин также четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию.
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31
Партнерский контент