Партнёр улетел от российской фигуристки в Чехию последним рейсом

Бывший чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров Мартин Бидарж из-за пандемии коронавируса вынужден тренироваться за сотни километров от российской партнёрши — Елизаветы Жук. Бидарж встал в пару с 16-летней Жук летом 2019 года, но только 1 апреля Елизавета получила разрешение представлять Чехию на международных соревнованиях.
После расставания с Анной Душковой Мартин сменил несколько партнёрш, но все они не подходили ему по уровню катания.
Новая пара тренировалась в Москве в группе Нины Мозер, когда страны стали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. 21 марта Бидарж вернулся в Чехию.
«У нас начали получаться многие элементы, они стали стабильны. Мы уже можем повторять связки безошибочно несколько раз подряд.
Но стало беспокойно, и, в конце концов, мы решили, что мне лучше поехать домой и посмотреть, как будут развиваться события. Вылетел из Москвы едва ли не последним рейсом», — приводит слова Бидаржа sport.cz.
В настоящее время тренировки проходят дистанционно для всей группы из 12 человек. Тренеры дают указания, и фигуристы проводят домашние занятия с подручным инвентарём.
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31