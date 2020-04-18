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Евгения Медведева в образе зайки спела песню на японском

Евгения Медведева в образе зайки спела песню на японском
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое видео в своём аккаунте в Tik Tok. Россиянка записала видео, исполнив песню Hakujitsu группы King Gnu. Спортсменка спела на японском языке.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время 20-летняя Медведева находится в Японии. Она должна была в начале июня принять участие в ледовом шоу Prism on Ice, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Медведевой в минувшем сезоне не удалось пробиться на чемпионат мира. Из-за сломанного конька российская фигуристка не смогла завершить выступления на чемпионате России. В итоге турнир из-за пандемии коронавируса так и не состоялся.

В настоящее время в мире насчитывается уже более 2,2 млн заразившихся.

Медведева: два года назад не ожидала, что столько разных сложностей свалится в один момент
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