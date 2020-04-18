Евгений Плющенко с женой и сыном станцевал под песню Little BIG
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром станцевал под песню Little BIG – Skibidi. Сначала все трое повторяли ритмичные движения в комнате, затем спустились по лестнице, обратно поднялись только Евгений и Александр.
«Не сдуваемся», — подписал видео Плющенко.
Видео доступно на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие спортсмены вынуждены тренироваться в домашних условиях. Для разнообразия тренировок они участвуют в разнообразных челленджах.
Евгений Плющенко — трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Александр обучается фигурному катанию в школе отца.
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