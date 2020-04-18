Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгений Плющенко с женой и сыном станцевал под песню Little BIG

Евгений Плющенко с женой и сыном станцевал под песню Little BIG
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром станцевал под песню Little BIG – Skibidi. Сначала все трое повторяли ритмичные движения в комнате, затем спустились по лестнице, обратно поднялись только Евгений и Александр.

«Не сдуваемся», — подписал видео Плющенко.

Видео доступно на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие спортсмены вынуждены тренироваться в домашних условиях. Для разнообразия тренировок они участвуют в разнообразных челленджах.

Евгений Плющенко — трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Александр обучается фигурному катанию в школе отца.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020