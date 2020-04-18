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Косторная — о тройном акселе: пару недель не прыгаешь — и всё! Летаешь как камикадзе

Косторная — о тройном акселе: пару недель не прыгаешь — и всё! Летаешь как камикадзе
Фигурное катание 0

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при, 16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что из-за перерыва в тренировках может разучиться прыгать тройной аксель.

«Этот аксель — такой аксель… Уже когда я его начала стабильно прыгать в начале этого сезона, поняла: пару недель не прыгаешь — и всё! Можно начинать снова: летаешь как камикадзе. В нём обязательно надо поймать то ощущение, с которого прыгаешь. А если его теряешь, то ищешь мучительно. Это трудно объяснить тому, кто не прыгает.

Моя мама любит говорить: ты же на велосипеде не разучишься кататься, в чём проблема-то? Нет, это не так. Велосипед ты освоил — и на всю жизнь. А тут — где-то в Красноярске кто-то чихнёт не так, и у тебя всё наперекосяк пойдёт. Аксель, можно сказать, это вообще личное, — приводит слова Косторной «Мир фигурного катания».

Косторная — одна из немногих фигуристок, которые исполняют тройной аксель. Среди девушек его прыгают ещё трое — Елизавета Туктамшева, Рика Кихира и Ю Ен.

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