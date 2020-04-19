Тарасова поделилась фотографией пасхального стола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила фотографию праздничного стола в день Пасхи.



«Пасха! Всем добра, любви, здоровья!» — подписала фотографию Татьяна, добавив хештеги #сидим дома и #всё будет хорошо.

Фото доступно в «инстаграме» Тарасовой.



Ранее Тарасова рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тренер призвала всех самоизолироваться, заявив, что добровольный карантин лучше, чем смерть.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек. В России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения.