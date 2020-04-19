Красножон — о видео для TikTok: сам поймал змею, в Техасе их много. Кстати, она ядовитая

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о записанном видео для социальной сети TikTok, на котором присутствует ядовитая змея.



«Я решил записать TikTok со змеей, так как нечего было делать. У нас в Техасе их очень много. Всю жизнь боялся змей, поэтому научился их ловить. Поймал недавно одну. Кстати, она ядовитая. И решил записать видео. Потом я её отпустил.



Да, она могла бы меня укусить, пришлось бы ехать в больницу. Но я таких змей не боюсь и знаю, что с ними делать. Обычно, когда змеи подходят к дому, их обязательно надо брать в мешок и выпускать где-то рядом в парке, чтобы они ползали не рядом с тобой, а на безопасном расстоянии», — цитирует Красножона Sport24.

Видео доступно в «Инстаграме» Алексея.